Заболевший Дима Билан на концерте в Тюмени спел песню с листочка. Скриншот сторис.

Известный певец Дима Билан дал концерт в Тюмени, на который собрались сотни почитателей его творчества. К сожалению, на выступление в областную столицу исполнитель приехал практически без голоса, однако, судя по многочисленным сторис, фанаты были в восторге – они пели и танцевали рядом с ним, а под конец закидали самолетиками и завалили цветами.

«У меня так сел голос, это просто невозможно. Я как будто Барри Уайт. Реально, голос сорвал. Сейчас буду что-то делать, конечно. Ребята, вот такая профессия. Как пойти и объяснить людям, что у тебя нет голоса? У меня бронхит осенний…», – рассказал в Instagram Билан перед концертом в Тюмени.

Скриншот сторис.

На самом концерте, несмотря на подкачавшее здоровье, певец выложился на все сто. Он ходил по залу рядом с обезумевшими поклонницами, которые то и дело цепляли его за руки и фотографировались с кумиром.

– Я смотрю настроение у вас хорошее, даже больше, чем я ожидал! – восхитился Дима. – Как вам концерт? Они всегда разные, никогда не похожи друг на друга – музыкой, адреналином, настроением. Как жизнь диктует, так все здесь и происходит.

Одну из песен звезда спел с листочка. Но, кажется, это не из-за проблем с памятью – скорее всего, песня новая.

В комментариях под постом с концертом в Тюмени фанатки поддержали своего любимчика: «Вообще, конечно, вы невероятный и невероятно честный артист. Даже при таком самочувствии отработали максимально трушно и живаго, не жалея себя отдали зрителям всё, что было возможно – всю свою энергию, все свои силы, весь свой голос, создали атмосферу единения. Огромное уважение к вам за такое самоотверженное отношение к делу, за вашу огромную любовь и посвящение себя зрителям, музыке, энергии. Как же это порой непросто – находить в себе стимул продолжать отдавать и дарить, и не терять доброго отношения к миру, когда вы сам нуждаетесь в подпилке энергией и в силами. Теперь настал ваше черёд впитать в себя энергию извне. Отдыхайте, лечитесь, восполняйте внутренние ресурсы».

СПРАВКА «КП»

Дима Билан – единственный победитель Евровидения от России, 7-кратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 19 тарелок Муз-ТВ, лидер ротаций, чартов и музыкальных премий, заслуженный артист Российской Федерации. В Тюмени он выступил с уникальным шоу к своему 40-летнему юбилею.