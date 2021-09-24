Тюменский альпинист погиб при восхождении на Эльбрус

Спасатель рассказал, что пропавшие на Эльбрусе туристы знали, что «идут на грозу». Фото: МЧС по Кабардино-Балкарии

Тюменец Вячеслав Борисов, 39 лет, найден спасателями без признаков жизни на вершине Эльбруса, куда он поднимался в составе альпинистской группы туристов. Путешественники отправились на гору в непогоду, в 20-градусный мороз и попали в буран. Как сообщает МЧС России, из 19 альпинистов погибли пятеро.

В списке погибших в экспедиции на Эльбрус – Анна Макарова из Якутска, Елена Нестерова из Санкт- Петербурга, Анастасия Жигулина из Тольятти, Ирина Гальчук из Екатеринбурга и тюменец Вячеслав Борисов. Альпинист-любитель 1982 года рождения в составе Тюменской региональной федерации альпинизма не числится. Как пояснил президент ТРФА Тимур Гайнуллин, Борисов был обычным туристом. Отметим, что группа туристов, попавшая в беду на Эльбрусе, полностью состояла из любителей покорять вершины.

Спасатель рассказал, что пропавшие на Эльбрусе туристы знали, что «идут на грозу». Фото: МЧС по Кабардино-Балкарии

Изначально 23 сентября Эльбрусский высотный поисково-спасательный отряд России принял сообщение о том, что на горе Эльбрус из-за погодных условий заблудилась и терпит бедствие группа из 23 человек, один из участников группы получил травму ноги. Позже начальник отряда уточнил, что на гору пошли 19 человек: два гида и 17 участников восхождения.

Как выяснил kp.ru, один из гидов бросил группу.

– Гид, который привел людей на гору, бросил их. Он ушел вниз, мы его встретили по дороге. Ниже нас наблюдаем два огонька, надеюсь, спасем и их. В настоящее время спустили троих, – сообщил представитель спасотряда.

«Комсомолка» поговорила со старшим гидом Денисом Алимовым, состоящим в клубе, из Пятигорска, который рассказал, что именно произошло на горной высоте. Денис Алимов получил информацию о происшествии из первых уст – от своего коллеги-гида, которому удалось спастись. По словам мужчины, утром не было и намека на приближающийся шторм. Еще до ухудшения погоды он начал спускаться вниз с одной из туристок, которой стало плохо.

– В 10 утра она пожаловалась на состояние здоровья. На плато вершины это было. Это штатная ситуация, – рассказывает Алимов со слов коллеги. – Девушка приняла решение спускаться вниз в надежде, что ей станет легче. Поэтому ей выделили одного помощника. И он начал с ней спускаться вниз. А группа остальная двинулась на вершину, в противоположную сторону.

В это время начался сильный шторм и резко упало давление. К сожалению, девушка скончалась в течение часа, прямо на руках гида, когда они спустились на седловину (линия между двумя горными вершинами). К 11 часам у него на руках был уже труп девушки… Как утверждает старший гид, его коллега с 11.00 до 15.00 находился на седловине, он всё это время пытался связаться с остальной группой и с МЧС.

– Ветер и так был сильным, но то, что там дальше произошло, – это как в фильмах ужасов в кино показывают, – сказал Денис Алимов. – В три часа дня гид снизу дозвонился по рации до базы. Вызвал ратрак, транспорт на гусеницах. И спустился он только через четыре часа после того, как у него на руках умерла участница похода. Он зафиксировал ее на склоне, обозначил место и двинулся вниз. Ну а что еще он мог сделать?

Тем временем наверху один из участников похода сломал ногу. С оставшейся группой были три опытных гида, заверяет Алимов. Спасатели отправились на поиски альпинистов, когда на Эльбрусе разбушевался буран. Туристов искали на высоте 5 400 метров 69 сотрудников МЧС при минус 20 градусах, мокром снеге и с порывами ветра до 40 – 70 м/с. Видимость – не более метра. Поиски завершились сегодня ночью, 24 сентября, в 2.45.

К этому времени начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин сообщил журналистам, что у спасенных туристов сильное обморожение, у некоторых имеются переломы конечностей. «Медицина катастроф» встретила выживших на высоте почти 4 000 метров, 12 машин скорой дежурили у подножия горы на поляне Азау. Позже МЧС доложило о проведенной эвакуации с Эльбруса пострадавших и опубликовало видео спасательной операции.

– В ходе поисково-спасательной операции на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли, – резюмировали спасатели.

Туристов искали на высоте 5400 метров 69 сотрудников МЧС, при минус 20 градусах, мокром снеге и с порывами ветра достигали до 40-70 м/с. Фото: МЧС по Кабардино-Балкарии

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту гибели участников восхождения на Эльбрус.

– Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике инициировано проведение доследственной проверки по факту гибели участников восхождения на Эльбрус. По предварительным данным, 23 сентября 2021 года, группа из 19 человек осуществляла восхождение на гору Эльбрус. На высоте более 5 000 метров погодные условия резко ухудшились, альпинисты попали в снежный буран, – заявляет СКР.