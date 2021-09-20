Игорь Халин: на выборы пришли более 60% избирателей Тюменской области

Глава регионального Избиркома подчеркнул, что в нашем регионе не выявлено нарушений избирательного законодательства. Скриншот видео

В трехдневных выборах депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва и Государственной думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва приняли участие 61,5% избирателей Тюменской области. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин на пресс-конференции, которая прошла в совместном пресс-центре информационных агентств «Тюменская линия» и «Интерфакс» 20 сентября.

Глава регионального избиркома сообщил предварительные итоги подсчета голосов.

– В Тюменской области явка была выше средней, поэтому подсчет голосов по областной думе на сегодняшний момент еще продолжается. По Государственной думе мы обработали 94,53% бюллетеней. Мы планируем завершить эту работу сегодня к вечеру. Предварительные результаты таковы: мы закрылись на явке примерно 61,5%, это 613 464 человека. Если говорить о распределении голосов избирателей между списками политических партий, то на первой позиции всероссийская политическая партия «Единая Россия», у которой 52,2% (326 407 человек), вторую позицию занимает КПРФ – 12,5% (85 976 избирателей), на третьей позиции ЛДПР – 11,8% (79 118 человек) и на четвертой позиции «Справедливая Россия – За правду» – 9,9% (68 459 человек). И у партии «Новые люди» – 3,4% (20 266 избирателей). За остальные партии проголосовало менее 3% избирателей, – озвучил предварительные итоги выборов Игорь Халин.

За все три дня на избирательных участках отработали 1014 журналистов и операторов. За выборами следили 109 наблюдателей от кандидатов, от политических партий и избирательных объединений 1 410 человек, от Общественной палаты 1 885 человек. Таким образом, за выборами наблюдали 3 461 человек. Эксцессов с наблюдателями и журналистами не было, никого не удаляли с избирательных участков, отметил Халин.

Глава регионального избиркома подчеркнул, что в нашем регионе не выявлено нарушений избирательного законодательства. Поступившие жалобы и обращения от граждан и наблюдателей от партий оперативно обрабатывались.

За выборами следили 3 461 общественных наблюдателя. Скриншот видео

Однако без инцидентов не обошлось в других регионах страны. Значимые нарушения после проверок подтвердились на 54 участках. Это 0,05% из 96 000 участков России. При этом все спорные случаи трактовались в пользу сомнений. В трех регионах – Адыгея, Брянская и Кемеровская области – освобождены от должности председатели избирательных комиссий: здесь подтвердились вбросы.