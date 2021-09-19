Выборы 2021 в Тюмени: остались считанные часы до окончания голосования

В Уральском Федеральном округе 19 сентября эксперты наблюдают высокую активность избирателей: утром проголосовала треть жителей Урала Фото: Ирина Ромашкина

Трехдневное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы, Тюменской областной думы и депутатов представительных органов власти продолжается, у жителей региона остается несколько часов, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Избирательные участки закроются 19 сентября в 20:00 по местному времени.

Последний день голосования выдается всегда самым насыщенным Фото: Ирина Ромашкина

Выборы проходят по всей стране, к этому часу в некоторых субъектах Российской Федерации уже закрылись избирательные участки. Так, завершилась работа избирательных участков в Дальневосточном федеральном округе – на Камчатке и на Чукотке. Избиркомы Дальнего Востока уже приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги выборов озвучат 20 сентября около 12:00 по московскому времени.

В остальных регионах России голосование продолжается. В Уральском Федеральном округе 19 сентября эксперты наблюдают высокую активность избирателей: утром проголосовала треть жителей Урала. По данным на утро воскресенья в Тюменской области проголосовали полмиллиона избирателей – 41,25 % электората. В Ишимском, Вагайском, Аромашевском и Абатском районах явка превысила отметку в 60 %.

Избирательные участки тюменской области закроются 19 сентября в 20:00 Фото: Ирина Ромашкина

Председатель участковой избирательной комиссии № 2263 Ирина Рыжкова рассказала, последний день голосования выдается всегда самым насыщенным.

– В последний день голосования приходит больше всего народа. Нередко на избирательный участок заглядывают и за пять минут до закрытия. Такая тенденция прослеживается из года в год. Мы, конечно, позволяем жителям отдать свой голос, несмотря на скорое завершение работы, но советуем в следующий раз приходить заблаговременно, – посоветовала Ирина Рыжкова.

Избирательные участки тюменской области закроются 19 сентября в 20:00 Фото: Ирина Ромашкина

Избирком наблюдает активность на голосовании в Курганской области – на выборы пришли 37,65 % избирателей, в Челябинской области – 32,43 %.

Избирательные участки в УрФО закроются 19 сентября в 20:00 по местному времени. Последние участки завершат работу в Калининградской области.