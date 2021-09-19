Выборы 2021 в Тюмени: остались считанные часы до окончания голосования

В Уральском Федеральном округе 19 сентября эксперты наблюдают высокую активность избирателей: утром проголосовала треть жителей Урала
Фото: Ирина Ромашкина
Трехдневное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы, Тюменской областной думы и депутатов представительных органов власти продолжается, у жителей региона остается несколько часов, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Избирательные участки закроются 19 сентября в 20:00 по местному времени.
Последний день голосования выдается всегда самым насыщенным
Фото: Ирина Ромашкина
Выборы проходят по всей стране, к этому часу в некоторых субъектах Российской Федерации уже закрылись избирательные участки. Так, завершилась работа избирательных участков в Дальневосточном федеральном округе – на Камчатке и на Чукотке. Избиркомы Дальнего Востока уже приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги выборов озвучат 20 сентября около 12:00 по московскому времени.
В остальных регионах России голосование продолжается. В Уральском Федеральном округе 19 сентября эксперты наблюдают высокую активность избирателей: утром проголосовала треть жителей Урала. По данным на утро воскресенья в Тюменской области проголосовали полмиллиона избирателей – 41,25 % электората. В Ишимском, Вагайском, Аромашевском и Абатском районах явка превысила отметку в 60 %.
Избирательные участки тюменской области закроются 19 сентября в 20:00
Фото: Ирина Ромашкина
Председатель участковой избирательной комиссии № 2263 Ирина Рыжкова рассказала, последний день голосования выдается всегда самым насыщенным.
– В последний день голосования приходит больше всего народа. Нередко на избирательный участок заглядывают и за пять минут до закрытия. Такая тенденция прослеживается из года в год. Мы, конечно, позволяем жителям отдать свой голос, несмотря на скорое завершение работы, но советуем в следующий раз приходить заблаговременно, – посоветовала Ирина Рыжкова.
Избирательные участки тюменской области закроются 19 сентября в 20:00
Фото: Ирина Ромашкина
Избирком наблюдает активность на голосовании в Курганской области – на выборы пришли 37,65 % избирателей, в Челябинской области – 32,43 %.
Избирательные участки в УрФО закроются 19 сентября в 20:00 по местному времени. Последние участки завершат работу в Калининградской области.