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Политика19 сентября 2021 10:00

Тюменцы голосуют на дому: выездные избирательные комиссии отправились к избирателям

Подать заявление, чтобы проголосовать на дому, можно до 14:00 19 сентября
Ирина Ромашкина
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В третий день голосования, 19 сентября, выездные избирательные комиссии отправились к избирателям, которые изъявили желание голосовать на дому

В третий день голосования, 19 сентября, выездные избирательные комиссии отправились к избирателям, которые изъявили желание голосовать на дому

Фото: Ирина Ромашкина

В третий день голосования, 19 сентября, выездные избирательные комиссии вновь отправились к тем избирателям, которые изъявили желание голосовать на дому. Утром члены участковой комиссии № 2220 обзвонили граждан, которые оставляли заявку на надомное голосование.

С собой на выезд берут наборы с индивидуальными средствами защиты – в отдельных пакетах перчатки, маски, ручки, а также бюллетени и опломбированный ящик для голосования. Выездная группа сформирована из трех человек – два члена избирательной комиссии и один общественный наблюдатель.

С собой на выезд берут наборы с индивидуальными средствами защиты – в отдельных пакетах перчатки, маски, ручки, а также бюллетени и опломбированный ящик для голосования

С собой на выезд берут наборы с индивидуальными средствами защиты – в отдельных пакетах перчатки, маски, ручки, а также бюллетени и опломбированный ящик для голосования

Фото: Ирина Ромашкина

В основном, на дому голосуют люди пожилого возраста, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок, пояснил председатель участковой комиссии № 2220 Сергей Самусенко. Бывает, что несмотря на предварительный обзвон, не все могут встретить гостей. Так произошло вчера по двум адресам. Избирателей обзвонили сегодня утром и отправились в первую очередь к ним.

Как рассказали члены выездной комиссии, чаще всего тюменцы уже ждут их приезда: приглашают в дом, где на столе уже лежит паспорт и ручка. Избиратели заполняют бюллетени и отправляют их в опломбированную урну.

На прозрачные переносные ящики для голосования ставят по три пломбы

На прозрачные переносные ящики для голосования ставят по три пломбы

Фото: Ирина Ромашкина

Когда выездная избирательная комиссия завершит работу и вернется на участок, опломбированный ящик будет находиться под видеонаблюдением до окончания голосования.

После голосования на дому полные переносные урны возвращаются на избирательный участок

После голосования на дому полные переносные урны возвращаются на избирательный участок

Фото: Ирина Ромашкина

После 20:00, когда КОИБы перейдут из стационарного режима в переносной. Члены комиссии в присутствии общественных наблюдателях вскроют переносные урны, в которых находятся бюллетени тех, кто голосовал на дому, и внесут бюллетени в КОИБ вручную.

– Все бюллетени хранятся в КОИБе три дня – опломбированные и под наблюдением полиции. Соответственно, все бюллетени мы будем выгружать из этого большого ящика только в воскресенье, после окончания голосования, – пояснил процедуру Сергей Самусенко.

Переносные урны вскрывают после окончания работы избирательного участка

Переносные урны вскрывают после окончания работы избирательного участка

Фото: Ирина Ромашкина

Бюллетени в КОИБ вносят вручную

Бюллетени в КОИБ вносят вручную

Фото: Ирина Ромашкина

Подать заявление, чтобы проголосовать на дому, можно до 14:00 19 сентября, позвонив по телефону либо лично на избирательном участке. Есть ограничения: согласно предписанию Роспотребнадзора, выездная комиссия не выезжает к людям, больным коронавирусной инфекцией. Узнать номер своего избирательного участка можно по телефону горячей линии избирательной комиссии области +7 (3452) 42 67 72.

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