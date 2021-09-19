Тюменцы голосуют на дому: выездные избирательные комиссии отправились к избирателям

В третий день голосования, 19 сентября, выездные избирательные комиссии отправились к избирателям, которые изъявили желание голосовать на дому Фото: Ирина Ромашкина

В третий день голосования, 19 сентября, выездные избирательные комиссии вновь отправились к тем избирателям, которые изъявили желание голосовать на дому. Утром члены участковой комиссии № 2220 обзвонили граждан, которые оставляли заявку на надомное голосование.

С собой на выезд берут наборы с индивидуальными средствами защиты – в отдельных пакетах перчатки, маски, ручки, а также бюллетени и опломбированный ящик для голосования. Выездная группа сформирована из трех человек – два члена избирательной комиссии и один общественный наблюдатель.

С собой на выезд берут наборы с индивидуальными средствами защиты – в отдельных пакетах перчатки, маски, ручки, а также бюллетени и опломбированный ящик для голосования Фото: Ирина Ромашкина

В основном, на дому голосуют люди пожилого возраста, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок, пояснил председатель участковой комиссии № 2220 Сергей Самусенко. Бывает, что несмотря на предварительный обзвон, не все могут встретить гостей. Так произошло вчера по двум адресам. Избирателей обзвонили сегодня утром и отправились в первую очередь к ним.

Как рассказали члены выездной комиссии, чаще всего тюменцы уже ждут их приезда: приглашают в дом, где на столе уже лежит паспорт и ручка. Избиратели заполняют бюллетени и отправляют их в опломбированную урну.

На прозрачные переносные ящики для голосования ставят по три пломбы Фото: Ирина Ромашкина

Когда выездная избирательная комиссия завершит работу и вернется на участок, опломбированный ящик будет находиться под видеонаблюдением до окончания голосования.

После голосования на дому полные переносные урны возвращаются на избирательный участок Фото: Ирина Ромашкина

После 20:00, когда КОИБы перейдут из стационарного режима в переносной. Члены комиссии в присутствии общественных наблюдателях вскроют переносные урны, в которых находятся бюллетени тех, кто голосовал на дому, и внесут бюллетени в КОИБ вручную.

– Все бюллетени хранятся в КОИБе три дня – опломбированные и под наблюдением полиции. Соответственно, все бюллетени мы будем выгружать из этого большого ящика только в воскресенье, после окончания голосования, – пояснил процедуру Сергей Самусенко.

Переносные урны вскрывают после окончания работы избирательного участка Фото: Ирина Ромашкина

Бюллетени в КОИБ вносят вручную Фото: Ирина Ромашкина

Подать заявление, чтобы проголосовать на дому, можно до 14:00 19 сентября, позвонив по телефону либо лично на избирательном участке. Есть ограничения: согласно предписанию Роспотребнадзора, выездная комиссия не выезжает к людям, больным коронавирусной инфекцией. Узнать номер своего избирательного участка можно по телефону горячей линии избирательной комиссии области +7 (3452) 42 67 72.