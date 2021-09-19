Третий день выборов: тюменцы стоят в очередях на голосование

В помещении поликлиники волонтеры при входе ориентируют посетителей. Также за ходом голосования следят независимые общественные наблюдатели Фото: Ирина Ромашкина

Третий день выборов на избирательных участках Тюменской области обещает быть людным. С восьми утра жители спешат выразить свою гражданскую позицию. До окончания голосования остались считанные часы.

Избирательные участки закроются 19 сентября в 20:00 Фото: Ирина Ромашкина

Проголосовать на свой участок № 2925 в городскую поликлинику №17 пришла Тамара Петровна. 63-летняя тюменка не пропускает выборы, она считает, что это ответственность перед собой и своими родными.

– Сегодня мы выбираем депутатов в Госдуму и нашу Тюменскую областную думу. Я по телевизору слушала дебаты кандидатов, сделала выбор еще заранее и сейчас пришла, чтобы мой голос учли в голосовании. Я считаю, это важно и в таком духе воспитывала своих детей. Они тоже сегодня пошли голосовать, вместе с внуками! – рассказала Тамара Петровна.

Тюменцы считают, что выборы - важное событие в жизни страны Фото: Ирина Ромашкина

В помещении поликлиники волонтеры при входе ориентируют посетителей, помогают найти свой избирательный участок, следят, чтобы соблюдалась социальная дистанция, а также предлагают избирателям воспользоваться средствами защиты – дают маски и перчатки.

Как отмечает УИК №2959, активность избирателей была высока и 17 и 18 сентября. 19 сентября тюменцы также спешат на голосование Фото: Ирина Ромашкина

В школе № 9 на участке № 2220 тюменцы стоят в очереди к членам комиссии. Наготове – паспорт и гражданская позиция.

– Пришел проголосовать, дело нужное и важное. Мне не все равно, кто будет в нашем парламенте будущие пять лет, – сказал тюменец Петр Иванов.

В помещении поликлиники волонтеры при входе ориентируют посетителей, помогают найти свой избирательный участок, следят, чтобы соблюдалась социальная дистанция, а также предлагают избирателям воспользоваться средствами защиты Фото: Ирина Ромашкина

Напомним, в России проходят трехдневные выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва, депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва, а также дополнительные выборы муниципального уровня.