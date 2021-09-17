Самый большой выбор тротуарной плитки в наличии

Тротуарная плитка: форма «Старый город», цвет «Шунгит».

Строительный сезон подходит к концу, в этом году он был особенно жарким. До сих пор сохраняется дефицит на материалы, производители дают большие сроки на поставку, а еще поднимаются цены. Несмотря на это, рынок ИЖС продолжает расти, всё больше людей стремятся жить в своем доме, занимаются стройкой или благоустройством участков.

Тротуарная плитка форма «Старый город», цвет «Шунгит».

Неотъемлемая часть благоустройства – оформление парковочных и пешеходных зон, зон отдыха и цветников, отмостки фундамента возле дома. Мы предлагаем рассмотреть вариант мощения тротуарной плиткой производства завода «Поревит» – благодаря многообразию форм, цветов и, конечно же, цен вы сможете найти подходящий для вас вариант.

Плитка торговой марки «Выбор» появилась в Тюмени еще в 2019 году и тут же заняла лидирующие позиции среди других видов тротуарного покрытия. Принципиальные отличия «Выбора» – безупречная красота и качество. Производитель дает 10-летнюю гарантию на продукцию и предлагает порядка 2000 вариантов. Уникальные коллекции с имитацией поверхности дерева и камня, а также с градиентными цветовыми переходами, для любителей классики – однородные цвета. Ценовой сегмент разный: от бюджетных вариантов до премиума.

Благодаря точной геометрии поверхности и использованию специального инструмента – гильотины для колки, укладка плитки может вестись очень быстро. Без повреждения плит, без электричества и алмазных дисков. Вы точно успеете закончить благоустройство до зимы!

К такой красивой плитке производитель предлагает бордюры, которые устанавливаются перед укладкой. Именно они надежно удерживают конструкцию и придают законченный вид.

Тротуарная плитка «Ла-Линия» (кирпичик) 100х200, цвет «Хаки».

Итак, сезон строительства подходит к концу, но вы можете быстро и выгодно успеть купить тротуарную плитку этой осенью.

И на это есть 3 причины:

• большой ассортимент в наличии на складе в Ялуторовске (около 139 видов плитки, 33 вида бордюров);

• без очередей;

• оформление и получение заказа в этот же день.

Кроме того, каждый год происходит повышение цен в связи с инфляцией и ростом цен на сырье для производства. Поэтому успевайте купить тротуарную плитку до окончания сезона благоустройства – 2021!

Даже если вы планируете в этом году только подготовить основание для будущего благоустройства, плитку можно купить и поставить на участке, соблюдая рекомендации производителя.

Это лишь малая часть продукции в наличии, остальная – за кадром.

Это лишь малая часть фотографий тротуарной плитки, которую вы можете купить уже завтра прямо со склада завода в Ялуторовске. Актуальную информацию по наличию вы можете получить, оставив заявку на сайте или по телефону 8 (3452) 500-562.