Фестиваль «Тюменская осень»-2021: куда можно сходить и какие подарки получить на викторине. Фото - autumn.tyumen-city.ru.

«Комсомолка» рассказывает, какие фестивальные площадки «Тюменской осени» можно посетить в Тюмени 17 сентября. Так, у горожан есть шанс поучаствовать в различных конкурсах, сходить на выставки и посетить спортивные мероприятия.

В областной столице пройдет выставка-ярмарка изделий традиционных промыслов и ремёсел «Ремесленный торжок». Мастера-ремесленники проведут бесплатные мастер-классы для жителей и гостей города. На каждой мобильной площадке разместятся по пять опытных мастеров-ремесленников: сибирское ткачество, гончарное ремесло, резьба по дереву, косторезный промысел, тюменская домовая роспись.

Здесь же появится и экспозиционная выставка «Тюменские промыслы и ремёсла: история и современность». Тут горожане и гости познакомятся с историей традиционных промыслов и ремёсел. 17 сентября тюменцев ждут на территории школы № 63 (ул. Широтная, 181а), школы № 92 (ул. Н. Гондатти, 13) и школы № 94 (пр. Солнечный, 24).

Тюменцы старше 65 лет и люди с ограниченными возможностями смогут дистанционно принять участие в викторине в рамках фестиваля «Тюменская осень».

– У нас есть многоканальный телефон 8-800-250-53-32, где на звонки отвечают волонтеры. Позвонив, надо представиться и сказать, по какой причине вы не можете прийти в центр проведения викторины: возраст или обстоятельства, не позволяющие выйти из дома, например инвалидность, – сообщила финансовый директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Лариса Зубцова.

По ее словам, волонтер достанет из бокса карточку. После этого участник должен назвать вариант ответа. В случае правильного ответа в первом туре тюменцу вручат сладкую продукцию или бытовую технику.

А для победителей викторины приготовили пять квартир, более десяти машин марки Lada Granta, более 6 тысяч единиц бытовой техники для жителей Тюмени, Тюменского района и Тобольска.

– В качестве подарков Благотворительный фонд развития города Тюмени приобрел квартиры, автомобили, холодильники, телевизоры, смартфоны, в том числе iPhone 11 и наушники к этим гаджетам. Будут и сладости от местных производителей, – рассказала Лариса Зубцова.

Кстати, в этот день, а также 18 и 19 сентября, на всех площадках фестиваля «Тюменская осень» местным жителям представят эскизы трех финальных проектов стелы «Город трудовой доблести». Планшеты с подробной информацией уже готовы и ближе к дате мероприятия будут установлены для ознакомления.

Тюменцы смогут изучить проекты, выбрать номер понравившегося эскиза, написать его на листке для записи и опустить в специальную коробку. Три финалиста открытого публичного конкурса по разработке эскизного проекта стелы и концепции прилегающей территории предлагают три локации для установки мемориального знака: в Сибирском сквере, в сквере Машарова и на Текутьевском бульваре.

К сожалению, областной фестиваль-марафон «Поющий город» с участием хоровых коллективов школьников 1 – 5 классов, который был запланирован на 18 – 19 сентября в рамках фестиваля «Тюменская осень», пришлось перенести. На это решение повлияли неблагоприятные погодные условия, прогнозируемые синоптиками. Каждая школа самостоятельно выберет даты до конца сентября, когда ребята смогут выступить с подготовленными песнями.