Колбасы, выпечка, конфеты: какую продукцию представят на фестивале «Тюменская осень»

Чак-чак, хворост, булочки с маком...Объедение! Фото: Мария Толстихина

Традиционный фестиваль «Тюменская осень» вновь порадует жителей яркими эмоциями и, конечно, различными деликатесами: колбасы вареные и сырокопченые, конфеты фруктовые и с орехами, хворост, печенье, чак-чак – список можно продолжать долго! Горожанам будут доступны 80 площадок ярмарки с 17 по 19 сентября, и, что немаловажно, приобрести продукцию можно будет по привлекательной стоимости, то есть по ценам от производителей. В преддверии фестиваля журналист «Комсомолки» побывал на известных тюменских фабриках, где ему показали, как идет подготовка к масштабной ярмарке.

Мясокомбинат Ялуторовский

Первым делом мы посетили АО «Мясокомбинат Ялуторовский», где о тонкостях процесса производства колбасных изделий нам поведала технолог Надежда Шмакова. Сначала здесь занимаются подготовкой сырья. Для изготовления различных колбас в соответствии с их рецептурой используют мясо различных видов животных – это и свинина, и говядина, птица и даже оленина. Чаще, конечно, в ход идет свинина из-за ее приятных вкусовых качеств и бюджетной стоимости. Интересно, что положить в колбасу более 75% мяса никак не получится, а свой нежно-розовый оттенок она приобретает вовсе не из-за крови, а из-за используемых в готовке специй.

Технолог предприятия раскрыла секрет, почему колбаса имеет нежно-розовый оттенок Фото: Мария Толстихина

– Крайняя верхняя планка количества мяса в колбасе – это 75%, нижняя – 46 – 48%. Можно, конечно, сделать колбасу и полностью из мяса, но тогда ее вряд ли будет кто-то есть, ведь подчёркивают вкус колбаски еще и специи. Красивый цвет изделию придают именно они. Когда вы варите дома мясо, какого оно цвета? Правильно, серого, это потому, что без специй, а с ними появляется и цвет, и аромат, да и вкус ярче! К тому же в изделие кладут ингредиенты, удерживающие влагу, чтобы колбаса смогла долгое время хранить свой сок, – рассказала Надежда Шмакова.

Вкус местной колбасе придают при помощи пряных трав и специй Фото: Мария Толстихина

После того как сырье подготовлено, следует этап приготовления фарша. Его готовят в специальных комбайнах или так называемых мешалках. На ялуторовском производстве используют зарубежную технику, чаще из Германии и Австрии. По словам специалистов, в России таких агрегатов почти не выпускают. На предприятии стоит мясорубка, которая способна вместить в себя 400 кг мяса! Немудрено, что ежедневно компания производит от 5 до 12 тонн мясной продукции…

За день мясокомбинат производит от 5 до 12 тонн продукции Фото: Мария Толстихина

Готовый фарш распределяют по специальным оболочкам, дальше идет горячий этап – варка и копчение. Большинство колбас варят и коптят в универсальных камерах дымом от древесных опилок. Ялуторовскую ветчину в основном коптят два часа при температуре +72 градуса. Если увеличить время и градус копчения, колбаса переварится. Чтобы этого не допустить, сразу же после «сауны» изделия «принимают холодный душ» в специальной камере с водным распылением. Там колбаса охлаждается под проточной водой с 72 до 45 градусов тепла, а после идет в вакуумное отделение, где приобретает яркую упаковку и соответствующую маркировку. Конечный этап – отправка колбасы на прилавки магазинов.

– На фестивале «Тюменская осень» мы будем выставлять свою продукцию в рамках розничной сети «Сельский дворик». Представим почти всю нашу продукцию, позиций будет около 40, в их числе и лидеры продаж – вареные колбасы, сосиски, сардельки. Большой плюс, что приобрести наш товар на ярмарке можно будет по цене производителя, без каких-либо наценок, – прокомментировала специалист маркетингового отдела Наталья Шульц.

Пекарня «Колос»

К мясу обязательно нужен хлеб. О тонкостях приготовления хлеба и хлебобулочных изделий нам рассказал руководитель пекарни «Колос» Юрий Нечаев. Предприятие находится в селе Ембаево, ему 24 года. В настоящий момент ООО «Колос» производит более 60 наименований хлебобулочных изделий. Ежедневно 14 специализированных автомобилей развозят продукцию по магазинам Тюмени, Тюменского, Тобольского, Нижнетавдинского, Ялуторовского и Ярковского районов, а также в собственную розничную торговую сеть.

Хлеб перед употреблением нужно охладить Фото: Мария Толстихина

В пекарне, как и на мясокомбинате, всё начинается с подготовки сырья, в данном случае – с муки. Из специальных бункеров для хранения мука попадает в тестомесы и дозаторы. После растарки смесь поступает в расходный силос, из которого по мере необходимости будет подаваться на приготовление теста. Вода же хранится в специальных емкостях, из которых затем направляется на дозаторы воды в соотношениях, обеспечивающих нужную для приготовления теста температуру воды. После этого замешивается тесто с добавлением солей и, если нужно, дрожжей. Тесту дают отдохнуть в расстоечных шкафах при определенной температуре и влажности, где оно обретает объем и пышность за счет брожения.

Не всегда, чтобы сделать пышно и вкусно, нужны дрожжи Фото: Мария Толстихина

На производстве делают и бездрожжевой хлеб по специальной технологии. Один секрет раскрыл Юрий Нечаев: есть хлеб горячим не самая лучшая идея. После печи он слишком влажный, ему нужно дать остыть, чтобы его можно было хорошо нарезать. Обычно после выпекания хлеб выдерживают около 4-5 часов, а уже после направляют на производство. Особенно Юрий Кузьмич рекомендует попробовать заварные хлеба и купеческие, из кондитерских изделий – хворост и чак-чак.

Чак-чак, хворост, булочки с маком...Объедение! Фото: Мария Толстихина

- Наша продукция будет представлена на 20 площадках ярмарки, это пирожки, чак-чак, мармелад, зефир, хворост и другие кондитерские изделия. Особенно сильно нашим покупателям нравятся чак-чак и хворост. Поучаствовать в фестивале нам предложили коллеги, мы не раздумывая согласились, – заключил Юрий Нечаев.

Кондитерская фабрика «Квартет»

Не отказалась от участия в фестивале «Тюменская осень» и известная тюменская фабрика по производству конфет «Квартет». Такое название фабрика носит потому, что у истоков создания компании стояли четыре учредителя. Сейчас же бессменным директором и собственником компании является Игорь Либерман.

Игорь Либерман рассказал о тонкостях производства Фото: Мария Толстихина

- Для нашего производства применяется различное сырье. Мы выпускаем зефир, птичье молоко, желейные конфеты, конфеты с сухофруктами и орехами, пралиновые и халвичные конфеты. Чтобы перечислить все, на это уйдет время. Мы используем как натуральный шоколад, так и глазурь для конфет. Стараемся не отходить от традиционной рецептуры, но привносим и новинки. Самые любимые и бессменные изделия «Квартета» – это, пожалуй, зефир, птичье молоко и конфеты из сухофруктов, – рассказал Игорь Либерман.

Упаковки для изделий заказывают у партнеров, с которыми сотрудничают годами Фото: Мария Толстихина

По словам руководителя, штат компании почти не меняется. Новоприходящие не выдерживают нагрузки, ведь работать приходится много. Что примечательно, некоторые конфеты специалисты заворачивают в обертку вручную. Наибольший пик приходится на праздники: 1 сентября, 8 Марта и 23 Февраля, а особенно – на Новый год. В декабре специалисты работают почти без выходных и в усиленном режиме. Но это совсем не пугает сотрудников, они работают дружно и сплоченно, как одна большая семья. География распространения тюменских конфет достаточно обширна: Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Миасс и другие города.

Традиции приготовления кондитерских изделий остаются бессменными уже более 20-ти лет Фото: Мария Толстихина

– На ярмарке мы представим всю нашу линейку. Своими силами мы охватим пять площадок: наши сотрудники будут стоять на улице Зелинского, Широтной, Моторостроителей, Гондатти и в районе Жидкова, – подытожил Либерман.

Местные изделия пользуются спросом не только в Тюмени, но и других городах Фото: Мария Толстихина

Напомним, семейный фестиваль «Тюменская осень» состоится 17, 18 и 19 сентября. Жители областного центра поучаствуют в викторине и спортивных состязаниях, увидят выступления лучших коллективов города, посетят продовольственные ярмарки и гастрономический фестиваль, а также «палатки здоровья». Узнать, какая площадка «Тюменской осени» ближе к вам, можно на сайте «Тюмень – наш дом». Удачи и приятных покупок!