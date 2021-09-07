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Недвижимость7 сентября 2021 8:57

Купить – не строить

На что необходимо обратить внимание при покупке уже построенного дома?
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Фото предоставлено компанией "Новый дом".

Фото предоставлено компанией "Новый дом".

Строительный сезон продолжается и, судя по молниеносно растущим домам, желающих иметь свою землю, тихий дворик и разбить огород немало. Но как только речь заходит о загородной жизни, встает вопрос: построить дом самому или купить уже готовый? О том, почему лучше не заморачиваться и выбрать готовый проект – в материале «АиФ – Тюмень».

Сам себе строитель

Денис Карпов выкупил землю под дом еще в декабре прошлого года. А вот строиться начал сравнительно недавно – в апреле. И уже тогда всё пошло не по плану.

– Как я понял позже, рассчитывать всё заранее было бесполезно. Цены выросли так, что в планы мы не укладываемся. К концу лета хотели уже сделать большую часть работ, но пока остановились на бане и детской площадке, – рассказал Денис.

По его словам, в сложившейся ситуации нужно всё пересчитать. Очевидно, что денег потребуется куда больше, ну и сроки сильно подвинутся.

– Цены на стройматериалы продолжают расти, особенно заметен резкий взлет стоимости древесины. Пиломатериалы сейчас очень дорогие. Решающим фактором стали лесные пожары, которые существенно подсократили количество производимых досок, бревен и т. д. Металлурги пока тоже поднимают ценники, но не так быстро, как после спада ковидных ограничений. А вот бетон остается сравнительно недорогим, – пояснил консультант одного из тюменских строительных магазинов Андрей Калашов.

Стоимость может зависеть и от места, из которого привозят материал. Со слов сотрудников строймагазинов, каждая новая закупка у поставщика становится всё дороже.

При самостоятельном строительстве важно и подобрать профессиональную бригаду, также нужно учесть, что их придется контролировать. Тюменка Наталья Габрусь, например, находится в поиске бригады, которая может качественно сделать работу.

– Хороших бригад не так много, а вот шарашек, не соблюдающих существующие нормы строительства, хватает. Приходится проверять их на наличие судебных тяжб с заказчиками, по крупицам выяснять репутацию.

Фото предоставлено компанией "Новый дом".

Фото предоставлено компанией "Новый дом".

Также Наталья рассказала, что стоит задуматься, если компания предлагает сроки выше, чем предусмотрено в Гражданском кодексе. Это не всегда дурной знак. Возможно, фирма действительно работает на совесть. Также лучше отказаться от работы с фирмой, если ее учредитель создает другую компанию с очень схожим наименованием, но с небольшой разницей во времени. Скорее всего, он планирует ликвидировать первую фирму.

– Возведение дома с нуля своими силами не просто тяжелое занятие, но еще и масса рисков, а также банально дорого. При этом результат может быть далек от желаемого. Часто люди начинают строить дом, но финансово не вытягивают и заходят в тупик. Приходится замораживать проект или доделывать с тем, на что хватает средств, – говорит директор компании «Новый дом» Виктор Лихачев.

Купил и заехал

Приобрести готовое жилье проще, но оно может обернуться «котом в мешке», когда все ошибки строительства появятся во время эксплуатации и придется своими силами их устранять.

Виктор Лихачев уверен, что купить проще особенно тем, кто не имеет большого опыта в строительстве. А постоянное сопровождение проекта вплоть до заезда в дом не даст повода беспокоиться за свои деньги.

На что необходимо обратить внимание при покупке уже построенного дома? По словам Лихачева, всё познается в сравнении. Если человек тщательно подошел к выбору дома, знает о нюансах, то сам можно найти «косяки». Но руководитель компании предостерегает потенциальных покупателей: лучше позвать с собой эксперта по строительству. Благо в городе их хватает. Он и проверит технические факторы: материалы, из которых сделали стены и крышу, уточнит у продавца о причинах продажи и есть ли существенные минусы у дома, так как они рано или поздно всплывут. Например, тепло ли в доме зимой.

Важно заглянуть в проект. Проверьте, всё ли на участке внесено в него и законно оформлено. Не всегда рядовой покупатель разбирается в документах, поэтому имейте на примете грамотного юриста, который внимательно почитает бумаги. Ведь поддельные выписки и справки не редкость.

Но если вдруг что-то проглядели и невнимательность обернулась недочетами, которые мешают комфортно проживать в доме? Должна ли будет бригада исправить проблему?

– Всё должно быть закреплено в договоре. Если дом приобрели у физического лица, то шансов на справедливость нет, придется всё исправлять самому. Но если заказчик – фирма, которая непосредственно занималась постройкой, то тут, конечно, клиент имеет полное право потребовать выполнить работу качественно. В первую очередь это гарантия в пять лет, в течение которых и выявляют недостатки в выполненной работе, – объяснил Виктор Лихачев.

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Новый Дом Тюмень
Новый Дом Тюмень
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