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Недвижимость6 сентября 2021 10:18

Как выбрать штукатурную смесь для газобетона

Внутренние и внешние отделочные работы газобетонных стен нужно проводить растворами, которые имеют достаточный уровень паропроницаемости
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Как выбрать штукатурную смесь для газобетона. Фото предоставлено "КП".

Как выбрать штукатурную смесь для газобетона. Фото предоставлено "КП".

Наиболее часто в последнее время дома строят из газоблоков. Такой выбор обусловлен самыми высокими тепловыми характеристиками материала и возможностью экономить на отоплении, а также удобством строительства. Популярным способом внешней отделки стен из газобетона является оштукатуривание.

Штукатурная смесь для газобетона представляет собой отделочный материал, с помощью которого обеспечивается долговременная надежность стен как со стороны фасада, так и внутри здания.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Внутренние и внешние отделочные работы газобетонных стен нужно проводить растворами, которые имеют достаточный уровень паропроницаемости( способность материала пропускать или задерживать пар - когда стена дышит). Ведь газобетон, по сути, - это искусственное дерево, и отделочный слой не должен мешать естественной миграции влаги.

Штукатурные смеси на гипсовой основе подходят только для внутренней отделки, они сравнительно дороже (примерно в 2 раза дороже штукатурок на цементной основе, в зависимости от производителя).

Использование штукатурных смесей, изготовленных на цементной основе, для газобетона не рекомендуется. Это обусловлено тем, что традиционные цементные растворы характеризуются большой плотностью и прочностью. Это негативно влияет на совместную работу штукатурки и блока, а также не обеспечивает достаточный уровень паропроницаемости. Все эти факторы могут привести к образованию трещин на штукатурке, но если в состав добавить известь, это значительно увеличит паропроницаемость штукатурного состава, при этом сохранив все его преимущества.

Штукатурная смесь должна отвечать следующим требованиям:

максимальная устойчивость к влиянию атмосферных явлений;

высокие показатели адгезии;

реакция на изменение температурного режима;

достаточная паропроницаемость;

повышение теплоизоляционных характеристик;

прочность штукатурного состава должна быть максимально приближена к прочности блока.

По всем этим параметрам отлично подходит штукатурная смесь “Поревит” на известково-цементной основе!

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Штукатурная смесь создана специально для газобетонных блоков поревит. С учетом структуры наших блоков и климатических условий, ведь штукатурок много, а сделанных специально для газобетона - нет.

Чем отличается такая штукатурная смесь:

- повышенная трещиностойкость, ведь известно, что газобетон пористый материал, он подвержен усадке, поэтому специализированная штукатурная смесь должна быть приближена по прочности к газобетону;

- она позволяет стене дышать. Многим известно, что газобетонные стены обладают высокой паропроницаемостью - чтобы добиться микроклимата деревянного дома у штукатурной смеси “Поревит” этот показатель проницаемости - на уровне газоблоков, а значит, влага спокойно мигрирует через стены. Игнорирование уровня паропроницаемости приведет к скапливанию пара внутри перегородок, что повлечет за собой процесс начала разрушения конструкции в целом;

- цена штукатурной смеси “Поревит” значительно ниже аналогов.*

* Сравнение цен может быть предоставлено по запросу.

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