Погода в Тюмени с 6 по 12 сентября 2021 года: от жары – к похолоданию

Температура воздуха приблизится к +30 градусам, но возможны дожди и шквалистый ветер Фото: Мария Толстихина

Погода в Тюмени на неделе с 6 по 12 сентября 2021 года порадует горожан теплом и даже жарой. Так что призываем местных жителей вовсю наслаждаться солнечными лучами, потому что на следующей неделе областную столицу снова зальет дождями. И, наверное, это будет последний кусочек летнего настроения, который тюменцы застанут в этом году, ведь на календаре уже разгуливает сентябрь.

Жара вновь даст о себе знать уже сегодня, 3 сентября. Несмотря на пасмурность и шквалистый ветер, температура воздуха достигнет планки в плюс 25 градусов, а вечером градусник покажет плюс 17. Отличная возможность для тюменцев выбраться на прогулку с семьей и близкими, тем более что осадков не ожидается.

Завтра, 4 сентября, будет на градус теплее, а именно плюс 26 градусов. При этом синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. По-настоящему разыграется ветер: он достигнет 7 – 12 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 15 – 18 м/c. Вечер же вновь ожидается теплый, с температурой плюс 17 градусов.

В воскресенье, 5 сентября, тепло, к сожалению, пойдет на убывание: днем уже будет плюс 21 градус, а вечером плюс 13. Возможен также сильный ветер и дождь в отдельных районах, но небольшой. Синоптики прогнозируют облачность. При этом ветер снизит свой пыл и вместо 18 м/с будет дуть со скоростью 14 м/с.

А вот начало рабочей недели и последующие дни уже не смогут порадовать горожан явным теплом. В понедельник, 6 сентября, днем плюс 17 градусов, а вечером плюс 11. Дальше температура идет на снижение: во вторник плюс 16 днем и плюс 7 ночью, в среду плюс 14 и плюс 6, в четверг плюс 13 и плюс 4, а в пятницу плюс 15 и плюс 9. Вся неделя окажется пасмурной, солнце только иногда будет выходить из-за туч. Но радует, что на протяжении всей недели не обещают дождя, за исключением пятницы.

В следующие выходные, 11 и 12 сентября, напротив, будет лить дождь, причем вовсе не небольшой. В субботу температура воздуха будет плюс 13 днем и плюс 7 ночью, а в воскресенье плюс 11 и плюс 6 градусов соответственно. Впрочем, это и неудивительно, ведь такая погода вовсе не сюрприз в осеннюю пору. Рекомендуем не оставлять дома зонтики и надеть непромокаемую обувь.

Напомним, в Тюменской области на 4 сентября региональное Управление МЧС объявило штормовое предупреждение. По информации синоптиков, в этот день ожидаются неблагоприятные погодные условия. Помимо ветра, возможны еще и грозы, потому будьте бдительны и аккуратны.

– Днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, южный, 7 – 12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 – 18 м/с, – сообщили в управлении МЧС Тюменской области.

Из-за сильного ветра жителей региона просят ограничить выход из дома. Во время нахождения на улице от усилившихся порывов ветра по возможности следует укрыться в магазине, подземном переходе или подъезде. Нельзя находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и строящихся объектов.