На Тямкинском месторождении в Уватском районе открыли вахтовый жилой комплекс

Работа компании создает основу для трудоустройства жителей района на месторождениях

Новый вахтовый жилой комплекс общей площадью 7,6 тыс. м2 на Тямкинском месторождении в Уватском районе открыт! В двух административно-бытовых корпусах социального объекта нефтепромысла смогут одновременно жить и работать до 376 человек. Жилье вахтовиков соединили со зданием столовой теплыми переходами, а в административно-бытовой части здания оборудовали конференц-зал, медицинский кабинет и прачечный блок.

Церемония заложения первого камня для зоны культурного и активного отдыха

Все включено

«РН-Уватнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», предусмотрела все удобства для работников организации. Чтобы вахтовики поддерживали форму и приятно проводили свободное от работы время, для них построили спортивный зал с тренажёрами, библиотеку, бильярдную комнату, в холлах установили телевизоры и провели беспроводной интернет. Перед комплексом нефтяники высадили аллею сибирских кедров.

Учитывая климатические условия, столовую вахтового жилого комплекса оснастили современным оборудованием, чтобы повара могли готовить высококалорийные горячие блюда. Комнаты для обедов оборудовали на каждом этаже жилых комплексов. Утолять жажду вахтовики смогут чистой питьевой водой из артезианских скважин, которая проходит очистку на специализированном комплексе производительностью 100 кубометров в сутки, в соответствии с экологическими требованиями.

Новый вахтовый жилой комплекс имеет площадь 7,6 тыс. м2

- «РН-Уватнефтегаз», следуя принципам социальной ответственности, создает на удаленных месторождениях комфортные бытовые условия для работников и безопасные условия труда, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе компании.

Ранее на Уватском проекте современные общежития построили для вахтовиков Усть-Тегусского и Кальчинского месторождений, а строительство жилого комплекса для работников Протозановского месторождения уже подходит к концу.

Площадь Нефтяников

Но на этом ещё не все. Для повышения комфортности городской среды в центре Увата «РН-Уватнефтегаз» строит зону культурного и активного отдыха – Площадь Нефтяников. Церемония закладки первого камня состоялась на днях в районном центре. На площади 4,6 тысяч «квадратов» появятся стационарная сцена и арт-пространство для организации выставок, скейтпарк и велосипедная дорожка, летнее кафе, беседки и другие рекреационные объекты. На всей территории заработает бесплатный wi-fi и появятся точки для зарядки мобильных устройств.

- Благоустройство востребованной в Уватском районе территории для занятий спортом, активного отдыха и общения жителей приурочено к юбилею нашего предприятия. Двадцать лет назад компания начала реализацию проекта по освоению нефтегазовых месторождений на юге Тюменской области. За это время предприятие многократно увеличило объем инвестиций в развитие Уватского района. Накопленная добыча предприятия превысила 115 млн тонн нефти, что обеспечило 80% добычи нефти и прироста запасов в Уватском районе, - сообщили в компании.

Успешная работа компании создает основу для трудоустройства жителей района на месторождениях. В соответствии с принципами устойчивого развития предприятие также оказывает ежегодную поддержку представителям коренных малочисленных народов Севера – ханты, манси и эвенкам на территориях своей производственной деятельности, в том числе содействует сохранению и поддержанию традиционного уклада хозяйствования и промыслов.

КОНКРЕТНО

Компания «РН-Уватнефтегаз», которая в декабре 2021 года отмечает 20 летний юбилей, занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре.

Уватский проект – один из приоритетных в деятельности НК «Роснефть». Сейчас в его состав входят 19 лицензионных участков общей площадью более 25 тыс. км2, на территории которых открыто 39 месторождений.

Компания неоднократно становилась призером престижного Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», в том числе за создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы.