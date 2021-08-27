Сериал «Патриот»: второй сезон привлекает зрительниц и киноманов с первой серии

ТНТ презентовал новый сезон сериала «Патриот» в Тюмени Фото: Евгений Значковский

«Сыса, сиськи показала?» – этой фразой после превью-показа второго сезона «Патриот» меня встретил муж. И да – показала, еще как. Фанаткой первого сезона сериала «Патриот» я не была, но смотреть приходилось, потому что вторая половина в восторге от сериала. Еще собираясь на закрытый показ, который устроил тюменцам телеканал ТНТ в «Киномакс», мой патриотичный мужчина насытил меня подробностями о съемках сериала. Так я готовилась к интервью с актерами Антоном Жижиным (Саня Кучин) и Анастасией Талызиной (Лена Сысоева).

Фотосессия длилась полчаса Фото: Ирина Ромашкина

Поклонников ТНТ в Тюмени много Фото: Ирина Ромашкина

Крутой мерч от Тнт и классные актеры на предпоказе. Саня Кучин и Сыса воооон там Фото: Ирина Ромашкина

При входе в кинотеатр нас встретила фотозона, где поклонники ТНТ селфились с актерами. Заботливые администраторы показа выдавали брендированных маски ТНТ, а я обожаю красивый мерч! Автограф сессия длилась примерно полчаса, ненасытных журналистов и блогеров в это время гостеприимный канал накормил закусками на фуршете. Сюрприз пришелся по вкусу. Но еще слаще было известие, что мне достанется эксклюзив с актерами!

ТНТ угощал гостей Фото: Евгений Значковский

Так случилось, что мой +1 не смог составить компанию на закрытый показ и кусал локти. Вместо него на молодежный сериал от ТНТ я взяла маму. Так случилось, что после двух серий пенсионерка изменила мнение о контенте телеканала с «показывают всякую ерунду» на «будем в понедельник смотреть про Саню Кучина». (Спасибо ТНТ, теперь у тещи и зятя общий интерес)

Фотки то и дело сливала второй половине, фанат не выдержал и взмолился: «Ну хватит дразнить!». Действительно, пора тушить свет в зале.

Антон Жижин и Настя Талызина передают привет тюменцам Фото: Евгений Значковский

Оказалось, Тюмень была первым городом на пути предпоказов «Патриота» в регионах. Причем Антон премьерные серии второго сезона уже видел, а вот Настя впервые смотрела плод своего труда. Удивила так удивила: сдержанная актриса во втором сезоне станцевала стриптиз при родителях, ей срочно нужны были деньги на развитие личного блога в «Тик-Токе». Актриса призналась, что в реальной жизни в «Тик-Токе» не сидит. В отличие от Антона Жижина.

Жижин нечаянно стал блогером, когда с друзьями троллил съемки сериал «Реальные пацаны» в Перми. Ребята снимали ролики, пародию назвали «Нереальные пацаны». Антон отправил их авторам, неожиданно получил похвалу. Эти ролики остались в соцсетях актера, а за счет назревающей популярности сериала «Патриот» растет количество подписчиков.

Антон вспоминает, что пробовался на роль, но не прошел кастинг. Но киношники рекомендовали учиться актерскому мастерству. К совету парень прислушался и учился у режиссера Николая Коляды в Екатеринбургском театральном институте. Кстати, в Тюмени Жижин три месяца служил в молодежном театре «Ангажемент». После играл в театре мастера Николая Коляды, но карьеру пришлось прервать – его призвали в армию.

И тут о нем вспомнили авторы сериала, солдата позвали в «Патриот». Так, уже без кинопроб, Жижин стал Саней Кучиным. Его героя любят за преданность идеалам и Отечеству, а сам он неподдельный солдат России.

– Смотрите все сериал «Патриот» на ТНТ с 30 августа! Второй сезон будет еще смешнее, еще смелее, – пообещал Антон Жижин.

Гостей показа угостили попкорном и брендированной водой Фото: Ирина Ромашкина

Это будет крутой и смелый сезон! Фото: Ирина Ромашкина

Зрители к показу готовы Фото: Ирина Ромашкина

В новом сезоне Саня Кучин попытается вспомнить, кто его отец, столкнется со слежкой ФСБ и познакомит зрителей с «патриотом» Айзой. По сюжету, главный герой приезжает домой из академии ФСБ вместе с товарищем по учебе. Этот «товарищ» оказывается девушкой Айзой, которая по физическим характеристикам даже превосходит Кучина. Был один патриот – стало два патриота.

– Саня Кучин в новом сезоне столкнётся с предательством, которое его сильно заденет. Он не сможет это простить, и как следствие теперь его категоричность, обостренное чувство справедливости и порядка только усугубится. «Патриотизм» Кучина наткнется на кучу мелких проблем, которые он попытается решить с богатырским размахом – Саня в свободное от службы время так и не научится переключаться на режим «гражданки», чем всех и достанет, – рассказал актер и креативный продюсер сериала «Патриот» Алексей Базанов.

Смотрим на ТНТ премьеру с 30 августа в 20:00.