В Тюмени обсудили, как подготовить детей к новому учебному году

Встреча прошла в формате онлайн на совместной площадке в рамках проекта «Говорим о важном».

В Тюменской области учебный год начнется в привычном формате. В преддверии 1 сентября издания «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» провели круглый стол, на котором поговорили о том, как подготовить ребенка к началу учебного года. Встреча прошла в формате онлайн на совместной площадке в рамках проекта «Говорим о важном».

В мероприятии приняли участие начальник отдела материально-технического развития образовательных организаций департамента образования администрации города Анатолий Иванов, педагог-психолог Информационно-методического центра Людмила Кругова, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья», депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова и инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД по Тюменской области Евгений Шикунов.

Эксперты рассказали о готовности образовательных учреждений к новому учебному году, дали советы, как настроить школьников на занятия и почему важно с ними повторить правила дорожного движения.

Как отметил начальник отдела материально-технического развития образовательных организаций департамента образования администрации города Анатолий Иванов, по результатам комплексной проверки к началу нового 2021 – 2022 учебного года приняты все муниципальные общеобразовательные учреждения – это 89 корпусов средних школ и 54 муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

– В этом году за счет городского бюджета также выполняются работы по капитальному ремонту ряда учреждений. Они ведутся в одном из корпусов детского сада № 112, а также в здании дошкольного отделения школы № 89. В гимназии № 21 проводится капитальный ремонт отмостки и гидроизоляция подвального помещения. Во втором корпусе школы № 70 капитально ремонтируют кровлю, а в детском саду № 78 проводится утепление фасада. Еще для 6 школ и 3 детских садов ведется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, – рассказал Анатолий Иванов.

Спикер добавил, что из городского бюджета выделены средства на обновление ограждений, асфальтобетонного покрытия, крылец и кровель в рамках текущего ремонта. Работы ведутся в 17 детских садах и 4 общеобразовательных организациях. Завершить их планируется до начала учебного года.

Завершается в Тюмени и работа по обновлению дорожной разметки вблизи образовательных учреждений, в частности на пешеходных переходах. Говоря о рекомендациях родителям повторить с детьми правила дорожного движения, инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД по Тюменской области Евгений Шикунов привел неутешительную статистику по аварийности в 2021 году. С начала года в 234 дорожно-транспортных происшествиях погиб один ребенок и 269 были травмированы. Более половины аварий произошло на дорогах областного центра. В абсолютных цифрах в 145 ДТП погиб один ребенок, еще 166 получили травмы.

– Половина пострадавших были пассажирами транспортных средств, где перевозились без удерживающих устройств и ремней безопасности. Около 40 процентов детей пострадали будучи пешеходами, каждый второй из них нарушил правила дорожного движения. Основная причина этих ДТП – выход детей из-за транспортных средств, переход проезжей части вне пешеходного перехода, – пояснил Евгений Шикунов.

По словам спикера, возросло количество ДТП с участием детей на пешеходных переходах. Они чаще стали попадать в аварии в качестве водителей мотоспортивных средств. При этом самыми аварийными днями в областном центре стали вторник и пятница, с 17.00 до 20.00.

– В преддверии учебного года родителям нужно уделить внимание изучению правил безопасного поведения на дороге. Проговорить с детьми о том, что, выходя из подъезда, они становятся пешеходами, должны быть внимательными и соблюдать правила. Дети должны понимать, какие категории участников дорожного движения существуют. Следует повторить с ними опасные ситуации, которые случаются на дорогах, – сказал Евгений Шикунов.

Он добавил, что одни из самых распространенных – дорожные ловушки при многополосном движении, когда один водитель останавливается, ребенок тут же начинает движение, и автомобиль, следующий по второй или третьей полосе, сбивает его. Часто происходят ДТП и во дворовых территориях. Дети выбегают из подъезда, и их не видно из-за припаркованных машин.

В свою очередь, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья», депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова отметила, что в рамках проекта совместно с областной Госавтоинспекцией проводятся профилактические мероприятия и внеклассные мероприятия по изучению и повторению правил дорожного движения.

– К началу учебного года всегда стремимся подключаться к работе, проводимой ГИБДД, по привлечению внимания водителей к дорожной безопасности. Призываем, когда они проезжают рядом с учебными заведениями, не только притормаживать, но и сбрасывать скорость даже больше, чем того требуют правила, чтобы успеть среагировать. Поскольку дети выбегают с уроков и часто вообще не смотрят по сторонам, – подчеркнула спикер.

Елена Кашкарова также добавила, что в этом году хорошим подспорьем для родителей, у кого есть дети-школьники, стала новая мера поддержки, объявленная главой государства в ежегодном послании Федеральному собранию. Перечислять единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали уже 2 августа.

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– Процедура получения помощи была достаточно простая. Заявление формировалось автоматически по президентским выплатам, перечисленным в качестве поддержки в период пандемии. Родителям оставалось только проверить правильное заполнение формы, поэтому особенных проблем у тюменцев не возникло, – пояснила депутат.

Спикер добавила, что на встречах с многодетными семьями, которые прошли в августе, все подтвердили, что деньги на школьников пришли практически день в день с момента выдачи.

Особое внимание в рамках круглого стола спикеры уделили вопросу, как минимизировать стресс для детей и родителей в первые дни учебного года. Педагог-психолог Информационно-методического центра Людмила Кругова рассказала, что многие родители задаются вопросом, как вернуть режим ребенку и настроить его на новый учебный год. При этом сами испытывают большую тревожность, чем дети, которые это замечают, поскольку хорошо считывают эмоции родителей.

– Поэтому здесь важно самому настроить себя на то, что буквально через несколько дней начнется очередной этап в жизни ребенка и к этому нужно подготовиться. В первую очередь, скорректировать режим дня, – рассказала эксперт.

По словам психолога, делать это нужно постепенно, сдвигая на 10 минут каждый день. Если начать это делать за две недели до начала учебного года, то к 1 сентября ребенок спокойно будет ложиться в в 22.00, а не в 00.00, также и со времени подъема.

– Второй важный момент. За время летних каникул многое выветрилось из головы. И тут важно не просто давать задания, а выяснить, где пробелы. Можно провести небольшие тесты, они есть в интернете. Обязательно предлагать свою помощь в разборе заданий, в поиске решений, чтобы у ребенка не было ощущения, что его пускают в свободное плавание, – добавила Людмила Кругова.

Она подчеркнула, что важно помнить и про мотивацию. Настрой должен быть только позитивным. Ребенок также должен чувствовать поддержку родителей.