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Телевидение5 августа 2021 12:00

Тюменская невеста выбрала свадебное платье мечты в реалити-шоу

Эфир покажут сегодня, 5 августа, в 18:00
Ирина Ромашкина
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Тюменская невеста Мария приняла участие в реалити-шоу «Скажи платью «Да!»» телеканала «Суббота!»

Тюменская невеста Мария приняла участие в реалити-шоу «Скажи платью «Да!»» телеканала «Суббота!»

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Тюменская невеста Мария приняла участие в реалити-шоу «Скажи платью «Да!»» телеканала «Суббота!». Эфир покажут сегодня, 5 августа, в 18:00.

Каждая невеста грезит свадьбой и в мечтах видит себя самой красивой. Но какой наряд выбрать для самого важного бала в жизни девушки? Ответ на этот вопрос тюменская невеста Мария отправилась искать в Москву к звездному стилисту Бичолле Тетрадзе.

По правилам три невесты в компании своих близких посещают свадебный салон, чтобы выбрать идеальное платье

По правилам три невесты в компании своих близких посещают свадебный салон, чтобы выбрать идеальное платье

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Скажи платью «Да!»» – адаптация популярного американского формата реалити «Say Yes To The Dress», в котором стилисты одного из свадебных салонов Нью-Йорка помогают невестам найти свадебное платье. По правилам три невесты в компании своих близких посещают свадебный салон, чтобы выбрать идеальное платье.

Так же невеста из Тюмени Мария прилетела с женихом и друзьями на примерку в московский свадебный салон. Молодожены рассчитывали уложиться в 30 000 рублей, но какое платье будет идеальным для свадьбы: пышное или приталенное? Жених же вовсе счел, что его возлюбленной подойдет платье силуэта «рыбка». Нашла ли Мария платье мечты и понравился ли выбор жениху, узнаем уже сегодня, 5 августа, в 18:00.

Молодожены рассчитывали уложиться в 30 000 рублей

Молодожены рассчитывали уложиться в 30 000 рублей

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Телевизор: Человек с экрана