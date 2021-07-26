Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в регионе улучшается

В Тюменской области за первое полугодие 2021-го года количество заболевших туберкулезом уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 42 человека. В условиях пандемии фтизиатры продолжают снижать заболеваемость и смертность от этого недуга.

Для улучшения лечения

По словам главного врача Областного клинического фтизиопульмонологического центра, главного внештатногофтизиатра Тюменской области Натали Пироговой продолжается совершенствование организации работы фтизиатрической службы по лечению и розыску, оторвавшихся от лечения пациентов. Сейчас в Центре внедряются алгоритмы «Снижение отрывов от лечения пациентов, находящихся на контролируемой химиотерапии».

- Это уникальный опыт нашего коллектива, разработанный в процессе кропотливой, но увлекательной и даже творческой работы. Уже сегодня отрадно замечать, что пациентов, оторвавшихся по разным причинам от лечения туберкулеза, становится меньше. Это значимый аспект для профилактики социально значимого заболевания. Мы планируем тиражировать созданные алгоритмы в амбулаторных отделениях Ишимского и Тобольского филиалов, а также в противотуберкулезных кабинетах областных больниц.

Напомним, что весной этого года Областной противотуберкулезный диспансер переименовали в «Областной клинический фтизиопульмонологический центр». Вместе со сменой названия начались и обновления в стенах учреждения. Так, нововведения позволяют расширить возможности диагностики и лечения пациентов, ву людей с подозрением на туберкулез, пациентов с заболеваниями органов дыхания и средостения. Среди плюсов реабилитация больных туберкулезом и пациентов пульмонологического профиля; консультирование врачей медицинских организаций по сложным вопросам дифференциальной диагностики и других заболеваний легких. Помимо этого в противотуберкулезные медицинские организации внедряют современные информационные технологии по учету заболеваемости и ведению документации.

Преобразования в Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре направлены на повышение качества оказания специализированной медицинской помощи жителям региона. Пациентам Центра доступны обширный комплекс дифференциальной диагностики по установлению диагноза заболеваний органов дыхания и средостения, в том числе с применением хирургических методов для верификации диагноза, лечение ВИЧ-инфицированных с оппортунистическими заболеваниями, расширенный спектр исследований на базе бактериологической лаборатории.

Порой лечение туберкулеза только медикаментозно невозможно, требуется хирургическое вмешательство. В Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре торакальные операции применяются как этап в комплексном лечении, обеспечивающем повышение его эффективности. Важно, чтобы операция была своевременной, особенно для большинства впервые выявленных больных.

- Такой подход препятствует хронизации заболевания и сокращает резервуар туберкулезной инфекции, - считает заведующий отделением для больных туберкулезом органов дыхания (у детей), главный внештатный детский фтизиатр Тюменской области Николай Козлов. - Когда легочная ткань изменена и безвозвратно утеряна, в организме больного она является источником дальнейшего прогрессирования туберкулезного процесса. Цель фтизиохирургического вмешательства – свести к минимуму риск рецидива, низвести к минимуму возможность повторной реактивации туберкулезной инфекции в оставшихся очагах.

Особенность инфекционного туберкулеза в том, что в больших остаточных изменениях в организме человека в спящем (дормантном) состоянии могут быть микробы в большом количестве, которые лучше из организма удалить. Сегодня хирурги и фтизиатры солидарны в том, что необходимо соблюсти золотую середину, когда человек готов и физически, и психологически к операции, для того чтобы оставшаяся часть компенсировала функцию удаленной части легкого.

Затаились в организме

Врачи называют туберкулез «хитрым заболеванием». Палочка Коха – возбудитель недуга – может десятилетиями жить в теле человека, никак себя не проявляя. Она легко передается по воздуху от зараженного к здоровому.

- Мелкие капли мокроты содержащие микобактерии туберкулеза могут попадать в дыхательные пути здорового человека, находящегося рядом. Она оседает на поверхности пола и земле, на предметах и вещах. Инфекция может попасть в организм человека вследствие нарушения правил гигиены: после контакта с поручнями в общественном транспорте, употреблении в пищу немытых овощей и фруктов, сырого молока, плохо обработанного мяса, - говорит врач-фтизиатр Областной больницы №11 Елена Нежид. - В большинстве случаев, если иммунитет у человека находится в норме, это не приводит к заболеванию в активной форме, но организм инфицируется, и бактерии туберкулеза благополучно существуют в укромных местах организма, долгое время оставаясь не активными. Однако спустя месяцы или годы при ослаблении иммунитета при какой-то другой болезни, недостаточности питания или стрессов, бактерия начинает размножаться, и туберкулез переходит в активную стадию.

Основные критерии возникновения заболевания: длительный контакт с больным туберкулезом, стрес, душевная или физическая перегрузка, неумеренное употребление алкоголя, курение, наркомания, недостаточное или неполноценное питание и другие сопутствующие заболевания, ослабляющие организм.

Туберкулез - совершенно непредсказуемое заболевание. Можно всю жизнь прожить в контакте и не заболеть, а можно заболеть после кратковременного контакта. Несмотря на то, что клиническая картина на первых этапах болезни не выражена, заболевание выявляется с помощью активных методов обследования: флюорографического (каждый человек с 15 летнего возраста, обязан пройти обследование 1 раз в год), туберкулинодиагностики или проведения диаскинтеста у детей.

На более поздних стадиях болезнь все-таки начинает себя проявлять. Интоксикация проявляется повышенной утомляемостью, снижением работоспособности, периодическим повышением температуры, ухудшением аппетита и сна. При туберкулезе органов дыхания основные жалобы бывают на кашель, одышку, боли в боку. Лечение туберкулеза почти всегда заканчивается выздоровлением, но это процесс длительный, требующий дисциплины и самоконтроля, причем ни при каких обстоятельствах, даже при улучшении состояния, не следует бросать начатое лечение. Не долеченный недуг обязательно даст о себе знать, причем еще активнее и тяжелее, ведь зачастую возникает лекарственная устойчивость, то есть нечувствительность к противотуберкулезным препаратам.