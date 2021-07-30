На трассе Тюмень – Курган у лесовоза оторвалось колесо и пробило легковушку. Скриншот из видео.

Необычное ДТП произошло на трассе Тюмень – Курган. Здесь у грузового авто оторвалось колесо. Оно на скорости влетело в иномарку, которая как раз выезжала на встречную полосу.

Водитель, который находился неподалеку от дорожного инцидента и видел все своими глазами, не на шутку перепугался и резко остановил свой автомобиль, едва справившись с эмоциями.

– Отлетевшее колесо грузовика задело легковой автомобиль Toyota Prius. Жертв и пострадавших нет, – кратко прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, добавив, что в настоящее время обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на перекрестке улиц Республики и Красина в Тюмени автомобиль отбросило в толпу пешеходов. «Тойота» сначала влетела в бордюр, затем в столб, после чего машина врезалась в KIA, и уже после этого ее отбросило на пешеходную зону. Несмотря на позднее время (авария произошла в начале первого ночи), пешеходов на тротуаре было немало.