«Дождь – не помеха»: несколько советов от заядлого рыбака, который может поймать рыбу в любом пруду

Фото: из личного архива Евгения Кузнецова

Евгению Кузнецову 48 лет. У него две дочки и внук, поэтому времени на рыбалку, давнего хобби, практически не остается. Однако в преддверии Дня рыбака мы поговорили с Евгением, чтобы узнать, каково это, когда рыбка висит на крючке?

– Кто научил вас ловить рыбу?

– В детстве я жил в Свердловской области, в поселке на реке Пышме. Дедушка каждые выходные брал нас с братом на рыбалку. С вечера накопаем червей, а утром на речку. Соревновались, кто больше нарыбалит.

– Что нужно, чтобы стать рыбаком?

– Я думаю, желание заниматься этим делом и, конечно, терпение, но всё приходит с опытом. Даже моя дочь однажды ездила с нами на рыбалку. Было это так: отправились мы на речку вчетвером – я с Полинкой и мой друг с сыном. У дочки моей был собственный рыбацкий костюм и спиннинг. Каждый хотел наловить рыбы больше всех, но повезло только Полине.

– Сколько лет было вашей дочери?

– Ей тогда было 15, сейчас 19. Надо бы съездить с ней на речку еще раз. Только вот она работает и учится, да и у меня дел невпроворот. Выкрасть бы денечек…

– Рыболовство – стиль жизни или увлечение?

– Раньше можно было сказать, что стиль жизни. Сейчас это больше удовольствие, почти и не рыбачим. Посмотрим, внуки сейчас подрастут, да будем их приучать к рыбалке, как нас дед.

- Если рыболовство было для вас стилем жизни, то вы сможете рассказать, как проходит день рыбака?

– Да с удовольствием! Мы с друзьями или семьей встаем рано утром, берем спиннинги снасти, одеваемся. Одеваться надо хорошо, чтоб комары не кусали, не холодно было. У меня на этот случай есть рыбацкий костюм. Обязательно надо плотно позавтракать, потому что пока до речки доберешься, уже проголодаешься. Едем мы на машине. Если отправляемся с ночевкой, берем с собой всё необходимое: котелок для ухи, палатки, спальные мешки, еду, воду. Приезжаем на речку с утра пораньше. Рыба хорошо идет либо утром, либо вечером. Многие, кстати, едут на рыбалку в дождь. Ну, тут кому как хочется. Часов в 7 утра мы уже на месте. Ждем. Никто не знает, за какое время тебе удастся поймать рыбу. Иногда везет сразу, но бывает, и за весь день мало что наловишь. После того как рыбу поймали, обычно, мы там же, на речке, варим уху в котелке. Дальше уж или домой собираемся с уловом, или с ночевкой остаемся – всегда по-разному. Жена готовит на ужин рыбу. У нее всегда вкусно получается.

– С расписанием дня всё понятно. А как выбрать спиннинг для ловли?

– Это смотря куда едешь. Если камыши высокие, то нужен длинный спиннинг. Если камышей нет, то хватит среднего. По конструкции разные бывают: штекерные – удобные, складные, они надежные. Телескопические – не такие прочные, они еще и тяжеловаты, но компактные, если везти с собой, то удобно.

– Самая классная рыбалка. Как это было?

– Мне запомнилась ловля рыб во время моего отдыха с друзьями в Казахстане, давненько это было. Нам посчастливилось поймать щуку килограмма три-четыре. Она была очень вкусная! История типичная, но настроение у меня тогда было замечательное, да и в Казахстане красиво – запомнилось это путешествие надолго.

– Я – хороший рыбак или плохой? Как понять?

– Знаете, хороший рыбак поймает рыбу в любом пруду! Конечно, многое зависит еще и от места, в которое отправляешься рыбалить, где-то один вид рыбы водится, где-то другой, но в любом случае хороший рыбак должен иметь терпение.

– Рыбалка – это…

– Для меня рыбалка – способ отдыха от повседневной суеты. Очень люблю ездить на рыбалку в компании семьи и друзей.

– Спасибо за беседу, Евгений Юрьевич, поздравляю вас с этим замечательным праздником и желаю хорошего улова!

– Спасибо за поздравления! И вы обязательно отправляйтесь на рыбалку! Думаю, вам тоже понравится.