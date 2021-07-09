На набережной Тюмени прошел праздничный концерт ко Дню семьи, любви и верности Фото: Евгения Корельцева

Концертная программа, посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности прошла сегодня, 9 июля, в 19.00 на Набережной нашего города. Лозунгом мероприятия стала фраза «Мы друг у друга есть, и это – главное!». Ее можно было заметить на экране. Насладиться концертом на открытом воздухе собралось большое количество людей. Для удобства слушателей напротив сцены поставили мягкие сидения.

Поприветствовала гостей музыковед, ведущая концертных программ центра культуры и творчества города Тюмени Ольга Глазунова.

- Семья – это то, с чего начинается и чем продолжается наша жизнь. На афише вы видите прекрасную фразу «Мы друг у друга есть, и это – главное!», это, действительно, самое главное» - призналась Ольга.

Ведущая пригласила на сцену исполнителей песен, Павла Андреенко и Наталью Середу. Музыковед подчеркнула, что давно знакома с этим дуэтом и надеется на дальнейшее сотрудничество.

- Очень волнительно петь на таком большом концерте, но у меня давно была мечта – спеть когда-нибудь написанную мной песню под названием «Река Тура» на нашей набережной, - говорит Павел Андреенко.

По его словам, он хотел простыми словами выразить свои мысли, и поэтому написал такую добрую песню. Музыканты исполняли композиции самого Павла Андреенко на стихи тюменских поэтов и одного автора из Самары, Василия Стрельцова. Каждую песню слушатели встречали громкими аплодисментами, кто-то подпевал знакомые слова.

Исполнители поздравили тюменцев с наступающим Днем города и открыли небольшую тайну: они готовят новые песни.