Тюменцам станут доступны крупные культурные ивенты

Тюменцы смогут посмотреть концерты любимых стендаперов, не покидая родной город. Фото предоставлено ПАО «МТС»

Жители Тюмени смогут посетить крупные культурные события, не покидая родной город. Такая возможность появится благодаря МТС и новому стратегическому направлению «энтертейнмент».

Недавно компания подписала соглашение с Comedy Club Production, в рамках которого до конца 2023 года по всей стране планируется провести более 250 мероприятий. Участником крупнейшего для энтертейнмент-рынка России проекта станет и Тюмень. Любители юмора смогут посмотреть Comedy Club, Comedy Woman, «Stand Up», «Женский стендап», «Однажды в России» и «Импровизация».

- Мы активно развиваем свою экосистему, учитывая потребности и запросы наших клиентов. Поддержка и продвижение юмористических концертных шоу и любимых артистов позволит нам выйти на новые аудитории, а также усилить свое офлайн-присутствие в молодежной среде. К нам приедут такие звезды, как Нурлан Сабуров, Андрей Бебуришвили, Слава Комиссаренко, Виктор Комаров и другие стендап-комики и резиденты «Comedy Club». Уверены, что их выступления вызовут большой интерес у тюменцев, - прокомментировала директор компании в Тюмени Анастасия Михайлова.

Купить билеты можно будет без комиссии в онлайн-сервисе МТС Live. Кстати, развитие удобного сервиса продажи билетов – одно из направлений «МТС Энтертейнмент». В этом процессе компания настроена взаимодействовать не только с крупными исполнителями федерального и мирового уровня, но с региональными театрами, концертными объединения и организаторами ивентов.

- Мы заинтересованы в сотрудничестве с местными учреждениями культуры. Нам важно наполнять свои билетные витрины актуальным контентом. Наши преимущества для партнеров в том, что мы даем современное программное обеспечение, которое уже используют 40% московских театров. Кроме того, мы можем дать театрам и артистам широкую дистрибуцию, - рассказал на встрече с журналистами в рамках международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.

МТС активно развивает свою экосистему, учитывая потребности и запросы клиентов. Фото предоставлено ПАО «МТС»

По словам директора Тюменского большого драматического театра Сергея Осинцева, интеграция с известным цифровым провайдером – это интересная история для организаторов тех или иных мероприятий.

- Это так работает на самом деле: чем проще зрителю покупать билеты, тем быстрее наполняется зал. Количество билетов, продаваемых через интернет, составляет 80 процентов всех продаж, -прокомментировал Сергей Осинцев.

Что же касается самих ценителей театрального и музыкального искусства, то купая билеты через сервисы МТС, они получают их без наценок и кассовых сборов. К тому же, есть возможность сделать это по программе кешбэка, вернув 10 процентов стоимости билета. Дополнительные бонусы дает и программа лояльности МТС Premium. Клиентам доступны эксклюзивные продажи билетов на концерты, фан-зона, и опция «fast track» для быстрого прохода на площадку.

В онлайн-сервисе МТС Live можно купить билеты без комиссии, а также с помощью кэшбека. Фото предоставлено ПАО «МТС»

- Мы широко смотрим на направление энтертейнмента. МТС предлагает клиентам большое количество цифровых сервисов, например, МТС Music, МТС Библиотека, которые все вместе хорошо дополняют друг друга и входят в общую экосистему развлечений. После концерта мы можем предложить посетителю послушать альбом понравившегося артиста или посмотреть кино, в котором снимался музыкант, в нашем онлайн-кинотеатре KION. Что еще очень важно - энтертейнмент дарит живые эмоции, вовлекает в наш бренд, - отмечает вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова.