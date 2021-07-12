Где порыбачить в Тюмени и Тюменской области в 2021 году: места

Тюменцы отпраздновали День рыбака на любимой рыбалке Фото: Ирина Ромашкина

День рыбака праздновали тюменцы 11 июля. Поклонники рыбалки отметили свой праздник на природе, а теперь делятся фотографиями богатого улова, рассказывая о прикормках, снастях и местах, где водится много рыбы. Ни хвоста ни чешуи, или, как теперь желают пользователи социальных сетей, «НХНЧ», желали рыбаки Тюменской области друг другу, а праздновать начали еще с пятницы. Рассказываем, где можно порыбачить в Тюмени и Тюменской области в 2021 году.

Тюменцы праздновали День рыбака на озерах и реках Фото: СОЦСЕТИ

В одной из популярных открытых групп «Рыбалка в Тюмени» в эти выходные праздничные открытки сменялись фотографиями и видео с уловом.

Рыбные места не выдают, но ими охотно делятся. Байки в сторону – мы собрали самые популярные места для рыбалки в Тюмени и Тюменской области. Начнем с рек.

Тура

Утром в Тюмени можно и порыбачить, и полюбоваться на любимый город Фото: СОЦСЕТИ

Рыболовов можно встретить хоть на набережной Тюмени, хоть на старицах. Алексей Китов в субботу ночью на берегу реки Туры с три удочками насаживал «бутерброд» (червь и опарыш), плюс прикормка «Лещ» и «Дунаев с двойным кориандром». Стабильно клевало с 2.30 до 8.00, заверяет рыбак.

– Ставил три фидера, не успевал один вытащить, как сразу второй зазвенел. Смесь прикормки отлично зашла лещу, мельче, чем на фото, не клевало, – сообщает парень. – Был бы подсак, было бы больше, а так 2-3 кг [рыбы] сходили при вытягивании.

Алексей Китов в субботу ночью на берег реки Туры с три удочками, насаживал «бутерброд» (червь и опарыш), плюс прикормка «Лещ» и «Дунаев с двойным кориандром». Стабильно клевало с 2:30 до 8:00, заверяет рыбак. Фото: СОЦСЕТИ

Ставил три фидера, не успевал один вытащить Фото: СОЦСЕТИ

В то же утро в донные снасти рыбака приплыла такая рыба. Фото: СОЦСЕТИ

Кажется, в Туре рыбы хватит всем. А экземпляры попадаются весьма впечатляющие. Вот Азиз вышел утром на Туру и выловил рыбину на 2 795 граммов.

– Тура. Сегодня одна рыба, вполне значимый экземпляр. Хоть и рыбы было много в точке, она была жутко осторожна, по тычкам чувствовалось, что много крупной рыбы было. Всем нхнч, – пожелал Азиз.

Азиз говорит, рыба осторожничает. Но свое он выловил Фото: СОЦСЕТИ

Вот так рыба в Туре! Фото: СОЦСЕТИ

Вес приличный, стоило охоты Фото: СОЦСЕТИ

Рыбаки говорят, что Тура на рыбу богата – на протяжении всего русла реки. Крупного окуня, щуку, судака, плотву, леща, елец, налима можно поймать как в областном центре, так и вблизи Тюмени. Например, недалеко от деревень Матуши, Молчаново, по старому Ирбитскому тракту, вправо от Рощино за деревней Луговая, а еще у деревни Речкино.

В старицах Туры можно выловить окуня, щуку, ерша, налима, реже карася. Охотиться за водным хищником советуют за поселком Ембаево, за совхозом «Тепличный» и перед деревней Щербак. Станислав Якимович пишет, что в честь праздника поехали с сыном на Туру под метелевский мост, не рыбы ради, больше для души.

– Народу больше, чем рыб, но свою пару щучек нашли, одну утопили подрастать. Еще судак захаживал, ушел, второго шанса не дал, – рассказывает тюменец. – Зато супруга одарила коптильней, освободили морозилку от залежей окуней. Результат для первого раза бомбический, пожалуй, даже конкретно за окунем имеет смысл ездить. А раньше отпускал, брал только самых-самых. Всех с праздником!

Тобол

Уловом из Тобола похвалился рыбак Карифан Жумагулов. Ко Дню рыбака к нему приплыла такая рыбка.

Тобол тоже поздравил рыбаков с праздником Фото: СОЦСЕТИ

Рыбаки советуют выезжать на Тобол вблизи поселка Ярково, за мостом налево или вправо, через переправу, у деревни Гилево, не доезжая до моста, налево. Там водятся щука, окунь, язь.

Пышма

Опытный рыбак Михаил Мещеряков в субботу, 10 июля, отправился на реку Пышма вблизи базы отдыха «Лесная сказка», рано утром, в 4.30, был уже в лодке, рассказывает, что тут речка обмелела.

– На воде, в молочном тумане, как у Сусанина, – не видно ни зги... Потихоньку, на самом малом газу, двигаюсь в сторону своих заветных мест. Солнышко встало повыше, туман рассеялся, и можно на полную гашетку (если это применимо к пятачку). Результат: семь голов щук, пять от 600 до 800 граммов, одна 2 060 и еще одна 2 550 граммов, – говорит рыбак.

Такая рыбка ловится в водоемах Тюменской области Фото: СОЦСЕТИ

Еще один рыбак радуется пойманному улову из Пышмы вблизи деревни Онохино. А еще советуют съездить в сторону Перевалово и Успенки. И конечно, у поселка Нижняя Тавда тоже стоит порыбачить. Там есть особо любимое место многих рыбаков – Пески.

Рыбаки говорят, что в Пышме плавает щука, окунь, чебак, елец, язь, лещ, немерено ерша, есть налим, реже попадаются карась и ротан. Места для рыбалки рекомендуют за деревней Железный Перебор, у поселка Винзили, через деревню Черепаново, налево, до поселка Девятково, а еще в устье Пышмы, не доезжая до деревни Криводаново, повернуть направо.

А кто-то в День рыбака 2021 впервые взял удочку в руки Фото: СОЦСЕТИ

Иртыш

Не ускользнет рыба из рук тоболяков и самых заядлых рыбаков, которые отправляются в Тобольский и даже Уватский районы на реку Иртыш. Здесь отметил День рыбака – 2021 Сергей Фролов, удача улыбнулась – в силках огромная щука.

– Вчерашняя рыбалка на Иртыше и старице. Самая достойная щука – 6,2 кг, поймана в старице на поливе. С утра хорошо берет щука, окунь, язь. «Раттлин» Kosadaka хорошо проявил себя, поклевки почти на каждом забросе, – сообщает он.

Сергей Фролов отвоевал в День рыбака славную щуку Фото: СОЦСЕТИ

А прежде на Иртыше достался такой улов Фото: СОЦСЕТИ

Рыбак охотится на хищника в Уватском районе. Наловили язя. Щука и окунь в небольшом количестве. Много было утоплено в родной стихии. Досадный сход трофея: щука, на глаз примерно кг под 7, разогнула карабин при попытке завести ее в подсак. Ещё было два схода хороших щук с обрезом плетни выше поводка. В фаворитах – вертушки «Мепс» номера 2 и 3. Причем даже на глубине берет в верхних слоях воды. Джинсовая проводка по дну результатов не дала.

Еще советуют посетить берега Иртыша вблизи деревни Абалак, недалеко от Тобольска.

Тюменские озёра

Порыбачить в черте города Тюмени можно на Мысу. На озере Круглом поймаете окуня и плотву. На Лесобазе советуют выйти к озерам Песьяному или Кривому, там водятся окунь, плотва, ёрш, щука, карась. Поехать на Кривое можно и к Верхнему бору, 11-й км Салаирского тракта.

Водится рыба и на Липовом озере, что по Велижанскому тракту. В 6 км от Тюмени рыбаки ловят большого окуня, щуку и раков.

Рыбалка - это не только добыча рыбы, но еще отдых на природе Фото: Ирина Ромашкина

Карася и окуня советуют ловить на озере Андреевском, по Ялуторовскому тракту в районе яхт-клуба «Рубин», а еще за дамбой, ближе к дачам.

По старому Тобольскому тракту рекомендуют ехать на песчаный карьер за деревней Паренкино. В 30 км от Тюмени расположено озеро Антоново – самая большая старица в правобережной пойме Туры. Неподалеку от Антоново, тоже за лагерем «Пламя Сибири», поворот вправо, рекомендуют рыбачить на озере Большой Нарык. Здесь можно поохотиться на щуку, окуня, ловится и карась.

Тюменская область – рай для рыбака

В Тюменской области много рек и озер, а к удочке детей приучают с детства. И у каждого рыболова есть свои излюбленные места, как бесплатные, так и платные базы отдыха. В регионе активно развивается туризм, есть охотничьи угодья, где можно не только охотиться, но и порыбачить.

На одной из таких баз отдыха вместе с товарищами отметил День рыбака тюменец Александр Чилимов. Мужчины 9 июля на двое суток отправились на озеро Светлое в Тобольском районе. Здесь рыбачили Сергей Собянин и Дмитрий Медведев – фотоснимки с первыми лицами страны и сейчас удивляют посетителей кафе на базе отдыха.

Туристическая рыбалка удалась! Фото: Ирина Ромашкина

Ехать на Светлое нужно своим ходом, до 200-го км трассы Тюмень – Тобольск, до деревни Тоболтуры. Там организаторы садят туристов в болотоход, на котором почти 20 км пришлось ехать по тайге до базы. Можно и пешком, по бездорожью, но на себе рыбаки несут и снасти, и еду. На месте гостей ждут домики, баня, предоставляют лодки, а также холодильник и морозильную камеру – они пригодились особенно, потому как рыбы в Светлом полным-полно.

Ехали рыбаки на болотоходе Фото: Ирина Ромашкина

На базе отдыха на озере Светлом предоставляют лодки Фото: Ирина Ромашкина

День рыбака порадовал удачей каждого рыболова-любителя Фото: Ирина Ромашкина

Улов в День рыбака порадовал всех Фото: Ирина Ромашкина

Всего мужчины выловили больше 70 кг рыбы Фото: Ирина Ромашкина

Впервые тюменцы были здесь пару недель назад, на спиннинг ловили щуку, леща, карася, окуня, а еще тут много линя. В День рыбака мужчины снова отправились на Светлое.

– В пятницу вечером, как только приехали, заплыли на озеро, наловили примерно 50 килограммов рыбы (мы ее заморозили). Утром выловили еще 70 килограммов. Мелкого окуня и карасей выкидывали за борт, пусть растут, – рассказал Александр. – Озеро чистейшее, прозрачное, видно, как рыба плавает. Даже заядлые рыбаки под впечатлением от рыбалки. Мы решили: еще сюда поедем – уже на День строителя.

Рыбы наловили много, забрали только крупную Фото: Ирина Ромашкина

Местный кот всегда сыт и ласков к рыбакам. Наелся и загорает Фото: Ирина Ромашкина

После такой рыбалки дома ждет рыбная неделя, а тои месяц Фото: Ирина Ромашкина

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил тюменцев с Днем рыбака. Он отметил, что в регионе растет сообщество рыболовов-любителей. Для многих тюменцев рыбалка – это и активный отдых, и спорт.

– Поздравляю с праздником всех, для кого рыбная отрасль стала делом жизни, и тех, для кого рыбалка – любимое развлечение. Желаю всем здоровья, благополучия, везения и хорошего клева, – обратился к тюменским рыбакам Александр Моор.