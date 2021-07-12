Погода в Тюмени на неделе с 12 по 18 июля: сильный дождь, похолодание до плюс 12

В Тюмени ожидаются дожди и похолодание. Фото: Вадим Бегун

Рассказываем о погоде в Тюмени на неделе с 12 июля по 18 июля. Природа принесет немало неприятных сюрпризов уже в ближайшие дни.

Так, по прогнозам местных синоптиков, с завтрашнего дня, 13 июля, в областной столице станет холодать. Температура наружного воздуха составит около шестнадцати градусов, конечно со знаком плюс, днем и плюс 12 ночью. Кстати, в этот день ожидается и сильный северный ветер – около восьми метров в секунду, порывы будут достигать 17 метров в секунду.

К счастью, в среду ветер стихнет, но направления своего не сменит. 14 июля станет еще прохладней, а 15-го польет сильный дождь, тучи заволокут небо на целый день. В этот день температура воздуха опустится до плюс 12 днем и до девяти градусов выше нуля ночью.

В пятницу потеплеет на три градуса, дождь не прекратится, но сила его не будет прежней. В субботу в областном центре засияет солнце и все капризы погоды останутся позади. К сожалению, всего на один день. В воскресенье, 18 июля, снова ожидается небольшой дождь, будет облачно, плюс 21.

Что касается следующей недели, то, по предварительным данным, город может буквально залить дождями. Как минимум до среды синоптики обещают небольшие дожди с грозами.