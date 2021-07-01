Банкротство бизнеса в Тюмени: где искать поддержки в сложной жизненной ситуации

Российское законодательство сильно изменилось за последние 10 лет, отмечает Виталий Осаковский - руководитель Правового центра поддержки предпринимателей.

Тема банкротства очень сложная и неприятная среди предпринимателей. В случае неудачи под удар попадает и личное имущество, а также имущество супруга или супруги, детей, близких родственников. И тенденции сегодняшнего дня таковы, что банкротное законодательство ужесточилось. Сохранять бизнес, реструктуризировать его стало делом непростым.

Как отмечает эксперт «Комсомольской правды» – Тюмень» Виталий Осаковский, руководитель Правового центра поддержки предпринимателей, законодательство Российской Федерации сильно изменилось за последние 10 лет. Те инструменты, которые использовались ранее, совершенно неприменимы сегодня.

– Банкротство – тяжелый стресс для бизнесмена, его близких, сотрудников. Компании становятся банкротами не сами, к банкротству их приводит недостаточная квалификация команды, а также конъюнктура рынка. Исходя из своего опыта, вывел интересную закономерность: если бизнес столкнулся с банкротством – это не конец, это начало чего-то нового, – отмечает Виталий Осаковский. – Если вы все же столкнулись с банкротством, то при грамотном подходе в рамках процедуры можно купить активы данного предприятия с торгов, собрать новую команду и двигаться дальше.

Главные ошибки руководителей бизнеса при банкротстве

Первоочередной совет нашего эксперта – не пытаться практиковать вывод активов. Практически нет таких сделок, которые нельзя не оспорить в процедуре банкротства.

– Кроме всевозможных осложнений, самым главным результатом данного действия является пожизненная субсидиарная ответственность руководителей и собственников. Никакая процедура банкротства физического лица не списывает этот долг, – подчеркивает руководитель Правового центра поддержки предпринимателей Виталий Осаковский.

Что же делать для того, чтобы избежать банкротства?

Во-первых, найдите специалистов в данной сфере и попросите отзывы клиентов, результаты по выигранным делам.

Во-вторых, не нужно прятать свои активы в преддверии банкротной ситуации.

В-третьих, если предприятие уже обладает признаками банкротства, нужно незамедлительно обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве и следовать правилам установленной процедуры.

И, в-четвертых, обязательно нужно привести в порядок бухгалтерскую документацию. Ее уничтожение и изменение может привести к необратимым последствиям.

– На сегодняшний день любые попытки спрятать, изменить, уничтожить – это основание к привлечению к субсидиарный ответственности. Нужно понимать, что если ваш бизнес в процессе своего развития столкнулся с трудностями, то при незамедлительном обращении к профессионалам всегда найдутся варианты выхода из сложных жизненных ситуаций, – добавил эксперт «Комсомольской правды» – Тюмень».

Спасение от ликвидации

В качестве примера наш эксперт привел одно из последних дел, которое удалось благополучно разрешить для собственников бизнеса.

– В наш центр обратились владельцы крупной компании – ООО «Интеко МР», занимающейся производством арматуры для нефтепромышленной отрасли. Общество столкнулось с определенными финансовыми трудностями, возникла задолженность перед контрагентами, сотрудниками, возникли долги по платежам в бюджет. Учитывая наличие формальных признаков неплатежеспособности, Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании компании банкротом, – пояснил Виталий Осаковский.

По материалам дела, во избежание финансирования длительной процедуры банкротства, проводимой в общем порядке, уполномоченным органом было принято решение ускорить процедуры банкротства без проведения анализа финансового состояния должника и выяснения причин его несостоятельности. По сути, ускорить ликвидацию компании в судебном порядке, что очевидно не отвечало интересам собственников компании, желающих сохранить и развивать производство.

– Сведения о наличии на рассмотрении суда заявления о банкротстве негативным образом сказались на деловой репутации общества, – отмечает Виталии Осаковский. – Так, конкуренты компании не упустили возможность донести соответствующую информацию до организаторов тендеров на закупку работ или услуг, в которых принимало участие ООО «Интеко МР», что естественным образом повлияло на итоги проводимых торгов.

Специалисты Правового центра поддержки предпринимателей провели комплексный анализ материалов арбитражного дела и документов, запрошенных у клиента. В оперативном порядке был подготовлен и представлен в Арбитражный суд аргументированный отзыв на заявление УФНС по Тюменской области, осуществлена защита интересов ООО «Интеко МР» в рамках судебного разбирательства.

– В результате удалось убедить суд в том, что компания не является отсутствующим должником в смысле, придаваемом данному понятию законом о банкротстве, поскольку организация продолжает осуществлять производственно-хозяйственную деятельность, производит движение денежных средств по банковским счетам, в установленные сроки сдает бухгалтерскую и налоговую отчетность. Арбитражный суд Тюменской области вынес решение об отказе в удовлетворении заявления УФНС по Тюменской области, а ООО «Интеко МР» сохранило возможность восстановить свою платежеспособность и продолжить ведение бизнеса, – прокомментировал Виталии Осаковский.

Каждый должен делать свое дело

Согласно статистике, в мире живет всего 10% людей с предпринимательскими способностями. Из созданных предпринимателем десяти бизнес-проектов действительно успешным может быть только один или два, остальные либо убыточны, либо провальные.

– Занимайтесь бизнесом при поддержке профессионалов. А если возникли проблемы с привлечением к субсидиарной ответственности, знайте, что есть специалисты, способные вас защитить, – резюмировал Виталий Осаковский.