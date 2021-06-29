Роман Воллерт: «Добру быть!» – в этом смысл создания нашего фонда

Благотворители начали добровольческую деятельность с адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны

Благотворитель – человек, который делает добрые дела безвозмездно, не пытаясь искать в том выгоды. Такую миссию взяла на себя команда тюменского благотворительного фонда развития Ленинского административного округа Тюмени «Добру быть!», основанная в начале 2020 года. Общественники наладили активное взаимодействие с местным Советом ветеранов, активно организовывают и поддерживают инициативы, направленные на помощь детям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, привлекают молодежь к здоровому образу жизни – и это только начало. Директор фонда Роман Воллерт рассказал «Комсомольской правде» –Тюмень», что движет активистами некоммерческой организации.

Значительное время в благотворительной работе тратится на разъяснение людям их прав, гарантий и возможностей, отмечает Роман Воллерт

Начало добра

Романа Воллерта в Тюмени знают, как бывшего главу Ленинского административного округа. С этого поста управленец ушел в начале 2020 года, 15 лет жизни Роман служил в Управе, последние пять – руководил ею. По его словам, захотелось расширить поле деятельности. Воллерт уволился и открыл свой бизнес в сфере консалтинга, но еще долгое время телефон не умолкал – старые связи просили внимания к делам и проблемам родного городского округа.

– Есть мой бизнес, есть моя семья и мой дом, и большая часть моей внутренней нереализованной потребности оказалась в общении с людьми, желании быть полезным. Осталась привычка помогать, – открыл для себя Роман.

После поисков удобной формы, которая позволила бы эффективно реализоваться в добрых поступках и находить помощников, Воллерт решил, что благотворительный фонд – наиболее подходящий вариант, с помощью фонда можно привлекать финансовые средства (гранты, пожертвования), меценатов, реализовывать крупные социально значимые проекты. Так началась деятельность благотворительного фонда «Добру быть!». Команда собиралась из тех людей, кто хочет помогать – приросли к фонду общественники, депутаты, бизнесмены, спортсмены, меценаты. Люди за помощь отвечали особой благодарностью – вставали в ряды волонтеров.

Помощь ветеранам

Год основания фонда выдался на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому много мероприятий планировалось посвятить героям-землякам. Благотворители связались с Советом ветеранов Ленинского округа, председатель организации Николай Бабошин сегодня в списке активистов некоммерческой организации. Осенью благотворители организовали адресную помощь бытовой техникой – подарили ветеранам электро- и газовые плиты, стиральные машины, телевизоры, пылесос, микроволновки, а также диван и инвалидную коляску. Всю технику развезли по домам и установили.

– Был случай, когда бабушке специально все переделывали в квартире, чтобы установить технику. У 90-летней блокадницы Ленинграда никогда не было автоматической стиральной машины. Я считаю, это неправильно, когда женщина пережила блокаду, и всю жизнь стирала руками, – вспоминает Роман Воллерт. – Еще ко Дню пожилого человека в Антипино вместе с ветеранской организацией сделали 17 подарков пенсионерам – обогреватели, чайники и пледы.

Благотворительный фонд развития Ленинского административного округа Тюмени «Добру быть!» основана в начале 2020 года. С тех пор волонтеры успешно реализовали 25 социальных проектов и провели 65 акций адресной помощи

Директор фонда «Добру быть!» дополнил, что волонтеры регулярно обеспечивают ветеранов Ленинского административного округа продуктовыми наборами.

Работа с молодежью

Много лет Роман Воллерт был председателем комиссии по делам несовершеннолетних, а до этого – ее членом. По его словам, ребята, ставшие на учет в КДН по какой-то причине, требуют особого внимания и каждый случай индивидуального подхода.

– Зачастую, чтобы попасть в поле зрения системы профилактики, большого проступка не надо, а на тебя ярлык вешают, – остерегается Воллерт. – Поэтому мы решили предложить проекты, направленные на позитивную социальную адаптацию с актуальными для ребят активностями и направлениями. С прошлого года совместно с Управой Ленинского административного округа мы организовали проект «Движение вверх», а в этом году мы его доработали и продолжили с новым партнером под названием «Вперед в будущее».

Организаторы пригласили ярких, профессиональных кураторов-наставников и провели с ребятами тюменской школы №41 необычные занятия. Например, представители Федерации спортивного туризма Тюмени рассказывали, как выживать в экстремальной ситуации, как сплавляться по горным рекам и переправляться вброд. Опытный фотограф показал, как сделать красивые снимки с помощью смартфона. А еще ребят познакомили с миром игротехники и обучили навыкам самопрезентации.

– Есть задача – выиграть грант на проект по социализации трудных подростков, – обозначил планы директор фонда «Добру быть!», и дополнил. – Вообще, хочу системно работать над пропагандой спорта и здорового образа жизни, в первую очередь среди ребят-школьников и молодежи.

Роман убежден, что мест для занятия хотя бы уличным спортом в Тюмени хватает, но часто жители не знают об этих локациях. Это мнение поддерживает лидер движения воркаута Сергей Мехнин. Вместе активисты рассказывают в социальных сетях о площадках во дворах и скверах, где можно активно и с пользой провести время.

– Я искренне считаю, что в здоровом теле – здоровый дух. Если человек активно занимается спортом, то у него и голова совсем по-другому начинает работать, – говорит Воллерт. – Планируем совместно проводить различные турниры, в том числе на Кубок фонда «Добру быть!».

Некоммерческая организация привлекла в свои ряды в качестве партнеров более 30 организаций Тюмени. Вместе благотворители сделали более 100 добрых дел.

Помочь всем

– Значительное время в моей благотворительной работе тратится на разъяснение людям их прав, гарантий и возможностей. Куда можно обратиться, что спросить и как пройти в какой-либо орган? К сожалению, люди не знают этой информации, а часто просто не хотят, – сетует благотворитель. – Оказываем и индивидуальную помощь, когда речь идет о конкретном человеке и его проблеме. Зачастую это трагедия жизни, семьи или вопросы здоровья. Поэтому в публичное пространство мы такие истории не выставляем, а лично помогаем человеку. Здесь реализуется принцип: дать человеку удочку, а не рыбу.

Конечно, можно помогать деньгами, можно самому помочь делом, но основной задачей фонда «Добру быть!» является привлечь как можно больше людей к хорошим поступкам. Возможно ли помочь всем, кто просит помощи? На этот вопрос Роман Воллерт отвечает известной притчей:

По морскому берегу шел человек и увидел мальчика, который поднимал с песка морских звезд и бросал обратно в море. На песке вокруг мальчика были миллионы морских гадов, берег был усыпан ими на много километров. Прохожий спросил мальчика, заем же он бросает морских звезд обратно в воду?

– Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то погибнут, — ответил мальчик.

– Но это же просто глупо! Здесь миллионы морских звезд. Твои попытки ничего не изменят!

Мальчик задумался на секунду. Потом снова поднял звезду и бросил в море.

– Мои попытки изменят очень много… для этой звезды.

Тогда человек тоже поднял звезду и бросил ее в море. Потом еще одну. К ночи на пляже было множество людей, каждый поднимал и бросал в море звезду. И когда пришел рассвет, на пляже не осталось ни одной неспасенной души.

КОНКРЕТНО

За полтора года существования благотворительного фонда «Добру быть!» волонтеры успешно реализовали 25 социальных проектов и провели 65 акций адресной помощи. Некоммерческая организация привлекла в свои ряды в качестве партнеров более 30 организаций Тюмени. Вместе благотворители сделали более 100 добрых дел.