Когда в Тюмени достроят первую трехуровневую развязку на Мельникайте: сроки Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Первая в Тюменской области трехуровневая развязка на улице Мельникайте может быть закончена уже в 2022 году. Об этом во время рабочей поездки по объектам благоустройства и строительства заявил губернатор региона Александр Моор. По его словам, сегодня тюменцы не сомневаются, что подрядчик «Мостострой–11» сможет вовремя, качественно и в срок закончить работу.

Строительство развязки на Мельникайте в Тюмени Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вот так сегодня выглядит строительство развязки на Мельникайте в Тюмени Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Развитие города и плотный трафик по улице Дружбы на пересечении с Мельникайте требовало такой развязки, – говорит Александр Моор. – Проект реализуется в три этапа, сейчас ведутся работы над первым. Но тянуть со строительством не будем, проект планируем закончить полностью.

Развязка: вид сверху Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Сейчас реализуется первый этап строительства Фото: Алексей КОСЕНЧУК

По данным оперативного штаба, в проекте строительства развязки – обустройство двух путепроводов и восьми съездов. Здесь же появится наружное освещение, ливневка, обустроят и инженерные сети.

Развязка на Мельникайте-Дружбы Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А ещё по задумке проектировщиков улицу Мельникайте пробьют до Тимофея Чаркова и до Щербакова. Это следующий этап работы.