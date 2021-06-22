«Мещане», «Идиот», «Бесприданница»: Театр на Васильевском представляет гастрольный репертуар в Тюмени

Артисты покажут тюменцам восемь спектаклей: русскую классику и современную драматургию. Фото: пресс-служба Театра на Васильевском

Санкт-Петербургский государственный драматический театр на Васильевском приехал в Тюмень: с 23 по 27 июня питерские артисты покажут восемь постановок на большой и малой сцене ТБДТ в рамках федерального проекта Минкультуры «Большие гастроли».

До пандемии служители и поклонники театра радовались тому, что кроме репертуара местного храма Мельпомены можно посмотреть спектакли других театров, не выезжая из родного города, благодаря федеральной программе «Большие гастроли». К хорошему привыкаешь быстро, поэтому тюменские театралы уже привыкли смотреть разный репертуар: на сцене драматического театра играли артисты из Улан-Удэ, Перми, Екатеринбурга. Но в 2020 году гости к нам не приезжали. Однако в этом году компенсация за вынужденный «прогул» что надо: в Тюмень приехал Государственный театр на Васильевском.

Накануне, 22 июня, на пресс-конференции в фойе тюменского драмтеатра спектакли и артистов представил художественный руководитель-директор Театра на Васильевском, заслуженный деятель искусств России Владимир Словохотов, народная артистка России Наталья Кутасова, народный артист России Юрий Ицков, главный режиссер камерной сцены театра Денис Хуснияров, актриса Елена Мартыненко и режиссер и актер Владимир Постников.

Театр на Васильевском – один из самых молодых театров Северной столицы – открыли в 1989 году как экспериментальную студию при питерском бит-квартете «Секрет». С 2011 года его главным режиссером был Владимир Туманов. Большой трагедией для Театра на Васильевском и для всего театрального сообщества стал уход из жизни режиссера в 2020 году. В гастрольном репертуаре петербуржцы покажут три спектакля, созданные Тумановым. Эти постановки – лауреаты международных фестивалей, номинанты и лауреаты высших театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит».

Театральная программка на ближайшие пять дней

Малый зал Тюменского драматического театра

23 июня. «Петербург» – постановка современного российского драматурга Юлии Тупикиной. Пьеса посвящена нескольким поколениям семьи коренных питерских интеллигентов, их судьбам, индивидуальным, неповторимым, и общей исторической судьбе великого города.

24 июня. «Как Зоя гусей кормила» – пьеса современного российского драматурга Светланы Баженовой. Спектакль рассказывает историю престарелой матери и великовозрастного сына. Пьеса заставляет задуматься о вечных проблемах – первой и последней любви, мимолетности счастья, разрушительной силе зависти и последствиях эгоистичной материнской любви.

25 июня. «Семью восемь». Спектакль, созданный в 2019 году на режиссерской лаборатории «Новая режиссура и современная драматургия для молодежи #ПРОТЕкСТ». Художественный руководитель театра Владимир Словохотов пообещал, что на основе лучших эскизов будут созданы спектакли, которые войдут в репертуар Театра на Васильевском. Так родился спектакль режиссера Галины Зальцман по пьесе Дарьи Слюсаренко «Семью восемь».

Большой зал Тюменского драматического театра

23 июня. «Мещане» по пьесе Максима Горького. В доме Бессеменова, состоятельного мещанина, всегда оживленно и многолюдно. Однако между героями, живущими под одной крышей, нет мира и согласия. Семья олицетворяет собой мир, утративший связь времен. Мнение поклонников Театра на Васильевском: «Не перестаешь удивляться, как классическая пьеса М. Горького 1901 года о конфликте поколений и сейчас может быть современна».

24 июня. «Идиот» по роману Фёдора Достоевского (сценическая композиция Г. А. Товстоногова). Это новая сценическая интерпретация истории князя Мышкина – современная легенда, насыщенная неожиданными деталями, яркими образами, сложными человеческими отношениями и бурными эмоциями, миф по Достоевскому.

25 июня. «Женитьба» по комедии Николая Гоголя. Пожалуй, самое веселое произведение Николая Васильевича в версии режиссера Владимира Туманова – спектакль о любви с искрометным юмором и задорными шутками.

26 июня. «Бесприданница» по пьесе Александра Островского. Прочтение классического текста режиссера спектакля Дениса Хусниярова нетипично – отстранившись от привычного социального аспекта, он сконцентрировался на универсальных вневременных категориях, на философских и сущностных вопросах человеческих взаимоотношений.

27 июня. «Долгий рождественский ужин» – трагифарс Торнтона Уайлдера. Члены молодой американской семьи Бейярдов собираются на Рождество вокруг одного большого стола с традиционной индейкой. Эта традиция не нарушается никогда. Действие перескакивает от одного Рождества к другому, люди рождаются, взрослеют, старятся и умирают. За 90 лет сменится четыре поколения, но неизменным остается одно – семейное рождественское застолье.