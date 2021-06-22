В Тюмени у памятника генералу Федюнинскому прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Фото: Ирина Ромашкина

22 июня 1941 года – день, когда для миллионов жителей нашей страны рухнули все планы на будущее – каникулы, экзамены, свадьбы. Вся жизнь перевернулась, всё погибло перед зловещим словом «война». Начался счет 1 418 кровавых дней Великой Отечественной войны. С такого вступления начался митинг у памятника И. И. Федюнинскому «Защитникам – слава и память» сегодня, 22 июня.

Фото - Ромашкина Ирина.

Около пруда Южный, возле памятника, с гвоздиками в руках собрались воспитанники лагеря с дневным пребыванием школы № 69, участники поискового отряда «Память сердца» лицея № 34, а также гости мероприятия. Ребята посвятили стихи героям Отечества, им рассказали о тех лишениях, которые обрушились на нашу страну в 1941 году.

Фото - Ромашкина Ирина.

– Среди миллионов защитников Отечества храбро сражались за Родину и наши земляки. 11 752 уроженца нашей земли несли священный долг перед Родиной, тысячи человек героически трудились в тылу, помогая действующей армии. В боях сложили свои головы 3 269 тюменцев, без вести пропали 2 232, от ран скончались 562, в плену погибли 23 военнослужащих. О 6 086 своих земляках скорбит сегодня Тюмень, – рассказали детям ведущие митинга.

Фото - Ромашкина Ирина.

Ветеран Вооруженных сил России, член комиссии по патриотическому воспитанию молодежи, подполковник в запасе Андрей Кильдишев напомнил детям, что нацисты напали на СССР внезапно, несмотря на договор о ненападении.

– В этот день 80 лет назад началась Великая Отечественная война – самый решающий и кровопролитный этап во Второй мировой войне, которая началась немного раньше. Гитлер захватил всю континентальную Европу. Это день мы должны помнить как день нарушения мирного договора, – считает Кильдишев.

Фото - Ромашкина Ирина.

Ребенок войны Наталья Зарубанова сегодня рассказала новому поколению, как ее годовалой девочкой в одном платьице эвакуировали из Белоруссии, которую без объявления войны начали бомбить нацисты. Семью срочно увезли на Урал, но и здесь в годы войны было голодно и холодно. Наталья Федоровна призвала детей любить свою Родину и гордиться ее героями.

– У нас одна Родина. Родину надо любить, как мать, – заявила она. – Стоя у памятника Ивану Ивановичу Федюнинскому, я чувствую гордость, ведь он, начиная с юности, всю жизнь посвятил военному делу. Преклоняю голову перед этим человеком, который любил свою Родину и посвятил жизнь служению ей.

Фото - Ромашкина Ирина.

Шестиклассник школы № 69 Артём Шелегин внимательно слушал рассказ ведущих о генерале Федюнинском. Артём поделился впечатлениями: когда слушаешь воспоминания ветеранов, рассказы о подвигах героев Советского Союза и об истории жизни военачальника, чувствуешь гордость за свою страну.

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, завершился минутой молчания в честь павших на фронтах войны героев и возложением цветов к памятнику генерала Федюнинского.