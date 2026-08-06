«Нарисую врага уродливо»: в Тюмени набирает популярность странный арт-антистресс

Тюменская студентка рисует «страшных» врагов и «лечит» нервы обиженных земляков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени набирает обороты необычная творческая услуга: художники предлагают изобразить «врага» в нарочито неприглядном виде. Чаще всего за такие заказы берутся молодые мастера, для которых это не столько способ заработка, сколько забавный творческий эксперимент.

Одна из таких художниц — студентка Вероника, имеющая профильное художественное образование. Для неё создать шарж или карикатуру — дело привычное. Девушка признаётся, что больше всего в этой работе ей нравится сама постановка задачи: каждый заказ уникален, а условия всегда оговариваются индивидуально. При этом есть одно негласное правило: персонаж должен быть узнаваем — иначе весь смысл теряется.

«Уродливо» - это как?

Понятие «уродливо» каждый трактует по своему, и этот нюанс Вероника обязательно обсуждает с клиентом. При этом стоимость услуги — чисто символическая, почти шуточная. Сама художница относится к делу с лёгкой иронией: процесс её веселит и заряжает творческой энергией.

Любопытный нюанс: по словам Вероники, по-настоящему обидеть «нашего человека» таким рисунком почти невозможно. Какими бы гротескными и «страшненькими» ни выходили персонажи, они не вызывают раздражения — скорее, наоборот, поднимают настроение. Как выясняется уже после выполнения заказа, нередко клиенты обращаются к ней вовсе не для того, чтобы досадить недругу, а чтобы устроить весёлый розыгрыш для друзей. Получается своеобразный арт-антистресс: смешная карикатура помогает выпустить пар и посмеяться над ситуацией.

В просьбе нарисовать врага или обидчика уродливо есть определенный смысл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Терапевтический эффект

Психолог центра «Семья» Алла Белоглазова считает, что в просьбе нарисовать врага или обидчика уродливо есть определенный смысл.

– И в первую очередь, это эмоциональная разрядка. Есть в этом терапевтический эффект. Часто, когда человек сталкивается с негативными эмоциями, такими как злость, страх или обида, необходим способ их выражения, ведь подавление эмоций может негативно сказаться, как на психологическом , так и на физическом здоровье. «Перенести» врага или обидчика на бумагу, в уродливом виде помогает выплеснуть накопившиеся эмоции и снизить внутреннее напряжение, – объясняет Алла Белоглазова.

Дистанция и освобождение

Кроме того, как говорит психолог, рисуя врага уродливым, человек создает визуальную дистанцию между собой и негативными эмоциями. Это помогает отделить себя от ситуации и снизить её значимость, что может способствовать более объективному восприятию проблемы.

– Да, метод действительно может работать в определённых ситуациях, в моей практике – особенно хорошо с детками 7-10 лет. Поскольку катарсис (Освобождение) действует как безопасный выход агрессии. Выражение эмоций через творчество может способствовать эмоциональному освобождению. Одновременно визуализация помогает осознать и структурировать негативные чувства. Однако стоит помнить, что этот метод не является универсальным решением и должен использоваться в сочетании с другими терапевтическими подходами для достижения устойчивых результатов, – отметила эксперт.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала, как в Тюмени практикуют экзотический способ расплаты с врагами, нарекая тараканов их именами. Горожанка предлагает скармливать обидчиков своим ящерице и ёжику.

Весь процесс — от «обряда имянаречения» до кормления — Алина записывает на видео и отправляет клиенту. Получается, что со своими «тараканами в голове» можно бороться с помощью тараканов, которые идут на корм животным.

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