Фото: Макс Степанчук, ВК.

Житель Тюмени Максим Степанчук показал в социальной сети «ВКонтакте» снимки необычной лесной находки. В группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» он представил гриб, который внешне напоминает ветвистый коралловый куст.

Как пояснил биолог и заведующий ботаническим садом ТюмГУ Константин Тальнишних изданию «Комсомольская правда – Тюмень», перед нами — телефора пальчатая.

«Она относится к рогатикам (или коралловым грибам, по-другому). Это несъедобный гриб, хоть и не ядовитый. Периодически встречается в наших лесах. Является близким родственником другого рогатика - ежовика коралловидного, который абсолютно съедобен и считается деликатесом, но в отличие от телефоры, чисто белого цвета и растет только на гниющей древесине», - уточнил эксперт.

Как выглядит диковинка? Размер гриба составляет от 3,5 до 6,5 сантиметров. Форма – многократно ветвится от общего основания. Ветви плоские, с вертикальными бороздками. У основания они узкие, а к верхушке расширяются веером и расщепляются на зубцы, напоминая ложечки или веера со светлой окантовкой. Свой цвет рогалик меняет по мере созревания. Молодые грибы беловатые, кремовые или розоватые, но со временем становятся серыми, лилово-коричневыми или шоколадными. При этом кончики всегда остаются заметно светлее ножек. Зачастую мякоть гриба жесткая, кожистая, волокнистая и коричневая.

Несмотря на экзотический вид, этот гриб не ядовит, но абсолютно несъедобен. Главная его особенность — резкий запах. Биолог описывает его как зловонный чеснок, «гнилую капусту» или перезрелый сыр. После сушки аромат становится еще невыносимее. Такой специфический дух источает пигмент телефоровая кислота.

В Тюменской области телефора пальчатая занесена только в список редких видов, однако в других регионах России она находится под строгой охраной. Например, гриб включен в Красную книгу Московской области.

Обычно она растет в хвойных и смешанных лесах, образуя микоризу с соснами, хотя иногда ведет себя как сапротроф, питается мертвой органикой. Плодоносит с середины лета до середины осени, предпочитая влажные места вдоль лесных тропинок. Считается редким видом для России, хотя встречается по всей Евразии, а также в Австралии и Америке.

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