Огонь, Пушкин и краски: куда сходить в Тюмени на выходных 1–2 августа 2026 года — полная афиша. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Тюменцев ждут дождливые и пасмурные выходные. Согласно прогнозу погоды, начиная с пятницы, 31 июля 2026 года, в городе установится влажная и жаркая погода с проливными дождями.

Сегодня в Тюмени выпадет до 20 мм осадков, указывают метеорологи сервиса «Гисметео». Но на этом погода не перестанет испытывать горожан. Уже в субботу, 1 августа, дожди в регионе продолжатся. Днем в этот день в Тюмени ожидается +20…+25 градусов Цельсия, дожди разной интенсивности в первой половине дня. За сутки в областном центре выпадет до 10 мм осадков. Дожди прекратятся в городе ближе к ночи. К счастью, 2 августа осадки внезапно прекратятся.

Столбики термометров в воскресенье поднимутся до +25 градусов, местами грозы и переменная облачность. Напомним, что в Тюмени полным ходом идут работы по спасению города от паводка. Дожди 2 августа в областном центре не прогнозируются.

Таким образом, самые сильные дожди ожидаются 31 июля и 1 августа – до 15-20 мм в сутки. А пока тюменцы могут культурно обогатиться. Самое время спланировать продуктивные выходные. Уже в эту субботу и воскресенье состоятся фаер-шоу, мастер – классы, фестивали гомеровской музыки и многое другое. Чтобы не скучать в предстоящие выходные «Комсомольская правда – Тюмень» собрала афишу интересных событий и мероприятий, куда уж точно захочется выбраться. Рассказываем, куда сходить на выходных, с 1 по 2 августа 2026 года.

Суббота, 1 августа

ГЕЛИОС. Театр огня и света (0+)

Фото: Афиша.Тюмень.

Где: площадь 400-летия Тюмени.

Когда: 1 и 2 августа, 20:00–22:00.

Вход свободный.

На одной сцене встречаются два театра - и вместе с ними два характера, две эстетики, две стихии. Один - дерзкий, уличный, живой и непредсказуемый, другой - изящный, виртуозный и безупречный. Когда их пути неожиданно пересекаются, начинается настоящее сценическое противостояние.

Здесь романтика переплетается с юмором, дерзость - с красотой, а театральная игра - с настоящим сценическим безумием.

Это спектакль о страсти к сцене, о соперничестве двух миров и о чувствах, которые возникают там, где никто не ждал….

Премьера спектакля «Онегин. Дуэль» (12+)

Фото: Афиша.Тюмень.

Где: Тюменский Большой драматический театр.

Когда: 1 и 2 августа, в 18:00.

Цены: от 800 до 2200 рублей.

1 августа на сцене Тюменского Большого драматического театра покажут спектакль «Онегин. Дуэль» по мотивам романа Александра Пушкина. Постановку подготовил заслуженный деятель искусств Южной Осетии Роман Габриа. Возрастное ограничение — 12+.

В центре сюжета — история дружбы Евгения Онегина и Владимира Ленского, которая приводит к трагической дуэли. Спектакль исследует причины конфликта и атмосферу русской деревни, воссоздавая магию пушкинской прозы.

Торжественное открытие выставки «То, что остаётся» (12+)

Фото: Афиша.Тюмень.

Когда: 1 августа, в 15:00.

Где: Информационно-библиотечный центр для молодежи, Червишевский ракт 15/1.

Вход свободный.

Выставка «То, что остаётся» — это диалог двух картографий, где память становится главным медиумом. Авторы предлагают зрителю прикоснуться к самому процессу кристаллизации воспоминания. Их работы представляют собой визуальные капсулы времени, в которых запечатлена не объективная реальность, а ее эмоциональный осадок: любовь к знакомым с детства местам, ностальгия по ушедшим моментам и открытость впечатлениям от новых дорог. Выставка будет открыта до 25 сентября.

Рубин сыграет первые товарищеские матчи межсезонья (0+)

Фото: Афиша.Тюмень.

Где: проезд Воронинские Горки, 101/1.

Когда: 1 и 2 августа, в 19:00.

Цены: от 300 до 500 рублей.

1 и 2 августа хоккейный клуб «Рубин» проведёт первые товарищеские игры межсезонья на стадионе по адресу проезд Воронинские Горки, 101/1. Соперником тюменцев станет команда из Верхней Пышмы.

Вход на матчи возможен только по билетам. Продажа стартует 31 июля в 18:00. Организаторы рекомендуют не откладывать покупку — количество мест ограничено.

Воскресенье, 2 августа

Фестиваль красок пройдёт (0+)

Фото: Афиша.Тюмень.

Где: ТЦ «Остров», вход со стороны улицы Федюнинского.

Когда: 1 и 2 августа, в 17:00.

Вход свободный.

На парковке торгового центра «Остров» со стороны улицы Федюнинского 1 и 2 августа состоится Фестиваль красок. Начало в 17:00, вход свободный.

Гостей ждут яркие залпы безопасных красок, музыка от диджея и весёлая атмосфера. Организаторы приглашают приходить с друзьями и семьёй. Подробности — в группе фестиваля.

Концерт хаус – бэнд Югоря Видякина (16+)

Где: бар «Майлз».

Когда: 2 августа, в 19:00.

Цены: от 650 до 1200 рублей.

Фанк — это не музыка. Это состояние души. Та самая лёгкость, что заставляет пуститься в пляс даже самых сдержанных. Готовься погрузиться в него с головой! Хаус-бэнд Игоря Видякина представляет фанк-джем, который заставит танцевать всех! Зажигательные грувы, мощный бас и море энергии. Забудь о скромности, просто отдайся ритму.

Фестиваль музыки «Одиссей. Легенды Абалака» (18+)

Где: Тобольский район, село Абалак, улица Советская, дом 50/3.

Когда: 2 августа, в 16:00.

Цены: от 3000 рублей.

Легенды Абалака возвращаются! 3 сцены, 3 дня живой музыки! Танцы, улыбки, шум ветра и полная свобода.

Для вас будут играть: Izhevski; Lilova; Fake Mood; Alexey Izotov; Anturage;Dibidabo; Taga&Tim Ivanov; Krasa Rosa; Benshu Wozhd и другие.