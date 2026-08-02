Невидимая угроза: почему внутренний жир опаснее внешнего

Врач Пескова рассказала, о коварстве бессимптомной болезни Фото: Ольга ЮШКОВА.

Когда речь заходит о лишнем весе, многие в первую очередь переживают из за внешнего вида: выступающего живота, цифр на весах, отражения в зеркале. Но главная опасность прячется там, где её не разглядеть, — внутри, вокруг жизненно важных органов. Именно висцеральный жир, обволакивающий внутренние органы, способен нанести организму куда более серьёзный урон, чем подкожные отложения. И одна из первых «мишеней» этой скрытой угрозы — печень.

Трезвенники не исключение

Неалкогольная жировая болезнь печени — состояние, при котором в клетках органа скапливается избыток жира. Звучит не слишком пугающе, но на деле это серьёзный сбой в работе всего организма. Причём столкнуться с ним можно даже при нормальной массе тела: всё решает не столько общий вес, сколько то, как распределяется жировая ткань. К тому же название «неалкогольная» вовсе не означает, что проблема касается только любителей спиртного: болезнь нередко развивается у людей, которые алкоголь практически не употребляют.

«Лаборатория» в опасности

– Печень — это главная лаборатория нашего тела. Она фильтрует кровь, нейтрализует токсины, участвует в обмене веществ, производит белки и гормоны. Когда в её клетках начинает накапливаться жир, орган постепенно теряет способность выполнять эти задачи. И это уже не локальная неприятность, а системный сбой, который запускает цепную реакцию во всём организме, — объясняет заведующий отделением профилактики поликлиники № 12 Ольга Пескова.

Сбой в работе печени тянет за собой целый шлейф проблем. Нарушается переработка жиров — в крови растёт уровень «плохого» холестерина и триглицеридов, а это прямой путь к атеросклерозу, инфарктам и инсультам. Параллельно печень становится менее чувствительной к инсулину.

Поджелудочная железа в ответ начинает вырабатывать его всё больше, и в итоге формируется порочный круг, который нередко заканчивается инсулинорезистентностью и развитием диабета. Кроме того, здоровая печень задерживает и обезвреживает токсины — из пищи, воздуха, лекарств. А повреждённая пропускает их дальше, в кровоток. От этого страдают почки, мозг, иммунная система: человек ощущает постоянную усталость, слабость, «туман» в голове.

Ещё одна опасность — хроническое воспаление, которое со временем может привести к фиброзу, циррозу и даже раку печени. При этом коварство болезни в том, что на ранних стадиях она почти никак себя не проявляет. Печень не болит, явных сигналов тревоги нет. Иногда появляются неспецифические признаки — лёгкая тошнота, дискомфорт в правом подреберье, постоянная усталость. Но чаще всего человек узнаёт о проблеме случайно, во время планового обследования.

Иногда появляются неспецифические признаки — лёгкая тошнота, дискомфорт в правом подреберье, постоянная усталость Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

При чем тут талия

Факторами риска становятся не только абдоминальное ожирение (когда объём талии у мужчин превышает 94 см, а у женщин — 80 см), но и сопутствующие состояния: сахарный диабет 2 типа или преддиабет, повышенный холестерин и триглицериды, гипертония. Свою роль играют и образ жизни, и питание: малоподвижность, избыток простых углеводов и фруктозы в рационе заметно повышают вероятность развития болезни.

Все вернуть

Есть и хорошая новость: печень способна восстанавливаться. В отличие от многих других органов, она обладает уникальной способностью к регенерации. На ранних стадиях жировая болезнь обратима. Исследования показывают, что снижение веса всего на 7–10 % уже помогает уменьшить количество жира в печени и вернуть органу часть утраченных функций.

Помочь печени реально. Важна умеренная, а не стремительная потеря веса: резкое похудение, вопреки ожиданиям, только усугубляет ситуацию. Существенную пользу приносит физическая активность — даже без заметного снижения веса тренировки уменьшают объём висцерального жира. Большое значение имеет и питание: стоит отказаться от сахара и сладких напитков, ограничить продукты с высоким содержанием фруктозы, а также простые углеводы вроде белого хлеба, выпечки и макарон. Оптимальным выбором считается средиземноморская диета, в которой упор сделан на овощи, рыбу, оливковое масло и орехи. Не менее важно держать под контролем сопутствующие заболевания — диабет, гипертонию, уровень холестерина.

Так что лишний вес — это далеко не только вопрос эстетики. Жировые отложения на талии — лишь видимая часть проблемы. Настоящая угроза скрывается внутри, и именно печень первой принимает на себя этот удар. Поэтому забота о фигуре должна быть не про «красиво выглядеть», а про то, чтобы оставаться здоровым — и защищать те системы, которые мы не видим, но без которых не можем жить.

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