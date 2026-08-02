Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье2 августа 2026 6:01

«Комары выбирают выпивших»: нарколог раскрыла связь алкоголя и укусов

Нарколог Калюжная объяснила, как спиртное делает человека мишенью для комаров
Анна Горлач
Нарколог Калюжная объяснила, как спиртное делает человека мишенью для комаров

Нарколог Калюжная объяснила, как спиртное делает человека мишенью для комаров

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Лето, дача, пикник у воды — для многих это формула идеального отдыха. Но есть нюанс, о котором мало кто задумывается: после пары бокалов спиртного вы становитесь куда более привлекательной мишенью для комаров. Об этом рассказала врач психиатр-нарколог Марина Калюжная. Ее объяснение звучит как серьёзное предупреждение.

По словам специалиста, этанол, попадая в организм, начинает «выходить» через кожу и менять запах пота — а для комаров это один из главных ориентиров. Параллельно расширяются сосуды: кожа теплеет, кровь оказывается буквально ближе к поверхности — ещё один чёткий сигнал для насекомых. К тому же при распаде алкоголя увеличивается выделение углекислого газа — и это третий маркер, по которому комары безошибочно находят свою жертву. Получается своего рода «идеальный шторм»: после нескольких бокалов даже лёгкого алкоголя человек становится заметно «виднее» для кровососущих.

– Проблема далеко не только в зудящих укусах. Гораздо опаснее другое: сочетание жары, воды и алкоголя ежегодно становится причиной трагедий. Спиртное провоцирует обезвоживание, сбивает терморегуляцию и нарушает координацию движений. А в жару сердечно сосудистая система и так работает на пределе — дополнительная нагрузка от алкоголя может оказаться критической, – говорит врач.

Так что, собираясь на природу, стоит помнить: один бокал может не только привлечь комаров, но и серьёзно подставить здоровье. Лучше заменить алкоголь на прохладные напитки — и отдых будет и приятнее, и безопаснее.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.