«Комары выбирают выпивших»: нарколог раскрыла связь алкоголя и укусов

Нарколог Калюжная объяснила, как спиртное делает человека мишенью для комаров Фото: Ольга ЮШКОВА.

Лето, дача, пикник у воды — для многих это формула идеального отдыха. Но есть нюанс, о котором мало кто задумывается: после пары бокалов спиртного вы становитесь куда более привлекательной мишенью для комаров. Об этом рассказала врач психиатр-нарколог Марина Калюжная. Ее объяснение звучит как серьёзное предупреждение.

По словам специалиста, этанол, попадая в организм, начинает «выходить» через кожу и менять запах пота — а для комаров это один из главных ориентиров. Параллельно расширяются сосуды: кожа теплеет, кровь оказывается буквально ближе к поверхности — ещё один чёткий сигнал для насекомых. К тому же при распаде алкоголя увеличивается выделение углекислого газа — и это третий маркер, по которому комары безошибочно находят свою жертву. Получается своего рода «идеальный шторм»: после нескольких бокалов даже лёгкого алкоголя человек становится заметно «виднее» для кровососущих.

– Проблема далеко не только в зудящих укусах. Гораздо опаснее другое: сочетание жары, воды и алкоголя ежегодно становится причиной трагедий. Спиртное провоцирует обезвоживание, сбивает терморегуляцию и нарушает координацию движений. А в жару сердечно сосудистая система и так работает на пределе — дополнительная нагрузка от алкоголя может оказаться критической, – говорит врач.

Так что, собираясь на природу, стоит помнить: один бокал может не только привлечь комаров, но и серьёзно подставить здоровье. Лучше заменить алкоголь на прохладные напитки — и отдых будет и приятнее, и безопаснее.

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