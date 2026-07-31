Вкусно, но опасно: раскрыт рейтинг самых вредных блюд

Нутрициолог Муратова составила рейтинг самых вредных блюд Фото: Наталия АНДРЕАССЕН. Перейти в Фотобанк КП

Мы с удовольствием едим привычные блюда — солянку, плов, пиццу, салаты. В них —вкус, уют, семейные традиции. Но за аппетитным видом и насыщенным ароматом нередко прячется серьёзная нагрузка на организм. Порой тарелка любимого супа или кусочек десерта заставляют желудок, печень и поджелудочную железу работать буквально на износ.

Практикующий нутрициолог, преподаватель Института нутрициологии при НАМО им. Бородина Наталия Муратова объяснила, почему даже самые безобидные на первый взгляд завтраки и перекусы могут оказаться скрытой угрозой, а также рассказала, как переиграть привычные рецепты так, чтобы сохранить вкус, но сберечь здоровье.

Не менее коварным оказывается жирный плов с бараниной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вкус с подвохом

По словам эксперта, главная опасность кроется не в отдельных продуктах, а в их сочетаниях и способах приготовления. Особенно тяжело организму справляться с блюдами, где одновременно сошлись много жира (в первую очередь тугоплавкого или прошедшего глубокую жарку), быстрые углеводы и агрессивные по вкусу компоненты — соль, уксус, острые специи.

Именно такой «коктейль» заставляет поджелудочную железу выбрасывать сразу большой объём ферментов — и для расщепления жиров, и для переработки углеводов. Печень в этой ситуации тоже не остаётся в стороне: ей приходится активно участвовать в метаболизме насыщенных жиров.

Коварные хиты

Яркий пример — привычная многим солянка. Копчёности, колбаса, солёные огурцы, томатная паста и ложка сметаны сверху — всё это вместе создаёт мощную нагрузку на пищеварительную систему.

Не менее коварным оказывается жирный плов с бараниной: рис буквально пропитывается животным жиром, и организму приходится справляться и с тяжёлыми жирами, и с крахмалом одновременно.

А пицца с обилием колбас, копчёностей, сыра и соусов почти гарантированно вызывает тяжесть и вздутие — даже у людей без явных проблем с ЖКТ.

То же самое касается крем супов на жирных сливках и жареных изделий вроде мантов, чебуреков и пирожков: сочетание теста, жирной начинки и фритюра становится серьёзным стрессом для желчного пузыря и поджелудочной.

– Для поджелудочной самые опасные продукты — те, что требуют массированного выброса ферментов. Это жирное мясо (баранина, свинина, утка), особенно жареное до корочки. Копчёности и колбасы — потому что там не только жир, но и соль с химическими добавками, и это уже ультрапереработанный продукт. Наваристые бульоны, холодец, студень — если они сварены из жирного мяса, но можно снизить нагрузку, выбирая постное мясо (курицу, индейку). Сдоба и сладости с жирным кремом — это жиры плюс сахар, двойной удар. Также острое и кислое в больших количествах стимулируют избыточное выделение панкреатического сока, что может травмировать ткани самой железы, – добавила Наталия Муратова.

Нередко считаются «безобидными» блюдами классические салаты, вроде «Оливье» или «Селёдки под шубой». Многие видят в них просто овощными, забывая, что там еще и майонез, колбаса или рыба, солёные огурцы и варёный картофель. В итоге получается сочетание жира, соли и крахмала, которое совсем не так легко усваивается, как кажется. Покупные мюсли и гранола — ещё одна скрытая ловушка: это по сути углеводная бомба из сахара, сиропов и масла, провоцирующая резкий скачок глюкозы и дополнительную нагрузку на поджелудочную.

Даже овощи гриль могут навредить, если их обильно полили маслом и зажарили до тёмной корочки: тогда к лишнему жиру добавляются вредные соединения от сильного нагрева. Магазинные смузи часто содержат сахарный сироп, а домашние — большую порцию фруктозы без достаточного количества клетчатки, что ложится дополнительной нагрузкой на печень.

– Способы приготовления при высоких температурах — жарка и копчение – приводят к образованию канцерогенов и конечных продуктов гликирования, усиливающих воспалительные процессы в организме. Промышленные соусы добавляют проблем: в них нередко собраны сразу сахар, соль, эмульгаторы и консерванты — эта смесь не только перегружает пищеварение, но и раздражает слизистую желудка, – объясняет нутрициолог.

То же самое касается крем супов на жирных сливках и жареных изделий вроде мантов, чебуреков и пирожков Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Условный рейтинг тяжёлых блюд с точки зрения гастроэнтеролога

Наталия Муратова выстроила условный рейтинг блюд с точки зрения гастроэнтеролога по степени нагрузки на организм от менее к более вредному:

Жирное жареное мясо (манты, чебуреки, жирный плов)

Наваристые супы (солянка, харчо, лагман)

Пицца с колбасами, беконом и избытком сыра

Салаты с майонезом и копчёностями (Оливье, Шуба, Мимоза)

Жирные десерты (торты с масляным кремом, пирожные)

Фастфуд (картофель фри, гамбургеры)

– Фастфуд в этом списке — самый вредный вариант. Жирное мясо — тяжело, но это всё ещё мясо. В нём есть белок, железо, витамины. А фастфуд — это сочетание трансжиров, рафинированных углеводов, сахара и соли. Он бьёт по поджелудочной, печени и сосудам одновременно. Поэтому он и оказался в конце списка, – объяснила эксперт.

Фастфуд в этом списке — самый вредный вариант Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сделать любимые блюда безопаснее

При этом почти любое «тяжёлое» блюдо можно сделать более щадящим. Так, в «Оливье» колбасу можно заменить отварной курицей или индейкой, маринованные огурцы — на свежие или квашеные, а вместо майонеза использовать заправку из греческого йогурта или нежирной сметаны с горчицей. Плов получится менее нагрузочным, если готовить его с постной говядиной или курицей и сократить количество масла. Для пиццы лучше выбирать начинку с курицей, овощами и зеленью, отказавшись от колбас и копчёностей. А наваристые бульоны можно заменить на более лёгкие — например, куриные.

Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, эксперт советует отдавать предпочтение щадящим способам приготовления — варке, тушению, запеканию или готовке на пару. Жарку до хрустящей корочки и копчение лучше оставить для редких случаев. Есть лучше небольшими порциями, но чаще — 4–5 раз в день, чтобы не заставлять желудок работать на пределе. Стоит избегать сочетаний большого количества жира и сладкого в одном приёме пищи, а также сократить употребление соли, сахара, острых приправ и готовых соусов — они раздражают слизистую и держат пищеварение в стрессовом режиме.

– При этом не стоит бояться пить воду во время еды: она не разбавляет желудочный сок, и если вам так комфортно, это не мешает процессу переваривания, – говорит эксперт.

Особенно внимательно к выбору блюд стоит относиться людям с хроническими заболеваниями ЖКТ — панкреатитом, холециститом, гастритом, рефлюксом, синдромом раздражённого кишечника или жировой болезнью печени. Пожилым людям тоже стоит быть осторожнее: с возрастом выработка пищеварительных ферментов снижается, и справляться с тяжёлой пищей становится сложнее. Людям с избыточным весом и диабетом такие блюда могут дополнительно навредить, усугубляя инсулинорезистентность.

Главное — не отказываться от любимых блюд совсем, а научиться готовить их так, чтобы они радовали вкусом, но не становились испытанием для организма. И тогда даже привычный обед сможет быть и вкусным, и по настоящему комфортным для пищеварения.

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