Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье
Эксклюзив kp.rukp.ru
31 июля 2026 5:41

Вкусно, но опасно: раскрыт рейтинг самых вредных блюд

Нутрициолог Муратова рассказала, какие привычные блюда незаметно вредят здоровью
Анна Горлач
Нутрициолог Муратова составила рейтинг самых вредных блюд

Нутрициолог Муратова составила рейтинг самых вредных блюд

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН. Перейти в Фотобанк КП

Мы с удовольствием едим привычные блюда — солянку, плов, пиццу, салаты. В них —вкус, уют, семейные традиции. Но за аппетитным видом и насыщенным ароматом нередко прячется серьёзная нагрузка на организм. Порой тарелка любимого супа или кусочек десерта заставляют желудок, печень и поджелудочную железу работать буквально на износ.

Практикующий нутрициолог, преподаватель Института нутрициологии при НАМО им. Бородина Наталия Муратова объяснила, почему даже самые безобидные на первый взгляд завтраки и перекусы могут оказаться скрытой угрозой, а также рассказала, как переиграть привычные рецепты так, чтобы сохранить вкус, но сберечь здоровье.

Не менее коварным оказывается жирный плов с бараниной

Не менее коварным оказывается жирный плов с бараниной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вкус с подвохом

По словам эксперта, главная опасность кроется не в отдельных продуктах, а в их сочетаниях и способах приготовления. Особенно тяжело организму справляться с блюдами, где одновременно сошлись много жира (в первую очередь тугоплавкого или прошедшего глубокую жарку), быстрые углеводы и агрессивные по вкусу компоненты — соль, уксус, острые специи.

Именно такой «коктейль» заставляет поджелудочную железу выбрасывать сразу большой объём ферментов — и для расщепления жиров, и для переработки углеводов. Печень в этой ситуации тоже не остаётся в стороне: ей приходится активно участвовать в метаболизме насыщенных жиров.

Коварные хиты

Яркий пример — привычная многим солянка. Копчёности, колбаса, солёные огурцы, томатная паста и ложка сметаны сверху — всё это вместе создаёт мощную нагрузку на пищеварительную систему.

Не менее коварным оказывается жирный плов с бараниной: рис буквально пропитывается животным жиром, и организму приходится справляться и с тяжёлыми жирами, и с крахмалом одновременно.

А пицца с обилием колбас, копчёностей, сыра и соусов почти гарантированно вызывает тяжесть и вздутие — даже у людей без явных проблем с ЖКТ.

То же самое касается крем супов на жирных сливках и жареных изделий вроде мантов, чебуреков и пирожков: сочетание теста, жирной начинки и фритюра становится серьёзным стрессом для желчного пузыря и поджелудочной.

– Для поджелудочной самые опасные продукты — те, что требуют массированного выброса ферментов. Это жирное мясо (баранина, свинина, утка), особенно жареное до корочки. Копчёности и колбасы — потому что там не только жир, но и соль с химическими добавками, и это уже ультрапереработанный продукт. Наваристые бульоны, холодец, студень — если они сварены из жирного мяса, но можно снизить нагрузку, выбирая постное мясо (курицу, индейку). Сдоба и сладости с жирным кремом — это жиры плюс сахар, двойной удар. Также острое и кислое в больших количествах стимулируют избыточное выделение панкреатического сока, что может травмировать ткани самой железы, – добавила Наталия Муратова.

Нередко считаются «безобидными» блюдами классические салаты, вроде «Оливье» или «Селёдки под шубой». Многие видят в них просто овощными, забывая, что там еще и майонез, колбаса или рыба, солёные огурцы и варёный картофель. В итоге получается сочетание жира, соли и крахмала, которое совсем не так легко усваивается, как кажется. Покупные мюсли и гранола — ещё одна скрытая ловушка: это по сути углеводная бомба из сахара, сиропов и масла, провоцирующая резкий скачок глюкозы и дополнительную нагрузку на поджелудочную.

Даже овощи гриль могут навредить, если их обильно полили маслом и зажарили до тёмной корочки: тогда к лишнему жиру добавляются вредные соединения от сильного нагрева. Магазинные смузи часто содержат сахарный сироп, а домашние — большую порцию фруктозы без достаточного количества клетчатки, что ложится дополнительной нагрузкой на печень.

– Способы приготовления при высоких температурах — жарка и копчение – приводят к образованию канцерогенов и конечных продуктов гликирования, усиливающих воспалительные процессы в организме. Промышленные соусы добавляют проблем: в них нередко собраны сразу сахар, соль, эмульгаторы и консерванты — эта смесь не только перегружает пищеварение, но и раздражает слизистую желудка, – объясняет нутрициолог.

То же самое касается крем супов на жирных сливках и жареных изделий вроде мантов, чебуреков и пирожков

То же самое касается крем супов на жирных сливках и жареных изделий вроде мантов, чебуреков и пирожков

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Условный рейтинг тяжёлых блюд с точки зрения гастроэнтеролога

Наталия Муратова выстроила условный рейтинг блюд с точки зрения гастроэнтеролога по степени нагрузки на организм от менее к более вредному:

Жирное жареное мясо (манты, чебуреки, жирный плов)

Наваристые супы (солянка, харчо, лагман)

Пицца с колбасами, беконом и избытком сыра

Салаты с майонезом и копчёностями (Оливье, Шуба, Мимоза)

Жирные десерты (торты с масляным кремом, пирожные)

Фастфуд (картофель фри, гамбургеры)

– Фастфуд в этом списке — самый вредный вариант. Жирное мясо — тяжело, но это всё ещё мясо. В нём есть белок, железо, витамины. А фастфуд — это сочетание трансжиров, рафинированных углеводов, сахара и соли. Он бьёт по поджелудочной, печени и сосудам одновременно. Поэтому он и оказался в конце списка, – объяснила эксперт.

Фастфуд в этом списке — самый вредный вариант

Фастфуд в этом списке — самый вредный вариант

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сделать любимые блюда безопаснее

При этом почти любое «тяжёлое» блюдо можно сделать более щадящим. Так, в «Оливье» колбасу можно заменить отварной курицей или индейкой, маринованные огурцы — на свежие или квашеные, а вместо майонеза использовать заправку из греческого йогурта или нежирной сметаны с горчицей. Плов получится менее нагрузочным, если готовить его с постной говядиной или курицей и сократить количество масла. Для пиццы лучше выбирать начинку с курицей, овощами и зеленью, отказавшись от колбас и копчёностей. А наваристые бульоны можно заменить на более лёгкие — например, куриные.

Чтобы снизить нагрузку на пищеварение, эксперт советует отдавать предпочтение щадящим способам приготовления — варке, тушению, запеканию или готовке на пару. Жарку до хрустящей корочки и копчение лучше оставить для редких случаев. Есть лучше небольшими порциями, но чаще — 4–5 раз в день, чтобы не заставлять желудок работать на пределе. Стоит избегать сочетаний большого количества жира и сладкого в одном приёме пищи, а также сократить употребление соли, сахара, острых приправ и готовых соусов — они раздражают слизистую и держат пищеварение в стрессовом режиме.

– При этом не стоит бояться пить воду во время еды: она не разбавляет желудочный сок, и если вам так комфортно, это не мешает процессу переваривания, – говорит эксперт.

Особенно внимательно к выбору блюд стоит относиться людям с хроническими заболеваниями ЖКТ — панкреатитом, холециститом, гастритом, рефлюксом, синдромом раздражённого кишечника или жировой болезнью печени. Пожилым людям тоже стоит быть осторожнее: с возрастом выработка пищеварительных ферментов снижается, и справляться с тяжёлой пищей становится сложнее. Людям с избыточным весом и диабетом такие блюда могут дополнительно навредить, усугубляя инсулинорезистентность.

Главное — не отказываться от любимых блюд совсем, а научиться готовить их так, чтобы они радовали вкусом, но не становились испытанием для организма. И тогда даже привычный обед сможет быть и вкусным, и по настоящему комфортным для пищеварения.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.