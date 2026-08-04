Кульминационная сцена: Евгений Онегин (Игорь Баркарь) стреляет в Ленского. Фото: Дмитрий Сиялов

Два дня аншлага за два дня показа. С таким грандиозным успехом прошла премьера нового спектакля «Онегин. Дуэль» (12+) по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина. Казалось бы, кто только не ставил это произведение на театральной сцене, кто его только не экранизировал, но каждый раз «Онегин» предстает перед зрителем по-новому. Так и случилось в этот раз: на сцене ТБДТ тюменцы показали, иначе не сказать, «убийство на разрыв аорты». Классическая история любви в начале превращается для зрителя театра в настоящий психологический триллер в конце.

Владимир Ленский (Вадим Шестибрат) и Евгений Онегин (Игорь Баркарь). Фото: Дмитрий Сиялов

– Вся площадка утопает в густом тумане. Эта дымка — не просто сценографический прием, а физическое воплощение помутненного сознания героев. В состоянии глубокой обиды люди физически не могут трезво оценивать ситуацию, и этот туман становится идеальной метафорой рокового заблуждения, ведущего к трагедии. Изящные костюмы и детально проработанные декорации позволили зрителям с головой окунуться в пушкинскую эпоху. Тихо покачивающийся камыш добавил постановке поразительной достоверности, стирая невидимую границу между зрительным залом и сценическим пространством. Казалось, трагедия разворачивается прямо здесь и сейчас, а мы, затаив дыхание, являемся ее невольными свидетелями, – именно так описывают происходящее в Тюменском драматическом театре.

Дым на сцене завораживает зрителя до последней минуты. Фото: Дмитрий Сиялов

Как рассказал автор сценической редакции, режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Южной Осетии Роман Габриа, для постановки выбрали «Евгения Онегина» (12+), потому что это прекрасное произведение Александра Пушкина, глубокая классика, к которой интересно возвращаться и интересно ею заниматься.

Татьяна Ларина (Дарья Шалдуга). Фото: Дмитрий Сиялов

– Пушкин – один из авторов, который бездонен, его можно изучать постоянно, – говорит режиссер. – Почему именно «Онегин. Дуэль»? Смерть поэта – трагическое событие, которое произошло в романе, и Александр Сергеевич удивительным образом предсказал собственную гибель в сюжете, ведь он тоже был убит Дантесом зимой, при похожих обстоятельствах, в связи с оскорблением чести женщины. Так иногда выходит у поэтов и писателей, что они предсказывают собственную биографию. Я предложил артистам тему: поэта убили, а мир вокруг не изменился. Так же птицы поют, плавают рыбы, а «ранение» на «теле» Вселенной зарубцевалось.

Ольга Ларина (Алена Чуванова). Фото: Дмитрий Сиялов

По словам Романа, ценность литературы Пушкина и его труд («Евгения Онегина» он писал аж восемь лет, - прим. ред.) заключается в ритме, строке, которую нужно интересно передать со сцены.

– Все, что я себе позволил – это перевел сцены из литературного отступления и слов автора в диалог. Где-то возник знак вопроса, где-то – диалоговая ритмика. Думаю, ухо зрителя не сильно заметит небольшое вмешательство.

Слева направо: Ольга Ларина (Алена Чуванова), Татьяна Ларина (Дарья Шалдуга) и няня Филипьевна (Ольга Игонина). Фото: Дмитрий Сиялов

Как рассказала заместитель директора по художественно-творческой деятельности, актриса Тюменского драматического театра Кристина Тихонова, изначально были разные варианты для постановки. Рассматривали и Сервантеса, но решили замахнуться на Пушкина.

– Роман сказал, что в его случае в одну и ту же реку дважды войти можно (режиссер уже ставил спектакли по Пушкину, – прим. ред.). И, спустя время, решили создать спектакль по «Евгению Онегину». Причем взяли не весь роман в стихах, так как он объемный, а отдельный блок. Мы всегда просим режиссера написать, о чем будет постановка, и он заметил: «это самая трагическая дуэль в русской литературе». Спектакль вызывает массу вопросов, и с этим изначально сложно работать. Ты начинаешь через себя все пропускать, а потом отключаешь голову и включаешь сердце. Тогда сам себе честно отвечаешь на все вопросы, который режиссер, артисты и команда задают со сцены.

Владимир Ленский (Вадим Шестибрат). Фото: Дмитрий Сиялов

Исполнительница роли Татьяны Лариной Дарья Шелдуга признается, что рада была поработать с Романом Юрьевичем, так как на героев классической истории Пушкина можно взглянуть с другой стороны и порассуждать.

Офицер Зарецкий (Вадим Кудрявцев). Фото: Дмитрий Сиялов

– Для каждого из нас герои «Евгения Онегина» – разные. И каждый зритель может найти в них что-то свое и зацепиться за характер. Даже сейчас, в современном обществе, молодое поколение порой влюбляется в образ, слепо в него верит, и зачастую разочаровывается. Мы разбиваем эти стереотипы.

Вечер, ранняя осень (Эвилина Ризепова). Фото: Дмитрий Сиялов

Игорь Баркарь, исполняющий роль Евгения Онегина, рассказывает, что каждую репетицию актеры узнавали о своих героях что-то новое.

– Благодаря режиссеру мы делаем Евгения другим человеком. Наш Евгений – не тот, в кого могут влюбиться школьницы. Здесь есть место и для любви, и для ненависти, и для смеха, и для слез. Основной лейтмотив – дружба, а что вытекает из этой дружбы – это увидит зритель. Наш Евгений очень современный. Речь идет о безжалостности современного человека к человеку и о том, насколько люди могут быть злопамятны и циничны.

Евгений Онегин (Игорь Баркарь). Фото: Дмитрий Сиялов

Следующий показ спектакля состоится 11 сентября. Половина билетов уже продана.

Общее фото аристов спектакля на поклоне. Фото: Дмитрий Сиялов

Создатели спектакля:

Автор сценической редакции и режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Южной Осетии Роман Габриа

Художник-постановщик – Анвар Гумаров

Художник по костюмам – Елена Жукова

Композитор – Владислав Крылов

Режиссер по пластике – Илья Колецкий

Художник по свету – Тарас Михалевский

Художник мультимедиа – Александра Магелатова

Музыкальный руководитель, педагог по вокалу – Андрей Федоськин

Помощник режиссера – Надежда Малышева

Действующие лица и исполнители:

Евгений Онегин – Игорь Баркарь

Татьяна Ларина – Дарья Шалдуга

Владимир Ленский – Вадим Шестибрат

Ольга Ларина – Алёна Чуванова

Филипьевна, няня – Ольга Игонина

Зарецкий, офицер – Вадим Кудрявцев

Гильо, слуга – Андрей Волошенко

Вечер, ранняя осень – Эвилина Ризепова

Ночь, поздняя осень – Софья Илюшина

Утро, начало зимы – Наталья Никулина

День, зима – София Тихонова

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.