Когда «развивашка» во вред: психолог назвал опасные занятия для малышей

Как отличить полезное занятие для детей от траты времени и денег Фото: Анна Горлач

Сегодня едва ли не каждый родитель слышит: «Не упустите момент!» — и перед глазами тут же возникает список достижений, к которым будто бы нужно стремиться любой ценой. Ментальная арифметика, английский, шахматы, скорочтение, подготовка к школе… Расписание четырёх или пятилетнего ребёнка порой выглядит плотнее, чем у занятого взрослого. И в этом потоке советов и обещаний родители невольно пугаются: а вдруг они действительно что то упускают? Так и получается, что малыша записывают на всё подряд — лишь бы «не отстать».

Педагог психолог Шамиль Ахмадуллин в беседе с «Комсомольской правдой — Тюмень» помогает разобраться, какие занятия действительно полезны, какие — просто трата времени и денег, а какие и вовсе способны навредить.

По мнению эксперта, перед тем как вести ребёнка в очередной кружок, родителям стоит задать себе простой вопрос: это занятие помогает раскрыться тому, что уже есть в ребёнке, или пытается подогнать его под чьи то представления о «правильном» дошкольнике? Настоящая развивающая среда идёт за ребёнком: замечает, к чему тянутся его руки, загораются глаза, и поддерживает этот интерес. Плохая же тащит к заранее заданному результату, не спрашивая, готов ли малыш и нужно ли ему это вообще. Разница принципиальна: одно раскрывает потенциал, другое — ломает мотивацию.

Вредные «развивашки»

Эксперт перечислил «развивающие» занятия, на которые точно водить не стоит, поскольку могут принести больше вреда, чем пользы.

Форсированное раннее обучение — чтение и счёт «пораньше». Родителей соблазняют цифрой «читает в четыре». Но если ребёнок ещё не дозрел, а его усаживают за буквы через силу, он делает простой и обидный вывод: «когда я это делаю, взрослый мной недоволен, значит, это плохо». И к школе, когда пора бы читать в радость, у него уже готово отвращение. Мы своими руками отбиваем охоту раньше, чем она успела появиться. Раннее — не значит лучше. Каждому навыку своё время.

К школе, когда пора бы читать в радость, у него уже готово отвращение Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Всё, что построено на гонке и рейтинге. Кружки, где малышей сравнивают, ставят баллы, устраивают соревнования «кто быстрее». В дошкольном возрасте это яд: ребёнок начинает бояться ошибиться, а страх ошибки — злейший враг любого развития. Хорошее занятие в этом возрасте устроено так, что ошибиться не стыдно, а интересно.

Занятия, где ребёнок пассивен. Если малыш час сидит и повторяет за педагогом по образцу — это не развитие, это дрессировка. Мозг растёт там, где ребёнок сам пробует, ошибается и находит, а не там, где он послушно воспроизводит.

Перегруз ради галочки. Пять кружков в неделю — это не забота, а способ вырастить уставшего, перевозбуждённого ребёнка, у которого не осталось сил на главное в его возрасте — на свободную игру. А именно в ней, а не в кружках, дошкольник и развивается больше всего.

Где искать пользу

По словам психолога, лучше всего работают занятия, где ребёнок активно двигается и творит руками: лепка, рисование, танцы, плавание, конструирование. В этом возрасте мышление буквально «растёт через руки и тело»: развивается мелкая моторика, координация, а вместе с ними — и мозг. И самое важное: такие занятия приносят радость, а не напряжение.

Лучше всего работают занятия, где ребёнок активно двигается и творит руками Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Музыка и ритм — ещё один беспроигрышный вариант. Пение, простые инструменты, музыкальные игры развивают слух, память, чувство ритма и заодно помогают речи.

Но лучший формат для дошкольника — это игра. В этом возрасте игра — не развлечение, а естественный способ познавать мир. Хороший педагог не «ведёт урок», а играет с детьми так, что развитие происходит само собой. Главный маркер того, что вы попали в цель, — горящие глаза ребёнка после занятия.

Больше песка, меньше кабинета

– Родители часто спрашивают, на какие кружки водить ребёнка летом. И тут я скажу так: летом стоит сместить баланс. Не «отменить всё», а честно взглянуть, чего ребёнку сейчас не хватает больше — ещё одного занятия в четырёх стенах или простора, солнца и свободной игры. Чаще всего второго. Проще говоря, летом ребёнку полезнее вдоволь накопаться в песке, чем сидеть в помещении над пазлом, – говорит Шамиль Ахмадуллин.

Он объяснил, в чём разница. Развивающий пазл за столом даёт ребёнку одну узкую задачу. А обычная песочница летом — это десяток задач сразу, и все настоящие. Ребёнок строит и обрушивает — постигает физику. Лепит куличи — работает та самая мелкая моторика, за которой гоняются на платных занятиях. Договаривается с другими детьми, кто копает, а кто носит воду, — учится общению и переговорам. Придумывает, что это не куча песка, а замок, — включает воображение. И всё это его руками, его инициативой, без единого «повтори за мной».

Летом ребёнку полезнее вдоволь накопаться в песке, чем сидеть в помещении над пазлом Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Живая среда даёт ребёнку богатство, которого не даст ни одна методика: речка, лес, двор, песок — это прекрасная развивающая среда, и она бесплатна.

– Это не значит, что хорошие занятия летом под запретом, — если ребёнок ходит туда с горящими глазами и это игра, а не муштра за партой, прекрасно. Речь о балансе: пусть в летнем расписании будет больше воздуха и свободной игры, чем кабинета. Наберётся ребёнок солнца, движения и живой игры — вот и всё лучшее развитие, – считает эксперт.

И обязательно — книги

И есть одно занятие, которое психолог ставит выше любого кружка, — совместное чтение. Это то, что доступно каждой семье, ничего не стоит и даёт дошкольнику несравнимо больше многих платных развивашек.

Когда взрослый читает малышу вслух, развивается речь — ребенок впитывает слова, обороты, интонации, растёт словарный запас, тренируется внимание — удержать нить истории до конца это работа. И, самое ценное: в это время запускается воображение: ведь в книге, в отличие от мультика, картинку никто не показывает — ребёнок достраивает её сам. Он сам представляет, какой мишка, как выглядит лес, что чувствует герой. Это и есть работа мысли, только в удовольствие.

Когда взрослый читает малышу вслух, у ребенка развивается речь, тренируется внимание, запускается воображение Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

– А ещё чтение вслух — это те самые пятнадцать минут, когда вы с ребёнком вместе, щека к щеке. И книга навсегда связывается для него с теплом и близостью. Так, без всяких методик, рождается любовь к чтению — а это, поверьте мне как автору детских книг, тот фундамент, на котором потом держится вообще всё: и учёба, и мышление, и внутренний мир. Ребёнок, которому в детстве читали с любовью, приходит в школу подготовленным лучше, чем после десяти развивающих кружков — потому что у него есть главное: желание узнавать и умение слушать, – убежден Шамиль Ахмадуллин.

Модное – не значит лучшее

Психолог советует не гнаться за модными развивашками и за ранними достижениями. Спрашивайте себя одно: это раскрывает моего ребёнка или переделывает его? Выбирайте движение, творчество и игру, а не гонку и рейтинги. Летом отпускайте ребёнка в песок, в лес, во двор — живая среда развивает не хуже любого кабинета. А по вечерам читайте вместе.

– Самое ценное, что мы можем дать ребёнку в эти годы, — не набор ранних навыков, которые он и так освоит в своё время, а любовь к книге и вкус к тому, чтобы самому узнавать мир. Вот это останется с ним на всю жизнь.

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