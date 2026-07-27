Фото: фрипик.ру.

«Болезнь грязных рук и яиц»: почти 300 детей в Тюменской области подхватили сальмонеллёз за полгода.

Тишина санитарной статистики оказалась обманчивой. За первые шесть месяцев 2026 года тюменские врачи зафиксировали около 470 случаев острой кишечной инфекции — сальмонеллёза. Официальные данные предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора Тюменской области.

Цифры становятся пугающими, если посмотреть на возраст пациентов. Более 60% заболевших — это дети и подростки. В абсолютных числах - это свыше 280 несовершеннолетних по всему региону. При этом специалисты спешат успокоить: массовых вспышек с сотнями пострадавших одновременно не было, речь идет о локальных заражениях.

Где прячется инфекция?

Сальмонеллёз традиционно называют «болезнью сырых яиц», но список рисков гораздо шире. Инфекция чаще всего передаётся через продукты животного происхождения:

- Плохо прожаренное мясо птицы;

- Сырые или недоваренные яйца (в том числе в домашнем майонезе и соусах);

- Мясные полуфабрикаты;

- Молочные продукты, которые хранились без холодильника.

В зоне риска оказались именно дети из-за особенностей гигиены и питания. Чтобы снизить риск заражения, Роспотребнадзор настоятельно рекомендует тщательно мыть руки перед едой, хорошо прожаривать птицу и полностью отказаться от употребления сырых яиц.

Симптомы, которые нельзя игнорировать:

Если после еды поднялась температура выше 37 градусов, началась многократная рвота, диарея (более трёх раз в сутки) или боли в животе — необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

Ранее мы писали о массовом отравлении в селе Онохино Тюменской области, где за два дня пострадали 116 учеников местной школы. Один ребенок был госпитализирован в состоянии средней тяжести, остальные проходят лечение амбулаторно. На фоне этих событий депздрав региона открыл горячую линию для консультации новых возможных пострадавших. Подробности – в нашем материале.

Напомним, если вы стали жертвой опасной инфекции, получить консультацию можно круглосуточно по телефону: +7 (3452) 270-331.

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