«Кричал от ужаса и боли»: в Тюмени собака на глазах хозяев покалечила ребёнка

В Тюмени мальчик пострадал от нападения собаки Фото: Марина Щелкунова

В СНТ «Локомотив» под Тюменью собака напала на ребёнка прямо на глазах у своих хозяев. О случившемся рассказала мама пострадавшего мальчика Марина Щелкунова. Женщина уверена — история должна стать достоянием общественности, иначе под угрозой окажутся и другие дети.

По словам Марины, её сын ехал на велосипеде по общей улице, когда заметил впереди собаку, которую вели хозяева. Мальчик проявил осторожность, поскольку знал, что псы нередко бросаются вдогонку, поэтому слез с велосипеда и пошёл пешком. Но эта предусмотрительность не спасла. В какой-то момент пёс сорвался с поводка и молниеносно набросился на ребёнка. Хозяин пытался оттащить животное, но от суеты и рывков собака лишь сильнее вцеплялась в мальчика. В конце концов, удалось убрать разъяренную собаку от ребёнка — после чего хозяева просто увели ее в ограду и закрыли за собой калитку.

Самое шокирующее, подчёркивает Марина, — то, что владельцы собаки не попытались даже узнать, насколько серьёзно пострадал мальчик, не предложили помощь, не проводили его до дома.

Ребёнок поднялся и пошёл сам, крича от ужаса и боли так, что его услышали родители. Они выскочили из дома и бросились к сыну.

Фото: Марина Щелкунова

Позже семья подошла к хозяевам пса, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, но те не стали вступать в диалог. Более того, собака продолжала свободно бегать по участку, а дверь на улицу оставалась открытой — будто ничего страшного и не произошло.

Марина Щелкунова не скрывает своего отчаяния. Она утверждает, что эта собака далеко не впервые проявляет агрессию, а владелица - женщина, которая в СНТ «Локомотив» разводит породу Стаффорд, - не справляется с ними.

– Они агрессивные, нападают на людей, на животных, разрывают собак, полиция бездействует, участковому уже ранее писали заявления два раза по этой собаке, никаких действий нет. Пострадал мой ребенок, у него очень сильный испуг, про последствия в виде рваных ран я вообще молчу, тут даже смотреть страшно. Прошу обратить внимание полиции, прокуратуры. Мы боимся за жизни свои детей, жизни наших животных и свою жизнь, – обратилась мама пострадавшего мальчика.

Как сообщили изданию «Комсомольская правда – Тюмень» в городской полиции, заявление по шокирующему инциденту зарегистрировано. По факту обращения началась проверка.

– Инцидент в СНТ «Локомотив» произошел 25 июля. Пострадал 10-летний мальчик. Ребенку оказана помощь в медицинском учреждении. Медики диагностировали укушенные раны левого бедра и левого предплечья. Чтобы установить степень вреда здоровью, была назначена судебно-медицинская экспертиза — её уже провели. Сейчас материалы находятся на рассмотрении, и в кратчайшие сроки будет принято процессуальное решение, – прокомментировали в полиции.

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