Совпадение или схема: в Тюмени тараканы пришли вместе с рекламой дезинсекции

Дождливая погода гонит тараканов в квартиры тюменцев Фото: фрипик.ру

Жители района КПД в Тюмени бьют тревогу: в квартирах всё чаще замечают тараканов. И что особенно настораживает горожан — нашествие насекомых произошло одновременно с появлением на подъездах объявлений от фирм, предлагающих срочно провести дезинсекцию. Люди невольно задаются вопросом: не связаны ли эти два явления?

Профессиональный зоолог, специалист по содержанию экзотических животных, член Русского Географического Общества Павел Айгишев рассказал изданию «Комсомольская правда – Тюмень», откуда берутся «незваные гости» и почему даже идеальная чистота не спасает.

– Существует версия о том, что недобросовестные дезинсекторы «подселяют» насекомых для создания спроса на свои услуги. Некоторые недобросовестные фирмы действительно практикуют шоковую рекламу. Они могут выпустить в подъезд небольшую партию тараканов, чтобы напугать жильцов и навязать свою помощь. Однако, не стоит забывать что если кто-то из соседей вызывал недавно службу дезинсекции, то тараканы само собой массово побегут от распыленного яда и будут искать укрытие в других квартирах и мусоропроводе, – объяснил эксперт.

При этом чистота в квартире вовсе не гарантирует защиту от непрошеных гостей. Тараканам для выживания нужно совсем немного: вода, укрытие и хотя бы минимальные источники пищи. Без еды они способны продержаться до 30 дней, а вот без воды не проживут и пяти суток. Поэтому для них вполне достаточно капли влаги в раковине, конденсата на трубах, воды в поддоне для цветов или в миске питомца. Проще говоря, источник выживания найти им совсем не сложно.

Для тараканов достаточно капли влаги в раковине, конденсата на трубах, воды в поддоне для цветов или в миске питомца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Основные пути проникновения

От соседей. Многоэтажки словно созданы для того, чтобы тараканы беспрепятственно кочевали из квартиры в квартиру. Они проникают через вентиляцию, щели вокруг труб и розеток, зазоры возле плинтусов и входных дверей.

Через общие зоны дома. Подвалы, мусоропроводы, подъезды и технические помещения нередко служат рассадником, откуда насекомые попадают в квартиры.

С вещами. Тараканов (в том числе их яйца) можно случайно принести с мебелью, бытовой техникой, коробками, посылками, покупками из магазина или со склада.

Во время переезда или доставки. Крупные партии товаров и упаковочные материалы — частый источник заноса.

Насекомые мигрируют от соседей при травле, случайно заносятся с вещами или попадают в жилище через вентиляцию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Что особенно важно учитывать

Один замеченный таракан — уже повод насторожиться. Чаще всего это «разведчик», который ищет подходящее место для колонии. А укромных уголков в любой квартире хватает: пространство за плинтусами, под раковиной, за задней стенкой холодильника, внутри розеток и вентиляционных решёток. Именно там тараканы чувствуют себя в безопасности. И потому даже самая тщательная уборка не даёт стопроцентной защиты, если источник проблемы находится за пределами квартиры — например, у соседей или в техническом помещении дома.

– Дождливая погода может напрямую влиять на поведение тараканов, заставляя их массово мигрировать в поисках сухого укрытия. Высокая влажность способствует более активному размножению, а затопление уличных колодцев и подвалов приводит к их нашествию в жилые дома, – говорит Павел Айгишев.

Личинки спрячутся

Особую сложность в борьбе с тараканами создаёт их биология. Основную часть популяции — до 90 % — составляют личинки, которые прячутся в самых узких щелях, куда не проникает ни одна обработка. Поэтому при дезинсекции чаще всего погибают взрослые особи, а уцелевшие личинки уже через два три месяца способны дать новое потомство. Если обработать не все помещения в доме, оставшиеся насекомые быстро расселятся обратно, и проблема вернётся в прежнем масштабе. Именно поэтому специалисты настаивают: все заселённые тараканами помещения в одном здании нужно обрабатывать одновременно либо в течение двух четырёх дней подряд. При более длительных перерывах эффект от травли сводится к нулю.

Таракан в ухе, астма и ринит

При это Роспотребнадзор напоминает, что тараканы — не просто неприятное соседство, а реальная угроза здоровью. Рыжие тараканы, наиболее распространённые в наших домах, способны переносить возбудителей кишечных инфекций. Их экскременты и сухие шкурки после линьки нередко вызывают аллергию, провоцируя дерматит, бронхиальную астму и ринит. В некоторых случаях насекомое может даже заползти в наружный слуховой проход, вызывая сильное раздражение.

Павел Айгишев отмечает, что наиболее эффективными средствами против тараканов сегодня считаются инсектицидные гели и микрокапсулированные концентраты. Гели наносят каплями вдоль плинтусов: они содержат приманку, которую таракан съедает и затем заражает всю колонию. Концентраты разводят водой и распыляют, чтобы создать защитный барьер.

Как снизить риск

Устраняйте протечки и насухо вытирайте раковины, столешницы и полы в ванной и на кухне.

Храните продукты в герметичных контейнерах, не оставляйте крошки и остатки корма для животных.

Ежедневно выносите мусор и держите ведро с плотной крышкой.

Заделывайте щели возле труб, розеток и плинтусов, ставьте мелкую сетку на вентиляционные решётки.

Регулярно осматривайте «укромные» места, особенно вечером или ночью, когда тараканы наиболее активны.

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