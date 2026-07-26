Фото: администрация Тюмени.

Тюмень гуляла два дня на два фронта: 26 июля День города с размахом слился воедино с Днем Военно-морского флота. На сцену вышли Полина Гагарина, группа «Корни», хор Турецкого и другие хедлайнеры. Пока горожане разбирают гигабайты снятых видео для социальных сетей, мы собрали самые яркие кадры в одном месте — если вы по какой-то причине пропустили этот музыкальный ураган.

Концерт Полины Гагариной в Тюмени на День города 26 июля: фото и видео с площади

К вечеру площадь 400-летия Тюмени превратилась в настоящее людское море. Программа была такой плотной, что перевести дух было некогда.

Полина Гагарина начала свой сет пронзительно мягко — с «Колыбельной». А дальше градус только рос: зал пел вместе с ней «Не верь мне больше», «Кукушку», «Спектакль окончен» и «Воду».

«С днем рождения, Тюмень! От всей души поздравляю с 440-летием! Это потрясающая, невероятная и величественная дата. Хочу, чтобы вы знали, самое главное – вы. От вас зависит абсолютно все: каким будет город, насколько он будет счастливым, теплым. Я прошу вас от всей души, чтобы вы были друг к другу внимательными, заботливыми, говорили комплименты, радовались своему городу и благодарили его, а он ответит вам тем же», — обратилась певица к зрителя на площади.

Фото: администрация Тюмени.

Люди пришли за этим настроением целыми семьями. Публика подобралась колоритная: кто-то развернул плакаты мольбы о караоке «Полина, можно с вами спеть», кто-то требовал личного внимания кумира «Полина, обрати внимание». Сама Гагарина охотно шла на контакт, перебрасываясь шутками со зрителями прямо посреди песен.

Концерт Полины Гагариной из окон ближайших домов. Фото: соцсети.

— Мы пришли сюда ради драйва, получить заряд энергии. В целом День города классный, сегодня мы были на набережной, погуляли на Цветном бульваре. И впечатлений масса.

Фото: соцсети.

Музыкальный вечер стал огненной точкой трехдневного юбилея. Накануне ту же самую площадку до отказа заполнили голоса «Хора Турецкого» и арт-группы Soprano, подготовив почву для субботнего финала.

Фото: соцсети.

Однако эти три летних дня могли бы запомниться совсем иначе. Еще вчера утром праздничное безумие резко сменилось звенящей тревогой. В субботу областной центр уже вовсю отмечал 440-летие: улицы гудели от гостей, звезды готовились к выходу, когда власти внезапно ввели режим «Беспилотной опасности». Три часа напряженного ожидания под сирены. Как именно Тюмень встретила свой юбилей вопреки атаке дронов — читайте в нашем подробном репортаже.

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