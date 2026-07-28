Садовник Сара Бергер рассказала, как быстро заложить сад, если нет времени растить саженцы Фото: Анна Горлач

Мечта любого дачника — собственное плодовое дерево, которое радует щедрым урожаем. Но ждать, пока оно вырастет из маленького саженца — испытание для терпеливых. Есть и альтернатива – посадить уже взрослое дерево, крупномер, какие предлагаются и в тюменских питомниках. Однако страх, что дерево не приживётся, останавливает садоводов. Разобраться, где правда, а где мифы, читателям «Комсомольской правды — Тюмень» помогла профессиональный садовник-практик, специалист по уходу за частными садами Сара Бергер.

По словам эксперта, главный миф — будто взрослые деревья приживаются хуже из-за возраста. На деле всё иначе: решающим фактором становится не количество лет растения, а то, насколько грамотно его посадят и насколько подходящие условия создадут на новом месте.

Любая пересадка — это стресс: и для юного саженца, и для взрослого дерева. Разница лишь в масштабе. У крупномера объём корней гораздо больше, а крона требует много воды и питания. Поэтому, теряя часть корневой системы при пересадке, взрослое растение оказывается в более тяжёлой ситуации. Но если соблюсти технологию и не ошибиться с местом, крупномер вполне способен прижиться и со временем радовать крепким ростом.

Любая пересадка — это стресс: и для юного саженца, и для взрослого дерева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Садовник подчёркивает: дерево чаще всего гибнет не потому, что оно взрослое, а потому, что после пересадки оказалось в неподходящих условиях. И здесь кроется главная ловушка: у молодого саженца восстановление корней идёт быстрее, он легче адаптируется. Взрослому дереву на это нужны месяцы, а значит, любая ошибка при посадке обходится дороже. Именно поэтому к выбору места и подготовке участка с крупномерами нужно подходить особенно тщательно.

Три варианта

Сегодня в питомниках растения продают в основном в трех вариантах емкостей: в жёстком пластиковом контейнере, в мягком контейнере (Big Bag или аналогичном), либо выкопанное в питомнике с земляным комом, завернутым в натуральную или синтетическую мешковину и закрепленным металлической сеткой.

Особую популярность завоевали растения с закрытой корневой системой — их выращивают в контейнерах либо пересаживают вместе с комом земли. Главное преимущество такого варианта — минимальная травматизация корней. Такие деревья можно сажать дольше в течение сезона, и шансы на успешное укоренение у них выше.

Уловки продавцов

Но и тут есть подвох: закрытая корневая система — ещё не гарантия качества. Бывает, что дерево годами росло в слишком тесном контейнере, и его корни закрутились по кругу. После посадки такая корневая система долго не развивается наружу, и дерево страдает. Поэтому перед покупкой важно не просто смотреть на контейнер, а оценивать состояние растения и проверять корни. Если они сильно закольцованы, их нужно аккуратно расправить — это заметно повышает шансы на нормальную адаптацию.

Ещё одна частая уловка продавцов — выдать за контейнерное растение дерево, выкопанное из открытого грунта. Его выкапывают с комом, оборачивают мешковиной и сеткой, а потом ставят в пластиковый контейнер и подсыпают грунт. Внешне это выглядит как растение с закрытой корневой системой, но по сути — совсем другой вариант. Опытный садовник советует при осмотре искать следы мешковины и сетки: если они есть, значит, растение было выкопано раньше и требует особого подхода при посадке.

Особую популярность завоевали растения с закрытой корневой системой Фото: Анна Горлач

Бюджетный вариант

Растения с земляным комом — более бюджетный вариант, и он вполне рабочий, если дерево выкопали недавно. Но здесь тоже есть свои тонкости. При механизированной выкопке земля нередко поднимается к стволу, и корневая шейка оказывается заглублённой ещё до посадки. Это критично: первое, что нужно сделать, когда дерево поставлено в яму, — найти настоящую корневую шейку и убедиться, что она не окажется под землёй.

Не менее важно обратить внимание на материалы упаковки. Натуральная мешковина и тонкая неоцинкованная сетка могут оставаться в почве: достаточно развязать верх, открыть шейку и освободить верхнюю часть сетки. А вот синтетическая мешковина и оцинкованная сетка — проблема: первая годами не разлагается и мешает корням, вторая со временем начинает пережимать утолщающиеся корни. В таких случаях материалы желательно удалить настолько, насколько это возможно без разрушения земляного кома.

Сохранить или разрушить

Земляной ком — это не просто грунт, а привычная среда растения. В нём сохраняются мелкие всасывающие корни и почвенные микроорганизмы, с которыми дерево живёт в симбиозе. Разрушать его без необходимости нельзя: так можно лишить растение значительной части работающей корневой системы и многократно усилить стресс. Поэтому главная задача при пересадке крупномеров — сохранить ком максимально целым.

Идеальное место

– Но даже самая правильная посадка не сработает, если место дереву не подходит. Самый важный вопрос — не «как посадить», а «подходит ли этому дереву именно это место». Нужно учитывать освещённость, состав почвы, уровень грунтовых вод, отсутствие застоя воды, достаточно ли пространства дереву во взрослом возрасте и не будут ли соседние растения конкурировать за влагу и питание. Чем ближе условия участка к тем, в которых вид растёт в природе, тем выше шансы на успех, – говорит садовник.

Подготовка почвы — тоже не про универсальные рецепты. Важно понимать её механический состав, дренирующую способность, влажность и кислотность. На заболоченном участке бесполезно просто выкопать глубокую яму и засыпать её плодородной землёй: она быстро превратится в чашу, где будет скапливаться вода. Иногда разумнее подобрать растение, которому такие условия подходят, чем пытаться переделать весь участок.

Сегодня в питомниках растения продают в основном в трех вариантах емкостей Фото: Анна Горлач

Средства от стресса

Что касается удобрений, то в первый год после посадки эксперт не советует их вносить. В этот период дереву важно восстановить корневую систему, а стимуляция роста побегов только отнимет силы. Вместо удобрений лучше использовать препараты, помогающие растению справиться со стрессом и наращивать новые корни, — например, «Радифарм», «Корнесил» или «Циркон». Обычно хватает трёх четырёх поливов с интервалом в две недели, чередуя средства. Для хвойных подойдёт «Фитозонт Хвойный». Полезно также заселить почву фосфатмобилизующими микроорганизмами: они переводят фосфор в доступную форму, а именно он играет ключевую роль в формировании корней. К обычным подкормкам можно переходить со следующего сезона.

Как пересадить взрослое дерево на участке

Если нужно пересадить взрослое дерево, уже растущее на участке, лучше не делать это в один день. Правильнее заранее подготовить растение: весной по периметру будущего кома лопатой обрезают корни, но само дерево оставляют на месте. За сезон внутри этого контура нарастает множество новых всасывающих корней, и осенью дерево переносят на новое место уже с гораздо меньшими потерями.

Лучшее время для посадки крупномеров с закрытой корневой системой — весь сезон, кроме периода цветения. Но особенно удачными считаются периоды покоя. Если посадочная яма готова заранее, многие деревья отлично приживаются поздней осенью и даже зимой, когда рост побегов и листьев остановлен. В это время физиологический стресс минимален. Главное — соблюдать технологию и не сажать при сильных морозах, чтобы не повредить корни.

Распространенные ошибки

Чаще всего проблемы возникают не из за самого дерева, а из за ошибок садовода. Самые распространённые — заглубление корневой шейки, посадка в переувлажнённом месте, неправильный полив, слишком ранние и обильные подкормки, а также отсутствие наблюдения за растением в первый сезон. После пересадки дереву нужно время и правильные условия для восстановления корней. Задача садовода — помочь ему в этом, а не гнаться за быстрым ростом.

Посадка – не разовая операция

Подводя итог, Сара Бергер даёт несколько простых, но важных советов. Прежде чем браться за лопату, стоит внимательно осмотреть участок и изучить требования именно того вида дерева, которое планируется посадить. Корневую шейку ни в коем случае нельзя заглублять. Земляной ком нужно сохранять максимально целым. После посадки важно регулярно наблюдать за деревом: следить не только за влажностью почвы, но и за состоянием листьев, приростов и общим самочувствием растения. И главное — не считать посадку разовой операцией. Это лишь начало адаптации. Если условия на участке максимально близки к природным, дереву гораздо реже потребуется помощь человека, и оно сможет прожить долгую и здоровую жизнь.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.