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28 июля 2026 7:55

Деревья-переселенцы: перевезти «взрослого» на новый участок и не совершить фатальной ошибкифото

Садовник Сара Бергер рассказала, как быстро заложить сад, если нет времени растить саженцы
Анна Горлач
Садовник Сара Бергер рассказала, как быстро заложить сад, если нет времени растить саженцы Фото: Анна Горлач

Садовник Сара Бергер рассказала, как быстро заложить сад, если нет времени растить саженцы Фото: Анна Горлач

Мечта любого дачника — собственное плодовое дерево, которое радует щедрым урожаем. Но ждать, пока оно вырастет из маленького саженца — испытание для терпеливых. Есть и альтернатива – посадить уже взрослое дерево, крупномер, какие предлагаются и в тюменских питомниках. Однако страх, что дерево не приживётся, останавливает садоводов. Разобраться, где правда, а где мифы, читателям «Комсомольской правды — Тюмень» помогла профессиональный садовник-практик, специалист по уходу за частными садами Сара Бергер.

По словам эксперта, главный миф — будто взрослые деревья приживаются хуже из-за возраста. На деле всё иначе: решающим фактором становится не количество лет растения, а то, насколько грамотно его посадят и насколько подходящие условия создадут на новом месте.

Любая пересадка — это стресс: и для юного саженца, и для взрослого дерева. Разница лишь в масштабе. У крупномера объём корней гораздо больше, а крона требует много воды и питания. Поэтому, теряя часть корневой системы при пересадке, взрослое растение оказывается в более тяжёлой ситуации. Но если соблюсти технологию и не ошибиться с местом, крупномер вполне способен прижиться и со временем радовать крепким ростом.

Любая пересадка — это стресс: и для юного саженца, и для взрослого дерева

Любая пересадка — это стресс: и для юного саженца, и для взрослого дерева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Садовник подчёркивает: дерево чаще всего гибнет не потому, что оно взрослое, а потому, что после пересадки оказалось в неподходящих условиях. И здесь кроется главная ловушка: у молодого саженца восстановление корней идёт быстрее, он легче адаптируется. Взрослому дереву на это нужны месяцы, а значит, любая ошибка при посадке обходится дороже. Именно поэтому к выбору места и подготовке участка с крупномерами нужно подходить особенно тщательно.

Три варианта

Сегодня в питомниках растения продают в основном в трех вариантах емкостей: в жёстком пластиковом контейнере, в мягком контейнере (Big Bag или аналогичном), либо выкопанное в питомнике с земляным комом, завернутым в натуральную или синтетическую мешковину и закрепленным металлической сеткой.

Особую популярность завоевали растения с закрытой корневой системой — их выращивают в контейнерах либо пересаживают вместе с комом земли. Главное преимущество такого варианта — минимальная травматизация корней. Такие деревья можно сажать дольше в течение сезона, и шансы на успешное укоренение у них выше.

Уловки продавцов

Но и тут есть подвох: закрытая корневая система — ещё не гарантия качества. Бывает, что дерево годами росло в слишком тесном контейнере, и его корни закрутились по кругу. После посадки такая корневая система долго не развивается наружу, и дерево страдает. Поэтому перед покупкой важно не просто смотреть на контейнер, а оценивать состояние растения и проверять корни. Если они сильно закольцованы, их нужно аккуратно расправить — это заметно повышает шансы на нормальную адаптацию.

Ещё одна частая уловка продавцов — выдать за контейнерное растение дерево, выкопанное из открытого грунта. Его выкапывают с комом, оборачивают мешковиной и сеткой, а потом ставят в пластиковый контейнер и подсыпают грунт. Внешне это выглядит как растение с закрытой корневой системой, но по сути — совсем другой вариант. Опытный садовник советует при осмотре искать следы мешковины и сетки: если они есть, значит, растение было выкопано раньше и требует особого подхода при посадке.

Особую популярность завоевали растения с закрытой корневой системой Фото: Анна Горлач

Особую популярность завоевали растения с закрытой корневой системой Фото: Анна Горлач

Бюджетный вариант

Растения с земляным комом — более бюджетный вариант, и он вполне рабочий, если дерево выкопали недавно. Но здесь тоже есть свои тонкости. При механизированной выкопке земля нередко поднимается к стволу, и корневая шейка оказывается заглублённой ещё до посадки. Это критично: первое, что нужно сделать, когда дерево поставлено в яму, — найти настоящую корневую шейку и убедиться, что она не окажется под землёй.

Не менее важно обратить внимание на материалы упаковки. Натуральная мешковина и тонкая неоцинкованная сетка могут оставаться в почве: достаточно развязать верх, открыть шейку и освободить верхнюю часть сетки. А вот синтетическая мешковина и оцинкованная сетка — проблема: первая годами не разлагается и мешает корням, вторая со временем начинает пережимать утолщающиеся корни. В таких случаях материалы желательно удалить настолько, насколько это возможно без разрушения земляного кома.

Сохранить или разрушить

Земляной ком — это не просто грунт, а привычная среда растения. В нём сохраняются мелкие всасывающие корни и почвенные микроорганизмы, с которыми дерево живёт в симбиозе. Разрушать его без необходимости нельзя: так можно лишить растение значительной части работающей корневой системы и многократно усилить стресс. Поэтому главная задача при пересадке крупномеров — сохранить ком максимально целым.

Идеальное место

– Но даже самая правильная посадка не сработает, если место дереву не подходит. Самый важный вопрос — не «как посадить», а «подходит ли этому дереву именно это место». Нужно учитывать освещённость, состав почвы, уровень грунтовых вод, отсутствие застоя воды, достаточно ли пространства дереву во взрослом возрасте и не будут ли соседние растения конкурировать за влагу и питание. Чем ближе условия участка к тем, в которых вид растёт в природе, тем выше шансы на успех, – говорит садовник.

Подготовка почвы — тоже не про универсальные рецепты. Важно понимать её механический состав, дренирующую способность, влажность и кислотность. На заболоченном участке бесполезно просто выкопать глубокую яму и засыпать её плодородной землёй: она быстро превратится в чашу, где будет скапливаться вода. Иногда разумнее подобрать растение, которому такие условия подходят, чем пытаться переделать весь участок.

Сегодня в питомниках растения продают в основном в трех вариантах емкостей Фото: Анна Горлач

Сегодня в питомниках растения продают в основном в трех вариантах емкостей Фото: Анна Горлач

Средства от стресса

Что касается удобрений, то в первый год после посадки эксперт не советует их вносить. В этот период дереву важно восстановить корневую систему, а стимуляция роста побегов только отнимет силы. Вместо удобрений лучше использовать препараты, помогающие растению справиться со стрессом и наращивать новые корни, — например, «Радифарм», «Корнесил» или «Циркон». Обычно хватает трёх четырёх поливов с интервалом в две недели, чередуя средства. Для хвойных подойдёт «Фитозонт Хвойный». Полезно также заселить почву фосфатмобилизующими микроорганизмами: они переводят фосфор в доступную форму, а именно он играет ключевую роль в формировании корней. К обычным подкормкам можно переходить со следующего сезона.

Как пересадить взрослое дерево на участке

Если нужно пересадить взрослое дерево, уже растущее на участке, лучше не делать это в один день. Правильнее заранее подготовить растение: весной по периметру будущего кома лопатой обрезают корни, но само дерево оставляют на месте. За сезон внутри этого контура нарастает множество новых всасывающих корней, и осенью дерево переносят на новое место уже с гораздо меньшими потерями.

Лучшее время для посадки крупномеров с закрытой корневой системой — весь сезон, кроме периода цветения. Но особенно удачными считаются периоды покоя. Если посадочная яма готова заранее, многие деревья отлично приживаются поздней осенью и даже зимой, когда рост побегов и листьев остановлен. В это время физиологический стресс минимален. Главное — соблюдать технологию и не сажать при сильных морозах, чтобы не повредить корни.

Распространенные ошибки

Чаще всего проблемы возникают не из за самого дерева, а из за ошибок садовода. Самые распространённые — заглубление корневой шейки, посадка в переувлажнённом месте, неправильный полив, слишком ранние и обильные подкормки, а также отсутствие наблюдения за растением в первый сезон. После пересадки дереву нужно время и правильные условия для восстановления корней. Задача садовода — помочь ему в этом, а не гнаться за быстрым ростом.

Посадка – не разовая операция

Подводя итог, Сара Бергер даёт несколько простых, но важных советов. Прежде чем браться за лопату, стоит внимательно осмотреть участок и изучить требования именно того вида дерева, которое планируется посадить. Корневую шейку ни в коем случае нельзя заглублять. Земляной ком нужно сохранять максимально целым. После посадки важно регулярно наблюдать за деревом: следить не только за влажностью почвы, но и за состоянием листьев, приростов и общим самочувствием растения. И главное — не считать посадку разовой операцией. Это лишь начало адаптации. Если условия на участке максимально близки к природным, дереву гораздо реже потребуется помощь человека, и оно сможет прожить долгую и здоровую жизнь.

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