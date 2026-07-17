От ЭтноЛета до Чебурашки: полная афиша выходных в Тюмени на 18 и 19 июля 2026 года. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени сегодня только незначительные осадки, и то они проявляются лишь местами. Однако, начиная с субботы, в регионе ожидается увеличение количества дождей. Об этом говорят синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Метеорологи опубликовали данные с погодной карты на середину дня субботы. Судя по ней, циклон движется с запада через Урал, что в скором времени вызовет дожди и усиление ветра. В Тюмени 18 июля утром и в начале дня пройдёт атмосферный фронт с дождём, а затем осадки уже будут идти с перерывами. Днём усилится северо-западный ветер до 8-13 м/с. Но температура воздуха днём всё ещё будет немного выше +23…+25 градусов Цельсия.

А в воскресенье ожидается незначительное потепление, с максимальной температурой до +20…+26 градусов. Ветер изменит направление на северное и останется свежим, будет дуть с силой 7-12 м/с. Дожди возможны ночью местами, а днем будут идти с перерывами. Вместе с дождем в областном центре прогнозируется туман. С окончанием выходных погода в Тюмени наладится, осадки прекратятся, а жара в городе усилится.

Тюмень вовсю готовится к главному празднику года – Дню города. Организаторы подготовили обширную программу культурных мероприятий. Самое время спланировать продуктивные выходные. Уже в эту субботу и воскресенье состоятся джазовые концерты, мастер – классы и фестивали. Чтобы не скучать в предстоящие выходные «Комсомольская правда – Тюмень» собрала афишу интересных событий и мероприятий, куда уж точно захочется выбраться. Рассказываем, куда сходить на выходных, с 18 по 19 июля 2026 года.

Суббота, 18 июля

Фестиваль национального творчества «ЭтноЛето – 2026» (6+)

Фото: Афиша. Тюмень.

18 июля в 14:00 на Цветном бульваре продолжит свое шествие VI Областной фестиваль национального творчества «ЭтноЛето – 2026» Дворца национальных культур «Строитель»! Зрителей ждет красочная программа «Дня народов Кавказа» в рамках Года единства народов России.

Многовековая культура народов Кавказа – это бесценное достояние, которое объединяет людей. Вас ждет палитра ярких эмоций от встречи с лирическими мелодиями и огненной хореографией! Только представьте: живые голоса, национальные костюмы и виртуозное исполнение народных танцев!

В концерте примут участие солисты и коллективы, сохраняющие подлинные народные национальные традиции: школа кавказского танца «Цеква», вокалисты Ана Зедгинидзе и Анаит Петросян, студия танца «Вайнах», ансамбль армянского танца «Наири», первая школа кавказского танца г.Тюмени «Огни», вокальная группа «Малина-Стайл», ансамбль народной песни «Златоцвет» и другие.

Когда: 18 июля, 14:00.

Где: Цветной бульвар, Тюмень.

Вход свободный.

Выступление ансамбля «Царево городище» (0+)

Фото: Афиша. Тюмень.

В рамках Фестиваля забытых ремёсел Региональное отделение ООГО «Российский фонд культуры» в Тюменской области совместно с Тюменским музейно-просветительским объединением подготовили для вас концертную программу ансамбля «Царёво Городище» из города Кургана. Ансамбль – лауреат всероссийских и международных конкурсов, известный ценителям народной музыки. Артисты исполнят как широко известные, так и редкие произведения: русские народные песни, романсы и инструментальные наигрыши в живом звучании. В составе ансамбля домра-прима, домра-альт, баян, балалайка-контрабас, народный и академический вокал.

Выступление станет музыкальным подарком для всех участников и гостей Фестиваля. Не упустите возможность услышать живое звучание народных инструментов в стенах музея и стать частью этого праздничного вечера.

Когда: 18 июля, 18:30.

Где: Музейный комплекс имени И.Я. Словцова.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Концерт со струнными «Вася Беля» (16+)

Фото: Афиша. Тюмень.

Программа концерта Васи Беля со струнными включает в себя микс из мелодичных и не самых очевидных композиций. Так, авторские композиции гармонично сочетаются с софт-рок хитами Дэвида Боуи и Элтона Джона, а старинные блюзы и госпелы с вдумчивыми песнями Нила Янга.

Прекрасная атмосфера концерта, поддерживается изящными и сказочными партиями струнных инструментов (скрипка и виолончель), а фортепиано, гитара, перкуссия и конечно же мощный вокал добавляют уверенность и плотность в общий саунд. Состав музыкантов представляет из себя коллектив талантливых и опытных музыкантов, играющие концерты во всей России и за ее пределами.

Когда: 18 июля, 20:00.

Где: Большой драматический театр в Тюмени.

Цены: от 1 до 2 тысяч рублей.

Стендап – шоу (18+)

Шоу для тех, кто никогда не был на Тюменском Стендапе или давно к нам не приходил. Опытные комики с отличным материалом покажут уровень комедии в нашем городе!

Наше знакомство не оставит тебя равнодушным!

Если вы уже бывали у нас, то это отличный повод позвать друзей, которые сомневались, приходить на Тюменский Стендап. Проверенные шутки и опытные комики уверенно сделают этот вечер отличным!

Где: Дом печати в Тюмени.

Когда: 18 июля, 20:00

Цены: от 600 до 750 рублей.

Воскресенье, 19 июля

Премьера песни от ARIANA — «Не сдавайся» (0+)

Фото: Афиша. Тюмень.

Это не просто песня. Это разговор с собой в момент, когда кажется, что силы на исходе. Дебютный сингл тюменской исполнительницы ARIANA «Не сдавайся» начинается с доверительного, почти хрупкого вокала бережно ведут слушателя через историю внутреннего преодоления. Но к припеву трек раскрывается: ритм набирает мощь, а голос ARIANA превращается из шёпота в уверенный призыв. Это гимн целеустремленности — но спетый не с трибуны, а с глазу на глаз.

«Эта песня родилась в тишине. В момент, когда я сидела одна и поняла: либо я сейчас встаю и делаю, либо у меня никогда не получится. "Не сдавайся" — это моё тёплое плечо для каждого, кто проходит через своё. Это мой личный рубеж», — делится Ариана Якимова (ARIANA).

ARIANA (Ариана Якимова) — 13 летняя исполнительница из Тюмени, закончила детскую музыкальную школу Гармония и продолжает учиться на продюсера в центре Максимум. В своей музыке делает ставку на честность и эмоциональную глубину, обращаясь к темам внутренней силы, преодоления и поиска себя. «Не сдавайся» — её дебютный сингл, открывающий творческий путь артистки.

Когда: 19 июля 2026 года, 00:00 (цифровой релиз).

Где: Все цифровые площадки.

Возрастное ограничение: 0+

Концерт «Музыка детства» (16+)

Фото: Афиша. Тюмень.

Программа подготовлена к 90-летию «Союзмультфильма».

Все мы всегда с теплотой в сердце вспоминаем и поём такие песни, как: «Голубой вагон бежит, качается», «Песенку Чебурашки», «33 коровы» и многие другие!

Приглашаем на концерт, посвящённый музыке из детства, чтобы всем вместе окунуться в сказочный мир русского искусства, музыки и добрых сказок.

На все песни программы квинтет Ольги Антиповой сделал аранжировки в джазовых стилях!

Когда: 19 июля, 14:00.

Где: Большой драматический театр в Тюмени.

Цены: от 800 до 1500 рублей.

Кино о балете «Эдвард Клюг: Кармина Бурана» (16+)

Фото: Афиша. Тюмень.

Эпическая кантата Карла Орффа в постановке Словенского Национального Театра Марибора.

Где: ул. Дмитрия Менделеева, 1, ТРЦ «Кристалл», 2 этаж

Когда: 19 июля, в 15:00.

Цены: 500 рублей.

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