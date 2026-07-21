Фото: фрипик.ру.

В Тюмени дачница обнаружила на своем участке замаскированную майнинг-ферму. Неизвестные разместили оборудование для добычи криптовалюты внутри деревянных коробок, имитирующих пчелиные ульи. Все произошло 19 июля 2026 года, когда хозяйка земли Марта впервые за год смогла добраться до огорода у дома.

Тюменка не приезжала на дачу из-за плохого состояния дорог и не посещала участок с момента покупки в 2025 году. Услышав странный гул со стороны огорода, она решила, что внутри деревянных конструкций находятся пчелы, однако при осмотре выяснилось, источником шума были мощные серверы для добычи криптовалюты.

Позже сотрудниками полиции было установлено, что неизвестные нелегально подключили оборудование к общей электросети садоводческого товарищества. Благодаря тому, что расход электроэнергии распределялся между несколькими потребителями, резкое увеличение потребления осталось незамеченным самой дачницей — переплата за свет оказалась незначительной и не вызвала подозрений.

Узнав о находке, собственница дачи обратилась в полицию и написала официальное заявление.

«Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего ситуации будет дана правовая оценка», - сообщили редакции «КП-Тюмень» в пресс-службе УМВД России по региону.

Полицейские изъяли всю аппаратуру с участка для проведения экспертизы. В настоящее время ведется поиск организаторов подпольного криптобизнеса. Правоохранительные органы устанавливают личности тех, кто организовал тайник и несанкционированное подключение к сетям.

Что грозит бизнесменам за создание майнинг – фермы в Тюменской области? В России майнинг легализован, но с некоторыми правилами: для физлиц – без превышения лимита энергопотребления, без регистрации в ФНС; для ИП или юрлиц – обязательно включение в реестр операторов майнинговой инфраструктуры ФНС. Кроме того, запрещено совмещать майнинг с некоторыми видами деятельности в электроэнергетике, например, производство, передача, купля-продажа электроэнергии. Все майнеры обязаны отчитываться в ФНС о доходе, платить налоги и соблюдать налоговое законодательство.

За нарушение вышеуказанных правил, майнера могут привлечь к ответственности: выписать штраф и конфисковать оборудование.

Напомним, в Госдуме рассматривают поправки, которые переводят некоторые нарушения в плоскость уголовной ответственности. Речь о статье 171.6 УК РФ «Незаконные майнинг цифровой валюты и деятельность оператора майнинговой инфраструктуры». Но все зависит от превышения порога майнинга. Парламентарии предлагают штрафы для нарушителей до 1,5 миллиона рублей, а также обязательные работы, иногда лишение свободы до пяти лет.

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