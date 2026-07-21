Фото: ФСБ России, ВК.

В Тюменской области спецслужбы нейтрализовали украинского агента, готовившего теракт на крупном промышленном объекте Урала. Подробности преступления озвучили в Центре общественных связей ФСБ России.

Тайник со взрывчаткой и автоматный огонь

По версии следствия, 60-летний уроженец Украинской ССР связался с представителями спецслужб Украины через мессенджер и по их заданию изготовил самодельное взрывное устройство.

«В ходе проведения разведки участка железнодорожных путей в целях планирования террористического акта подозреваемый изучил систему охраны и график движения составов, по результатам чего выявил уязвимые места для размещения самодельного взрывного устройства. После получения от куратора указаний по изготовлению самодельного взрывного устройства подозреваемый приобрёл все необходимые компоненты и изготовил его», - раскрыли детали расследования в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области.

Позже ночью 19 июля обвиняемый заложил СВУ в тайнике заброшенного здания. При задержании он оказал вооруженное сопротивление — открыл огонь из автомата по сотрудникам спецподразделений ФСБ, поэтому был ликвидирован ответным огнем. Пострадавших среди силовиков и мирных людей нет, уточнили в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело по трем статьям

Следственным управлением СК РФ по Тюменской области заведено уголовное дело по статьям о подготовке теракта, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

«Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)», - уточнили в СК России.

На сегодняшний день следствием проведены обыски по месту жительства преступника, изъяты огнестрельное оружие, компоненты для изготовления еще одного самодельного взрывного устройства и мобильные телефоны. Спецслужбами назначен комплекс экспертиз, в том числе взрывотехническая, баллистические, молекулярно-генетические, судебно-медицинская.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области силовики задержали подростков, которые готовили теракт на железной дороге. Мальчики хотели поджечь релейные шкафы на перегоне железнодорожных путей Утяшево – Тюмень Свердловской железной дороги. Парней задержали сотрудники правоохранительных органов, следователи завели уголовное дело. Подробности – в нашем материале.

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