«Пора уходить»: 10 явных признаков, что ревность уже угрожает безопасности

Где проходит грань между обычной заботой и опасной патологией Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Порой сложно понять, где заканчиваются естественные переживания и начинается болезненная одержимость. Как распознать тревожные сигналы и можно ли ревность вылечить, ведущий психолог Центр «Семья» Елена Самойлова рассказала читателям издания «Комсомольская правда – Тюмень».

Она объясняет: обычная, здоровая ревность рождается из страха потерять значимого человека и связана с ценностью отношений. Она привязана к конкретной ситуации: её можно обсудить, найти решение, договориться — и отпустить. А вот патологическая ревность живёт по другим законам. Её двигатель — не реальные факты, а страхи, тревожность, неуверенность и старые психологические травмы. Фокус смещается с собственных чувств на жёсткий контроль другого человека: через него человек пытается обеспечить себе эмоциональную и социальную безопасность.

Портрет ревнивца

Единого портрета паталогического ревнивца нет — каждый случай индивидуален, но есть так называемые «красные флаги». Насторожить должны навязчивое желание знать о партнёре абсолютно всё, допросы вместо спокойных разговоров, постоянные проверки на достоверность событий из текущего дня, требования включить геолокацию (пусть даже под маской заботы), агрессивная реакция на любые объяснения, собственническое отношение к жизни другого человека и попытки манипулировать через чувства. Если вместо диалога звучат ультиматумы, а право на свою версию событий отвергается, — это уже не про переживания, а про давление.

Каждый случай индивидуален, но есть так называемые «красные флаги» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Патологическая ревность может развиваться по-разному. У одних людей она нарастает постепенно, со временем становясь частью повседневного поведения. У других «включается» резко — особенно на фоне психических расстройств или употребления психоактивных веществ. Всё зависит от особенностей личности, уровня стресса, темперамента и психического статуса человека.

Корни проблемы

Корни проблемы нередко уходят в детство. Если ребёнок сталкивался с отвержением, нестабильностью в отношениях родителей, жёсткими требованиями подчинения, эмоциональным шантажом или постоянной конкуренцией за внимание взрослых, у него формируются глубинные установки вроде «никому нельзя верить», «меня обязательно предадут» или «я недостаточно хорош». Во взрослом возрасте человек может не осознавать эти убеждения, но они напрямую влияют на поведение в отношениях.

Особенности характера тоже играют роль. Тревожность усиливает страх одиночества, неуверенность подпитывает ожидание предательства, а перфекционизм требует полной предсказуемости — но отношения по своей природе непредсказуемы и требуют гибкости. Импульсивность повышает риск резких реакций, скандалов и поспешных выводов. А когда уровень стресса зашкаливает, а расслабление связано с употреблением алкоголя или других веществ, внутренний контроль слабеет, а подозрительность растёт.

Если ребёнок сталкивался с отвержением, нестабильностью в отношениях родителей, жёсткими требованиями подчинения, эмоциональным шантажом или постоянной конкуренцией за внимание взрослых, у него формируются глубинные установки вроде «никому нельзя верить» Фото: Алексей ФОКИН.

Кстати, алкоголь и психоактивные вещества действительно обостряют проблему: они снижают способность управлять импульсами, усиливают тревожность и помогают мозгу «достраивать» негативные сценарии. Хронический стресс, финансовая нагрузка, отсутствие поддержки и завышенные требования к себе тоже расшатывают эмоциональную устойчивость — и почва для патологической ревности становится ещё более благодатной.

Иногда болезненная ревность оказывается симптомом серьёзных психических расстройств — бредовых состояний, деменции и других диагнозов, которые может поставить только психиатр. Но важно не спешить с выводами: не всякая сильная ревность — патология, и навешивать ярлыки опасно — это лишь усиливает тревогу человека.

Как жить с ревнивым человеком

– Можно ли сохранить отношения с тем, кто страдает патологической ревностью? Да, но при строгих условиях. Прежде всего, сам человек должен признать проблему и быть готовым что-то менять — без этого любые попытки помочь лишь укрепят его подозрения. Обязательна профессиональная поддержка: индивидуальная психотерапия, а при необходимости — психиатрическая консультация и медикаментозное лечение. И главное: безопасность не обсуждается. Если ревность сопровождается угрозами, насилием или попытками изолировать партнёра, на первом месте должна быть защита, а не попытки сохранить союз любой ценой, – считает психолог.

Насторожить должны навязчивое желание знать о партнёре абсолютно всё, допросы вместо спокойных разговоров, постоянные проверки на достоверность событий из текущего дня, требования включить геолокацию Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда пора уходить

Стоит задуматься о прекращении отношений с патологически ревнивым человеком, если появляются угрозы или физическое насилие, эмоциональное давление, попытки причинить вред себе или окружающим, тотальный контроль и слежка, запреты на общение с близкими, ограничения в работе, изоляция от социума, блокировка доступа к деньгам, документам или телефону, отказ от любой помощи, систематический шантаж и манипуляции — это однозначный сигнал задуматься о разрыве.

– Эти факторы являются серьезным поводом задуматься о будущем и прекращение связи, вне зависимости от причины ревности, – рекомендует эксперт.

Как отличить искренние переживания от манипуляций

В здоровых переживаниях есть готовность говорить о чувствах и слушать другого. Человек может признаться, что ему страшно, попросить поддержки, обсудить границы —и при этом не лишать партнёра свободы. В патологической ревности диалог подменяется требованиями и ультиматумами, а любые попытки объяснить свою позицию встречают агрессию или обесценивание. Ключевой вопрос — готов ли человек замечать, что его реакции причиняют боль, и пересматривать их, или он твёрдо уверен, что такое поведение — норма для «настоящей любви».

Если вместо диалога звучат ультиматумы, а право на свою версию событий отвергается, — это уже не про переживания, а про давление Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Вылечить» ревность

Выключить ревность не получится — она часть человеческой эмоциональной жизни. Но её разрушительную силу можно уменьшить. Для этого нужно научиться замечать навязчивые мысли, отличать реальные факты от искажений, признавать свои страхи и ограничивающие убеждения, осваивать способы эмоциональной регуляции. Первый и самый важный диалог в этом процессе — с самим собой.

Если близкий человек страдает от патологической ревности, не стоит обвинять, навешивать ярлыки или выдвигать ультиматумы. Лучше говорить о качестве отношений и жизни в целом, подчёркивать, что трудности испытывают оба партнёра, и мягко предлагать совместные консультации со специалистами. Так человек не останется один на один со своим страхом и стыдом.

– Ни в коем случае нельзя провоцировать ревность «на прочность» или устраивать «тесты любви». Для того, кто и так с трудом справляется с подозрительностью и эмоциями, такая проверка может стать последней каплей, – предупреждает психолог.

По словам Елены Самойловой, предупредить развитие патологической ревности возможно — и здесь многое зависит от самого человека. Чем устойчивее и увереннее он себя чувствует, чем больше берёт ответственность за своё психологическое благополучие, тем ниже риск, что страх потери перерастёт в болезненный контроль.

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