Выходные под угрозой срыва? Куда тюменцам сходить 11 и 12 июля: брасс-бэнды, Бетховен в амфитеатре и бесплатные мастер-классы

Бетховен и джаз: афиша Тюмени на выходные 11–12 июля. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели Главного управления МЧС России по Тюменской области в пятницу, 10 июля, распространили экстренное предупреждение на ближайшие три дня: с 10 по 12 июля в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Об этом сообщили в ведомстве со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.

Службы рекомендуют тюменцам соблюдать меры предосторожности. Во время сильного ветра лучше не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи, а также не парковать под ними машины. Детей нельзя оставлять без присмотра. Если ветер застал на улице — нужно укрыться в подъезде или капитальном здании. Во время грозы дома стоит отключить электроприборы и держаться подальше от окон. В субботу, 11 июля, ночью в Тюмени прогнозируется +13…+18 градусов Цельсия, днем потеплеет до +25 градусов. Кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра до 20 м/с.

В воскресенье, 12 июля, +16 градусов – в ночное время, днем от +25 до +28. На западе региона небольшие дожди и грозы. Ветер 7-12 м/с, порывы до 20 м/с. Тюмень вовсю готовится к главному празднику года – Дню города. Организаторы подготовили обширную программу культурных мероприятий. Самое время спланировать продуктивные выходные. Уже в эту субботу и воскресенье состоятся джазовые концерты, мастер – классы и фестивали. Чтобы не скучать в предстоящие выходные «Комсомольская правда – Тюмень» собрала афишу интересных событий и мероприятий, куда уж точно захочется выбраться. Рассказываем, куда сходить на выходных, с 11 до 12 июля 2026 года.

Суббота, 11 июля

Мастер – класс в «Культурном Червяке» (12+)

Фото: Афиша. Тюмень, ВК.

Тюменцев приглашают на мастер-класс и чайную церемонию в «Культурном Червяке». 11 июля в пространстве «Культурный Червяк» пройдут мастер-класс по изобразительному искусству и чайная церемония. В 19:00 участники создадут интерьерный рисунок в технике гуашь, вдохновившись японскими пейзажами. В 19:30 начнётся встреча с организаторами из «TEAplizza», которые расскажут о традициях китайского чая и проведут дегустацию.

Площадка работает по средам и субботам с 19:00 до 21:00 в Информационно-библиотечном центре для молодежи, Червишевский тракт, 15. Вход свободный.

Где: Информационно-библиотечный центр для молодежи, Червишевский тракт, 15.

Когда: 11 июля, в 19:00.

Вход свободный.

Фестиваль национального творчества «ЭтноЛето – 2026» (0+)

Фото: Афиша. Тюмень, ВК.

11 июля с 15:00 до 19:00 пешеходная улица Дзержинского в Тюмени превратится в центр притяжения чувашской культуры. Здесь состоится VI Областной фестиваль национального творчества «ЭтноЛето-2026», который в этом году посвящен Году единства народов России.

Фестиваль познакомит гостей с богатством и самобытностью чувашского народа — одного из многих, кто создает уникальный многонациональный облик Тюменской области. Посетителей ждет насыщенная программа:

Концертная программа: выступления творческих коллективов, народные песни и танцы, которые позволят прочувствовать душу чувашской культуры.

Мастер-классы: возможность своими руками прикоснуться к традиционным ремеслам, например, освоить азы чувашской вышивки, которая по праву считается одним из символов этого народа.

Выставка-ярмарка: здесь будут представлены национальные костюмы, предметы быта и декоративно-прикладное искусство, раскрывающие историю и обычаи чувашей.

Фестиваль «ЭтноЛето» — это не просто праздник, а важная площадка для укрепления межнационального мира и добрососедства, где каждый может почувствовать себя частью большой и дружной семьи народов России.

Где: пешеходная улица Дзержинского.

Когда: 11 июля, с 15:00.

Вход свободный.

Авторское кино «Курентзис и Саша Вальц: Бетховен. Симфония № 7» (12+)

Фото: Афиша. Тюмень, ВК.

В древнем дельфийском амфитеатре, на фоне руин храма Аполлона оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполняет Седьмую симфонию Людвига ван Бетховена. Хореографическая труппа Саши Вальц создаёт пластический комментарий к этой музыке и этому пространству.

Где: ул. Максима Горького, 70, ТРЦ «Гудвин», 2 этаж.

Когда: 11 июля, в 15:00.

Цены: 500 рублей.

Концерт «Танцевальный электро-фанк» (16+)

NUGGERS (НАГГЕРЗ) – брасс-команда из Екатеринбурга, исполняющая авторскую музыку на духовых, ударных и синтезаторах.

В этот вечер они исполнят духовую и EDM – электронную танцевальную музыку. Обыгрывая симбиоз духовых и электроники, музыканты назвали собственный стиль «Drum’n’Brass».

Nuggers Brass Band – пожалуй, самый прогрессивный оркестр в Екатеринбурге.

Это уже далеко не та классическая или джазовая музыка, к которой применимы духовые инструменты, а новый виток в жизни инструментальной духовой музыки.

Молодые свердловские музыканты исполняют техно, фанк и хип-хоп музыку, делают настоящее шоу на сцене со своими духовыми инструментами.

Коллектив постоянно ведёт диалог с публикой, устраивает совместные кричалки, пения и танцы, поэтому гость никогда не остаётся в стороне, и является полноценным участником всего происходящего.

На сцене будут 6 музыкантов-исполнителей, а это – два тромбона, два саксофона, труба, сузафон, духовой синтезатор и барабанная установка.

Где: Тюменский драматический театр.

Когда: 11 июля, 20:00.

Цены: от 1000 до 2500 рублей.

Воскресенье, 12 июля

Ретро-фотоссесия для дам (12+)

Фото: Афиша. Тюмень, ВК.

12 июля в Музее Тюменских историй пройдут уникальные фотодни. Гости смогут примерить исторические наряды XIX и XX веков и сделать профессиональные снимки в аутентичных интерьерах. Для участников подготовлены три образа на выбор, а также бесплатные услуги по подбору костюма и примерке.

Фотосессии пройдут по адресу: ул. Володарского, 24. Записаться можно по ссылке. Дополнительная информация о требованиях к участникам — в постах музея.

Где: музей Тюменских историй, ул. Володарского, 24.

Когда: 12 июля.

Вход свободный.

Концерт «Got Noisy. Джаз с ноткой рок-н-ролла» (16+)

Фото: Афиша. Тюмень, ВК.

Не вечно лето, но вечна музыка. Джаз непобедим, его влияние на современную музыку неоспоримо. Приглашаем вас вместе с нами посмотреть на то, как прозвучит привычная нам музыка и всем известные хиты под соусом «Джаз» с гарниром «Свинг»!

В программе такие знаменитые композиции, как:

- Экспонат — Ленинград; - Ленинградский рок-н-ролл — Браво; - Ночь — Андрей Губин; - Beat it — Michael Jackson

Где: Джазовый коктейль-бар «Майлз», ул. Республики, 42

Когда: 12 июля, 19:00.

Цены: от 850 до 1200 рублей.

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