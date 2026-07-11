Как вырастит красивые и здоровые кабачки? Рассказывают специалисты «Россельхозцентра» по Тюменской области

Несколько хитростей, как вырастить вкусный овощ Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Кабачки - сезонный и неприхотливый овощ, который можно вырастить на любой даче. Но иногда у него во время завязи начинает темнеть и гнить носик. Агрономы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области объяснили, почему это происходит.

Основная причина может крыться в переизбытке влаги: кончик овоща соприкасается с сырой землей и начинает гнить. Чтобы избежать этого, нужно провести сухое мульчирование скошенной травой высотой около 5 сантиметров.

При затяжных дождях могут распространяться грибковые инфекции. Выход - провести обработку биологическим препаратом Фитоспорим-М. Это остановит гниение и даст толчок к развитию здоровых завязей.

Если кабачок находится в тени, посадка густая, идут дожди, то у растения отсутствует проветривание, которое также негативно сказывается на будущем урожае. В данном случае следует вырезать у основания стебля 3-4 самых старых нижних листа. Возникает сквозняк, и свежий воздух гуляет между кустами, высушивая влагу.

Если носик кабачка сначала желтеет, потом темнеет, становится коричневым и сухим, а сам плод часто искривляется дугой, это вершинная гниль - верный сигнал о том, что растению не хватает кальция для строительства клеток нового плода. Необходимо развести 15 грамм кальциевой селитры на 10 литров воды и пролить посадки. На один куст потребуется около литра раствора.

Подгнившие плоды рекомендуется сорвать и выбросить в компост, чтобы соседние кусты не загнили.

Собирать урожай нужно вовремя. Когда на кусте много переросших кабачков, он останавливается в развитии, перестает цвести и завязывать новые плоды.

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