Необходимость, а не маркетинговые выдумки. Тюменский аллерголог объяснила важность солнцезащитных кремов летом

Кожа - наш барьерный орган, и в жару она работает на пределе возможностей Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Многие считают лето самым лучшим временем года и с этим сложно поспорить. Время отпусков, легкая одежда и греющее солнце вряд ли оставят кого-то равнодушным. Однако людям, имеющим аллергические заболевания, следует оставаться начеку, ведь солнце может приносить не только пользу, но и быть причиной аллергических реакций. О том, как случаются рецидивы и почему так важно помнить о профилактике, рассказала врач-аллерголог ОКБ №2 Яна Карпова.

По словам специалиста, кожа - наш барьерный орган, и в жару она работает на пределе возможностей. Мы выделяем больше пота, который содержит соли и токсины. Испаряясь, пот оставляет на коже микрокристаллы, которые сами по себе являются сильным раздражителем.

Кроме того, ультрафиолет (УФ-излучение) обладает иммуносупрессивным действием. Он подавляет местный иммунитет кожи. В тандеме все эти факторы провоцируют обострения атопического дерматита, фотодерматозов и солнечной аллергии.

В подтверждение тому аллерголог поделилась показательным случаем из профессиональной практики. В 2025 году в ОКБ №2 обратились мама и 13-летняя девочка. Подросток жаловалась на высыпания на лице, зуд, отек век и переносицы. Врачи диагностировали атопический дерматит и госпитализировали девочку в педиатрическое отделение, где она прошла лечение и в скором времени выписалась с положительной динамикой. Летом 2026 года пациентка вернулась в больницу с обострением дерматита. Причиной рецидива послужило длительное нахождение на солнце без использования солнцезащитного крема. Девочка вновь прошла лечение и выписалась с важным осознанием: профилактика аллергических заболеваний - не вредность и дотошность врачей, а необходимость, позволяющая не провоцировать собственный организм.

- В летний период пациентам с дерматитом или фотодерматозом необходимо подходить к фотозащите с особой ответственностью. Воспаленная кожа имеет нарушенный барьерный слой, и УФ-излучение усугубляет это состояние. При этом солнечный ожог на фоне дерматита часто осложняется вторичной бактериальной инфекцией, поскольку местный иммунитет угнетен. Поэтому использование фотопротекторов с физическими фильтрами (оксид цинка, диоксид титана) является не косметической рекомендацией, а клиническим протоколом ведения таких больных. Средство должно наноситься повторно каждые два часа при активном пребывании на солнце, что позволяет снизить потребность в системных антигистаминных препаратах и предотвратить формирование стойких гиперпигментаций на месте разрешившихся высыпаний, - говорит Яна Карпова.

Если вы вышли на солнце и почувствовали покалывание или увидели мелкую сыпь:

- немедленно уйдите в тень или в помещение с кондиционером;

- приложите прохладный компресс (не лед, чтобы не обжечь нервные окончания);

- используйте термальную воду - она снижает pH и успокаивает реакцию;

- не мажьте обгоревшие места маслом или вазелином - это создаст «парниковый эффект» и усилит воспаление. Используйте пантенол в пене.

Помните: летний отдых должен приносить радость, а не зуд. Относитесь к своему крему с SPF как к лекарству, которое вы принимаете строго по часам, и тогда ваша кожа скажет вам спасибо здоровым сиянием, а не шелушением.

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