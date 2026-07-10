Как сберечь вкус лета: простой и удобный способ сохранить укроп на зиму

Врач рассказала, чем полезен укроп и сколько можно есть в день этот «зеленый суперфуд» Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Лето радует не только солнцем и теплом — на грядках созревает всё то, что дарит нам аромат, свежесть и пользу. Так хочется, чтобы эти маленькие радости оставались с нами и в холодные месяцы. Консервирование — дело хорошее, но далеко не для каждой зелени оно подходит. Взять хотя бы укроп: именно он придаёт блюдам тот самый неповторимый летний вкус.

«Комсомольская правда — Тюмень» делится простым и практичным способом заготовки укропа на зиму — заморозкой. Этот метод не отнимет много времени и места, зато позволит сберечь и вкус, и аромат, и полезные вещества.

Просто, быстро, удобно

Расстелите на разделочной доске пищевую плёнку, выложите на неё небольшую порцию укропа и аккуратно закрутите в рулон Фото: Анна Горлач

Для заморозки подойдёт укроп, который уже подрос — даже если на макушке появились соцветия. Сначала его нужно тщательно промыть: так вы избавитесь от пыли, земли и случайных насекомых. Затем отберите нежные побеги — именно они лучше всего сохраняют вкус и текстуру. Толстые переросшие стебли можно отложить, например, для засолки.

Фото: Анна Горлач

Дальше всё просто. Расстелите на разделочной доске пищевую плёнку, выложите на неё небольшую порцию укропа и аккуратно закрутите в рулон. Отрежьте плёнку, а готовый рулон уберите в пакет — так у вас получатся компактные заготовки.

Когда понадобится зелень, просто возьмите рулон из морозилки, отрежьте нужное количество прямо вместе с плёнкой Фото: Анна Горлач

Использовать такой укроп невероятно удобно. Когда понадобится зелень, просто возьмите рулон из морозилки, отрежьте нужное количество прямо вместе с плёнкой, а оставшуюся часть сразу уберите обратно. Потом освободите отрезанный кусочек от упаковки и нарежьте — кстати, замороженный укроп резать даже удобнее, чем свежий. Он быстро оттаивает и словно только что с грядки — идеальная заправка для салатов, супов и горячих блюд.

Польза из простого

На самом деле, укроп — это не просто ароматная приправа, а настоящий кладезь полезных веществ, если посмотреть на него глазами врача.

– Укроп – это настоящий функциональный продукт, который по своему составу может соперничать с некоторыми витаминными комплексами. А все-таки здоровое питание — это не только сложные диеты, но и умение извлекать пользу из простых, доступных продуктов, – отметила заведующий отделением медицинской профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №3» Елена Захарова в разговоре с корреспондентом издания «Комсомольская правда – Тюмень».

Укроп — это не просто ароматная приправа, а настоящий кладезь полезных веществ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Что лежит на поверхности: укроп — это мягкий и эффективный спазмолитик. Его эфирные масла снимают кишечные колики, уменьшают вздутие и газообразование. Недаром в педиатрии «укропная вода» — классическое средство при младенческих коликах.

Кроме того, укроп работает как легкий природный седатив. Сочетание магния, витаминов группы В и эфирных масел помогает снижать тревожность и бороться с бессонницей. Если вы чувствуете хроническую усталость и напряжение, горсть свежей зелени за ужином станет отличным дополнением к отдыху. А лучше, конечно, на постоянной основе включать различную зелень в свой рацион. Потому что все же как ситуативное лекарственное средство, конечно, укроп не сработает.

Ценен укроп за высокое содержание калия и магния. Эти микроэлементы поддерживают тонус сосудов и обладают мягким мочегонным эффектом, что помогает выводить лишнюю жидкость и нормализовать давление при гипертонии. Также в зелени содержатся кверцетин и апигенин — мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от окислительного стресса и снижают уровень хронического воспаления в организме. Еще один аргумент в пользу включения в постоянный режим питания.

Рекомендуемая суточная норма для здорового взрослого человека — 50–100 граммов свежей различной зелени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сколько можно в сутки

Можно сказать, что в 100 граммах укропа всего около 40 ккал, при этом он дает организму клетчатку, белок и внушительный набор витаминов (А, С, Е, К, РР и группы В). Кстати, по содержанию витамина С укроп уступает разве что черной смородине. Про продукты с этим витамином вообще можно отдельно разговаривать, ведь обычно мы считаем, что он только в цитрусовых и именно там его много.

Рекомендуемая суточная норма для здорового взрослого человека — 50–100 граммов свежей различной зелени. Способов съесть тот же укроп много – от смузи до салатов. Но обратите внимание, что именно свежую зелень рекомендуется употреблять в пищу, чтобы все микроэлементы сохранились.

Кому нельзя

Но, как и у любого активного растительного средства, у укропа есть противопоказания. Врач не порекомендует его в больших количествах в следующих случаях:

Гипотония. Из-за сосудорасширяющего и мочегонного действия укроп может еще больше снизить давление.

Обострения заболеваний ЖКТ. Если у вас язва или гастрит с повышенной кислотностью, эфирные масла и стимуляция выработки желудочного сока могут усилить симптомы.

Беременность. В больших дозах эфирные масла могут повышать тонус матки.

Аллергия. Если у вас есть реакция на растения семейства зонтичных (морковь, сельдерей, фенхель), с укропом нужно быть осторожнее.

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