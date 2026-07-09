Фото: Полина Еременко.

Победитель 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» (16+) Олег Шепс официально сменил статус холостяка. Его избранницей стала фотограф из Тюмени Полина Еременко. Церемония бракосочетания состоялась в Москве, а трогательные кадры с торжества невеста опубликовала в своих социальных сетях вчера, 8 июля.

Отношения пары долгое время оставались тайной для публики. Впервые о том, что его сердце занято, медиум намекнул ещё весной прошлого года во время прямого эфира, однако имя возлюбленной называть не спешил. Лишь совместные фото из путешествий заставили пару перестать скрываться от общественности.

Свадьба медиума Олега Шепса и тюменского фотографа

Фото: Полина Еременко.

Церемония бракосочетания известного экстрасенса Олега Шепса и фотографа из Тюменской области Полины Еременко прошла 7 июля 2026 года. Молодожёны выбрали для торжества дресс-код total white: невеста блистала в классическом платье, а жених — в белом пиджаке и чёрных брюках.

В ЗАГСе эмоции переполнили Полину до слёз, которые Олег вытирал ей платком. После официальной части пара устроила прогулку, а само торжество прошло в красивом историческом помещении с лепниной при свечах.

Фото: Полина Еременко.

Среди гостей были замечены старший брат Олега – Александр Шепс и его коллега по мистическому цеху Дмитрий Матвеев. Кульминацией вечера стала клятва невесты:

«Мы будем смешными пенсионерами, которые не сидят на месте. Мы будем колесить по миру в доме на колесах, останавливаться, глядеть друг на друга. Но при этом у нас всегда будет большой дом, где нас будут ждать наши дети и внуки. И мы будем встречать их на пороге с огромной любовью. Даже когда моя рука будет дрожать от старости, я всегда буду искать твою ладонь. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты выбрал меня. Ты мой самый лучший выбор. Я люблю тебя прямо сейчас и так на всю жизнь».

Кто такая Полина Еременко из Тюмени?

Фото: Полина Еременко.

25-летняя избранница медиума — уроженка Тюменской области. Сейчас девушка живёт и работает в Москве как профессиональный фотограф. По образованию она эстрадно-джазовая вокалистка, окончила Тюменский институт искусств, и даже выступала на сцене филармонии.

Полина признаётся, что фотография для неё — это страсть:

Фото: Полина Еременко.

«Для меня фотография — это не работа, а страсть. Снимаю практически во всех жанрах... стараюсь делать все, чтобы передать красоту человека через фото».

В её портфолио уже есть съёмки таких звёзд, как Баста и Дава.

Как стал известен Олег Шепс и «Битва экстрасенсов» (16+)

Фото: Полина Еременко.

Олег Шепс — один из самых популярных участников шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ставший победителем 21-го сезона проекта. Он является младшим братом известного ясновидящего Александра Шепса.

Личность Олег довольно медийная, поэтому его личная жизнь всегда была под прицелом камер. Весной 2025 года во время прямого эфира он впервые признался, что его сердце занято, но имя девушки тогда оставил в секрете. Публика узнала о романе только после совместных фотографий пары на отдыхе в Самаре. Предложение руки и сердца Олег сделал весной этого года на берегу моря.

Ранее мы рассказывали о том, что тюменка сыграла пышную свадьбу за 550 тысяч рублей в эфире телешоу. Участницы проекта оказались удивлены фишкой невесты – свободный розлив пива. История любви Полины и Александра удивительна. Молодожены познакомились в социальных сетях, при этом раньше каждый из них уже был в брачных отношениях. Предложение своей любимой тюменец сделал после очередной командировки. В прямом эфире супруги сыграли пышную свадьбу, но соперницы не оценили старания девушки. Подробности – в нашем материале.

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